Hề Mộng Dao – từng là một trong những siêu mẫu châu Á hiếm hoi ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sàn diễn của Victoria's Secret nhờ thần thái high fashion cùng những bước catwalk đầy tự tin. Sau khi rút lui khỏi ánh đèn runway để tập trung cho cuộc hôn nhân với thiếu gia trùm sòng bạc Macau, cô vẫn duy trì sức hút đáng nể mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm khi góp mặt tại 1 sự kiện của nhà mốt Saint Laurent ở Thượng Hải. Nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai, cân đối của nàng dâu hào môn nổi tiếng bậc nhất xứ tỷ dân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì gần như không có sự khác biệt so với thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng Hề Mộng Dao đang ngày càng nhuận sắc, toát lên vẻ mềm mại và cuốn hút hơn theo thời gian dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Hề Mộng Dao đầy khí chất xuất hiện tại sự kiện. (Nguồn: TikTok)

Không cần trang phục cầu kỳ lộng lẫy, Hề Mộng Dao chọn một công thức tối giản gần như “kinh điển” nhưng vẫn đủ sức khiến tổng thể toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Bộ suit đen với phom dáng cứng cáp, vai đứng và đường cắt may gọn gàng giúp tôn lên chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn siêu mẫu của mỹ nhân sinh năm 1989. Cựu thiên thần Victoria's Secret khéo léo tiết chế phụ kiện, chỉ điểm xuyết bằng khuyên tai nhỏ, kết hợp cùng mái tóc suôn dài ép thẳng tự nhiên hoàn thiện diện mạo hiện đại, trang nhã. Thiết kế quần ống suông dài chạm đất tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, khiến từng bước di chuyển trở nên nhẹ nhàng mà đầy khí chất. Thần thái tự tin, cuốn hút của nàng dâu hào môn cũng khiến người xem khó có thể rời mắt.

Hề Mộng Dao lựa chọn bộ cánh đơn giản nhưng vẫn khiến người nhìn phải ấn tượng. (Ảnh: Weibo)

Đặc biệt, Hề Mộng Dao còn khiến cộng đồng mạng phải tấm tắc khen ngợi với visual trẻ trung và rạng rỡ đúng kiểu “lão hóa ngược” mà nhiều người ao ước. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa giúp cô luôn giữ được vẻ tươi tắn dù không cần makeup cầu kỳ. Làn da mướt mịn, gần như không lộ khuyết điểm dưới ánh đèn sự kiện càng làm nổi bật khí chất nhẹ nhàng, trang nhã và giúp con dâu trùm sòng bạc thêm phần "hack tuổi".

Cận cảnh nhan sắc trẻ trung của Hề Mộng Dao với layout makeup tông cam đào ngọt ngào. (Ảnh: Weibo)

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho khí chất, nhan sắc trẻ trung hơn tuổi của Hề Mộng Dao.

Kể từ khi trở thành nàng dâu hào môn, Hề Mộng Dao dường như càng định hình rõ nét phong cách thanh lịch, sang trọng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện. Cô ưu tiên những thiết kế kín đáo, tinh giản nhưng vẫn khéo léo tôn lên vóc dáng nuột nà chuẩn model, tạo nên sức hút rất riêng không cần phô trương. Điều đáng chú ý là dù bước chân vào gia tộc nghìn tỷ, sắc vóc của người đẹp không hề “chững lại” mà ngược lại còn ngày càng thăng hạng, trẻ trung và rạng rỡ hơn theo thời gian. Vẻ ngoài cân đối, thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khí chất giúp cô luôn ghi điểm mỗi khi xuất hiện. Được biết, cựu thiên thần Victoria's Secret vẫn duy trì thói quen tập yoga đều đặn, góp phần giữ gìn body săn chắc và phong độ ổn định suốt nhiều năm.