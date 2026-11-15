"Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae gây chấn động MMA 2026, visual tuổi 55 chấp luôn cam sát mặt

Sự kiện âm nhạc K-pop lớn nhất năm 2026 Melon Music Awards (MMA 2026) đã chính thức khai mạc vào tối ngày 14/11 tại sân vận động Gocheok Sky Dome, Seoul. Giữa dàn thần tượng trẻ trung, sự xuất hiện của "mỹ nhân oxy" đình đám xứ Hàn Lee Young Ae ở tuổi 55 đã chiếm trọn mọi ánh nhìn. Đêm qua, cô cùng loạt diễn viên nổi tiếng như Jang Keun Suk, Lee Do Hyun, Yoo Seung Ho và Roh Yoon Seo góp mặt với tư cách khách mời trao giải. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Lee Young Ae đảm nhận vai trò trao hai giải Daesang danh giá nhất là Album của năm và Nghệ sĩ của năm tại MMA, đồng thời đánh dấu màn tái xuất lễ trao giải K-pop của nữ minh tinh sau tròn 9 năm vắng bóng kể từ MAMA 2017 tại Hồng Kông.

Diện thiết kế đầm dạ hội cúp ngực dáng dài màu xanh lá thanh lịch, Lee Young Ae khoe trọn làn da căng bóng, săn chắc và mịn màng không tì vết trước ống kính cận cảnh, gần như không hề lộ dấu vết tuổi tác. Ngay khi vừa bước ra sân khấu, nhan sắc của nữ diễn viên đã khiến hàng vạn khán giả trẻ bên dưới phải đồng loạt thốt lên kinh ngạc vì quá xinh đẹp. Từng nổi danh khắp châu Á qua siêu phẩm Nàng Dae Jang Geum, Lee Young Ae ở tuổi 55 vẫn duy trì phong độ đỉnh cao cùng khí chất thoát tục, lập tức tạo nên cơn sốt bàn luận trên mạng xã hội với loạt bình luận xuýt xoa rằng trông cô còn trẻ trung hơn cả thế hệ đàn em.

Chạy bộ và học cách giải tỏa áp lực

Trong chu trình chăm sóc bản thân của Lee Young Ae, vận động là yếu tố không thể tách rời. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với tạp chí ARENA HOMME+, nữ diễn viên cho biết triết lý dưỡng nhan của cô thực chất rất đơn giản, không phụ thuộc vào các bước skincare cầu kỳ mà tập trung vào sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo cô, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh và điều tiết căng thẳng hợp lý mới chính là nền tảng cốt lõi tạo nên một làn da khỏe đẹp.

Là một người yêu thích vận động, bộ môn quen thuộc nhất của Lee Young Ae chính là chạy bộ, đặc biệt là khu vực núi Namsan gần nhà vốn được cô xem như "phòng tập tự nhiên" lý tưởng. Phương pháp cardio này không chỉ giúp nữ minh tinh duy trì vóc dáng thon gọn mà còn thúc đẩy lưu thông máu, giúp làn da thêm hồng hào, rạng rỡ và giữ cho tinh thần luôn nhẹ nhõm, thư thái.

Uống một cốc nước ấm ngay khi vừa thức dậy

Một trong những thói quen buổi sáng được Lee Young Ae duy trì bền bỉ suốt nhiều năm qua chính là uống nước ấm. Ngay sau khi thức dậy mỗi ngày, cô luôn bắt đầu bằng một cốc nước ấm lớn. Thói quen nhỏ này giúp kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nhẹ nhàng "đánh thức" các cơ quan trong cơ thể và tạo bước đệm khỏe mạnh cho cả ngày dài hoạt động.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng

Dinh dưỡng khoa học cũng là chìa khóa giúp Lee Young Ae giữ gìn nhan sắc vượt thời gian. Vì bữa sáng là nguồn năng lượng khởi đầu ngày mới, nữ diễn viên thường ưu tiên thực đơn thanh đạm gồm cà chua hấp, bắp cải, cà rốt và súp lơ. Để món salad ấm thêm phần đậm đà mà vẫn tốt cho sức khỏe, cô chỉ rưới thêm một chút dầu ô liu nguyên chất cùng giấm balsamic.

Bên cạnh đó, Lee Young Ae cũng tiết lộ cô và các con đều rất thích ăn món thịt heo chiên xù. Thay vì kiêng khem cực đoan, nữ minh tinh khéo léo kết hợp món ăn này cùng nhiều loại rau củ tươi và nguyên liệu lành mạnh khác để cả gia đình vừa được thưởng thức món ngon, vừa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Cấp ẩm cho làn da mọi lúc mọi nơi

Lee Young Ae đặc biệt coi trọng việc giữ ẩm cho da. Ngoài việc uống đủ nước mỗi ngày, trong túi xách của cô luôn có sẵn xịt khoáng dưỡng ẩm và son dưỡng môi từ chính thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên LYANATURE do cô sáng lập để cấp nước tức thì cho da bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nữ diễn viên còn mang theo xịt bổ sung Vitamin C nhằm hỗ trợ làm sáng da, chống oxy hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dùng thanh lăn massage để nâng cơ và thon gọn gương mặt

Để gương mặt luôn giữ được đường nét thanh thoát, sắc sảo nhất mỗi khi lên hình, Lee Young Ae luôn mang theo thanh lăn massage bên mình và tranh thủ sử dụng trước bước trang điểm hoặc quay phim nhằm giảm tình trạng sưng phù, tích nước. Cô chia sẻ bản thân thường bắt đầu ấn nhẹ từ các huyệt đạo sau tai, từ từ miết dọc xuống vùng hạch bạch huyết rồi kéo dài tới xương quai xanh để kích thích tuần hoàn hệ bạch huyết và đào thải lượng nước dư thừa. Đối với vùng mặt, cô thao tác lăn hướng lên trên dọc theo đường viền hàm để giúp làn da thêm săn chắc và nâng cơ rõ rệt.

Theo: TVBS