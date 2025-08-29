Nàng dâu của gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam dùng đồ hiệu ở một đẳng cấp khác

Xuất thân là siêu mẫu nổi tiếng, cộng thêm danh hiệu Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Lan Khuê sớm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng mốt. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World và để lại ấn tượng bằng nhan sắc sắc sảo cùng phong thái cuốn hút.

Vào năm 2018, Lan Khuê và ông xã doanh nhân John Tuấn Nguyễn quyết định về chung một nhà. John Tuấn Nguyễn là một doanh nhân trẻ tuổi nhưng "nức tiếng" trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn. Được biết, chồng Lan Khuê là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân Hàng Nam Á Bank - Bà Trần Thị Hường (Tư Hường). Bà Tư Hường là doanh nhân đi đầu trong lĩnh vực bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường. Gia đình của doanh nhân John Tuấn Nguyễn cũng được xếp vào gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam.

Lan Khuê cùng chồng doanh nhân kết hôn năm 2018.

Bước vào hôn nhân và tập trung nhiều hơn cho gia đình, thế nhưng sức hút và vị thế trong làng thời trang của Lan Khuê chưa từng giảm sút. Mang danh "dâu hào môn", Lan Khuê vẫn giữ trọng được khí chất riêng của mình, thậm chí ngày càng thêm phần nổi bật, cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, Lan Khuê đều khiến dân tình trầm trồ bởi thần thái quý phái, phong cách thời trang sang trọng, quyền quý đến từng cử chỉ.

Mỗi lần góp mặt trong các sự kiện lớn, Lan Khuê luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm. Cô thường chọn váy dạ hội tối giản về phom dáng nhưng tinh xảo ở chi tiết, kết hợp phụ kiện cao cấp để khắc họa hình ảnh một quý cô sang trọng.

Trong một sự kiện mới đây của BVLAGRI, người đẹp đã diện bộ trang sức có giá có giá hơn 9 tỷ đồng, gồm dây chuyền, đồng hồ và hoa tai.

Từ những chiếc váy cut–out táo bạo đến đầm nhung, đầm satin lộng lẫy, Lan Khuê luôn mang đến nguồn năng lượng vừa kiêu kỳ, vừa quyền lực. Mỗi outfit cô diện đều khẳng định đẳng cấp của một cái tên vô cùng phù hợp với các brand thời trang xa xỉ.

Lan Khuê là gương mặt thân quen của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Không chỉ trên thảm đỏ, "tủ đồ" đời thường của Lan Khuê cũng là một "bữa tiệc thời trang". Cô không ngừng làm mới diện mạo, chịu khó mix&match cầu kỳ từ phục trang đến phụ kiện để thay đổi phong cách. Một điểm chung là dù diện kiểu trang phục nào thì tất cả cũng đều được Lan Khuê nâng tầm bằng những chiếc túi đắt đỏ.

Chiếc Hobo Bag Chanel trị giá hơn 200 triệu đồng được Lan Khuê ưu ái diện cùng nhiều outfit, biến hóa linh hoạt từ năng động, trẻ trung đến sang trọng, cá tính.

Một outfit ấn tượng không kém của Lan Khuê khi mix chiếc Chanel Flap Bag quai ngọc trai bằng vải tweed trị giá 117 triệu VNĐ với áo gile cùng chất liệu, vòng tay và vòng cổ đồng thương hiệu, mang đến bộ cánh sang chảnh, hiện đại và trẻ trung.

Trong bộ sưu tập túi hiệu của nàng hậu, không thể không nhắc tới chiếc Hermes Kelly giá khoảng 800 triệu VNĐ, được Lan Khuê mix tinh tế cùng outfit đơn giản như set áo trắng tank top và chân váy xám này.

Chiếc Louis Vuitton Coussin PM Silver giá 145 triệu VNĐ được Lan Khuê kết hợp đa dạng, từ sơ mi oversize cá tính, váy xanh thanh lịch đến áo khoác ánh kim hút mắt, chứng minh độ linh hoạt và dễ ứng dụng của mẫu túi này.

Túi Padded Cassette Bag của Bottega Veneta xanh lá (77 triệu VNĐ) trở thành điểm nhấn “đắt giá” trong loạt outfit của Lan Khuê. Sắc xanh nổi bật của item này được nàng hậu khéo léo biến hoá cùng những outfit tối màu và casual.

Tủ đồ của nàng dâu hào môn không thể thiếu với chiếc Louis Vuitton LV Easy Pouch On Strap trị giá khoảng 90 triệu VNĐ. Form túi nhỏ cùng chất liệu denim kết hợp cùng hoạ tiết monogram bắt mắt giúp tổng thể outfit thêm phần cool mà không bị rối mắt.

Với chiếc Chanel Silver Metal Silver Buckle trị giá 164 triệu VNĐ, Lan Khuê dễ dàng nâng tầm phong cách, biến những outfit dạo phố thường ngày trở nên sang trọng và nổi bật hơn bao giờ hết.

Mỹ nhân sinh năm 1993 khéo léo dung hòa giữa tính ứng dụng và sự xa xỉ của các món đồ thời trang, vừa mang đến sự thoải mái vừa thể hiện được gu thẩm mỹ đỉnh cao. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn sở hữu body quyến rũ "cực cháy", biến mọi bức hình street style của mình trở nên ấn tượng, đẹp mắt.

Hơn cả một nàng dâu hào môn, Lan Khuê đang khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng thời trang của Vbiz, vừa đại diện cho sự xa hoa, vừa truyền cảm hứng về phong cách sống sang trọng nhưng tinh tế, xứng danh một trong những mỹ nhân đẳng cấp hàng đầu.