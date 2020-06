Nàng da dầu chia sẻ routine chăm da tối giản mùa Hè, hay ho nhất là cách dùng bột Vitamin C trộn cùng serum

Mùa Hè quả thực là kinh dị đối với làn da dầu, dù khó chịu nhưng các nàng vẫn cần chăm da đầy đủ nếu không muốn da xuống dốc không phanh. Nếu đang tìm kiếm cho mình 1 chu trình chăm da thật đơn giản và hiệu quả thì cùng tham khảo skincare routine của cô nàng này.

Xin chào mọi người, vào mùa Hè da mình đổ nhiều dầu hơn, dễ bí lỗ chân lông nên 1 routine đơn giản nhưng chất lượng là điều mình luôn hướng tới. Ngoài các sản phẩm làm sạch và kem chống nắng, làn da dầu nếu không được dưỡng ẩm đầy đủ thì cũng nhanh lão hóa như da khô. Tuy nhiên mọi người đừng nghĩ phải bôi nhiều lớp thì da mới đủ độ ẩm, với mình, chu trình cơ bản dưỡng gồm toner/ serum/ kem dưỡng là đã đủ tới 90% rồi.

Lại Thị Huyền Tuổi: 18 Loại da: Da dầu, ít mụn



Đây là các sản phẩm skincare mình dùng hàng ngày. Nhìn khá nhiều nhưng không phải lúc nào mình cũng dùng hết lên mặt. Mấy loại serum mình chia ngày để dùng hoặc dùng tùy vào tình trạng da thời điểm đó.

Toner Klairs (Giá khoảng 260.000 VNĐ/ 180ml)

Đây là sự lựa chọn hàng đầu của mình vì tiêu chí ngon - bổ- rẻ. Toner chỉ đặc 1 xíu thôi nhưng sẽ tan nhanh trên da và rất mát. Phù hợp với nhu cầu cấp ẩm, làm sạch, làm dịu. Mình đã dùng chai thứ 2 rồi và chắc chắn sẽ mua lại nếu hết.

Ampoule/Serum

Bước này rất quan trọng vì dạo này da mình hay mẩn đỏ quanh mép do nóng trong, dùng Toner xong là phải dùng Serum hoặc Ampoule luôn cho mát. Mình thường để vào tủ mát để khi dùng thích hơn. Trời nóng, nhiệt độ bên ngoài cao nên mình nghĩ bảo quản các đồ như serum hay kem dưỡng trong tủ lạnh sẽ giúp sản phẩm không bị biến chất.

Mình thường dùng 3 loại này luân phiên.

+ Ampoule Skin1004 Centella (Giá khoảng 350.000 VNĐ/ 55ml): Mình khá ưng em này vì độ nhanh thấm và làm dịu da khá hiệu quả, tuy nhiên chất serum lỏng, mà mình dùng cả sáng lẫn tối nên hơi hao, nhưng nếu hết chắc chắn mình sẽ mua lại.

+ Ampoule 9wishes White (Giá khoảng 290.000 VNĐ/ 25ml): Đây là loại serum có tác dụng vừa cấp ẩm, làm dịu vừa làm trắng nhưng mình cảm thấy làm trắng chưa "đủ đô". Hôm nào da mình khoẻ và không bị mẩn đỏ mình sẽ dùng em này để tăng độ đàn hồi cho da, tiện thể cũng là dưỡng trắng luôn.

+ Serum Snail Truecica Somebyme (Giá khoảng 390.000 VNĐ/ 50ml): Em này mình đã mua lại 2-3 lần rồi. Loại serum này có tác dụng trị sẹo làm mờ thâm, nhưng hiệu quả chậm và không rõ ràng. Nhưng với mình thì em này rõ tác dụng trị thâm mụn nhất nên hôm nào nặn mụn xong mà để lại thâm thì sẽ ưu tiên dùng serum này.

Vitamin C dạng bột

Sản phẩm có công dụng chính là làm trắng da và đều màu da. Đặc biệt sản phẩm này ở dạng bột nên không lo bị oxy hoá như các loại serum Vitamin C khác. Mình cũng tìm hiểu thì Vitamin C bột này được bọc lớp khoáng kép Zinc oxide sẽ tránh gây kích ứng cho da và tránh bắt nắng nếu dùng vào buổi sáng, nhưng để bảo vệ da tuyệt đối, mình nghĩ các bạn vẫn cần phải bôi kem chống nắng đầy đủ nhé.

Cách mình sử dụng cũng khá đơn giản: Mix 1 muỗng bột Vitamin C với serum/ampoule. Mình đã mix bột vitamin C với ampule Skin1004. Mình dùng chủ yếu vào buổi tối, chỉ hôm nào da khoẻ mới dùng thôi, bạn nào bị mụn nặng thì nên chú ý. Với mình, sản phẩm cũng có hiệu quả dưỡng trắng nhưng hơi chậm, tuy vậy, so với những loại Vitamin C khác thì sản phẩm bột này có thời gian sử dụng lâu và không bị oxy hóa.

Chấm mụn Pimplit của Shiseido (Giá khoảng 200.000 VNĐ)

Mình thường dùng tuýp gel chấm mụn Pimplit của Shiseido. Sản phẩm dạng gel đặc màu trắng nhanh khô, gom cồi tốt nhưng hơi lâu. Cứ mỗi lần có mụn có mủ là mình sẽ chấm mụn, nặn xong mình cũng chấm luôn để không mưng mủ nữa.

Kem dưỡng Ohui hồng

Mình dùng lọ Essence và Cream trong set mini Ohui hồng. Mùi rất thơm, kem cũng không bị bết dính, giúp phục hồi và đàn hồi da rất tốt.

Kem mắt (Giá khoảng 230.000 VNĐ/ 30ml)

Vẫn là kem mắt AHC đình đám một thời gian. Mình thấy tác dụng trị thâm không rõ, nhưng được cái làm vùng da mắt không bị nhăn và mịn hơn. Thú thật, mình cũng là con cú đêm chính hiệu, hay ngủ muộn nên dùng kem mắt cho mắt không nhăn thôi chứ không hy vọng là sẽ hết thâm.



Nguồn: Facebook Daring Huyền