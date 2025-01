Nàng cao dưới 1m60 nên sắm 4 mẫu giày siêu tôn dáng này diện Tết để chân dài hơn, trông như 1m65

Một trong những điều thú vị trước Tết chính là mua sắm thời trang, từ đó giúp phong cách của năm mới trở nên sành điệu, cuốn hút hơn. Bên cạnh váy và áo quần, giày dép cũng là món thời trang chị em nên lựa chọn kỹ lưỡng khi đi shopping. Giày dép mang đến nhiều công dụng nâng tầm phong cách, chẳng hạn như giúp outfit thêm tinh tế, sang trọng. Ngoài ra, giày dép còn kéo chân dài và tôn dáng cao ráo.

Nếu sở hữu chiều cao dưới 1m60, chị em càng nên ưu tiên 4 mẫu giày siêu "hack" dáng sau đây:

Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót luôn được các quý cô sành điệu ưa chuộng. Kiểu giày này rất nữ tính nhưng cũng không kém phần hiện đại, thời thượng. Nhờ vậy, bộ trang phục của các nàng sẽ có sự trẻ trung khi được hoàn thiện bằng một đôi sandal cao gót.

Ngoài ra, sandal cao gót còn giúp tôn dáng hiệu quả. Đặc biệt, nếu chị em chọn sandal cao gót quai mảnh, đôi chân sẽ có độ thon dài, thanh thoát. Sandal cao gót quai mảnh kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục, giúp tổng thể outfit thêm tinh tế và hài hòa.

Giày màu be

Giày màu be được coi là "bảo bối" tôn dáng của các quý cô sành điệu nhưng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Đôi giày này gần với màu da, nên tạo cảm giác chân dài hơn, từ đó tổng thể vóc dáng cũng thêm cao ráo, thanh thoát.

Giày màu be có sự nhã nhặn và thanh lịch nhưng cũng "hack" tuổi rất hiệu quả. Chị em có thể kết hợp giày màu be với mọi kiểu trang phục mang màu sắc và phong cách khác nhau. Bởi lẽ, giày màu be giúp cân bằng tổng thể outfit, đồng thời cộng điểm tinh tế, trang nhã cho người diện.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là mẫu giày kinh điển, không bao giờ lỗi mốt. Mẫu giày cao gót này rất đa năng, chị em có thể phối với những bộ đồ mặc tới công sở, dự sự kiện hay hoàn thiện các outfit đi hẹn hò. Ưu điểm của giày cao gót mũi nhọn là sự tinh giản, nhã nhặn. Do đó, mẫu giày này sẽ giúp nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho trang phục.

Giày cao gót mũi nhọn có khả năng kéo chân dài miên man. Chị em có thể kết hợp mẫu giày này cùng chân váy ngắn, chân váy xẻ tà, quần skinny hoặc quần ống vẩy để hiệu quả tôn dáng được phát huy tối ưu nhất.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule đã phủ sóng mạnh mẽ trong mùa hè 2024. Ở thời điểm hiện tại, sandal dáng mule vẫn chưa hề lỗi mốt. Ưu điểm của sandal dáng mule là sự phóng khoáng, trẻ trung. Mẫu giày này sẽ giúp bộ cánh của chị em trông nổi bật hơn. Sandal dáng mule còn tạo hiệu ứng chân dài, giúp tổng thể vóc dáng trông cao ráo. Chị em nên chọn sandal dáng mule màu trung tính để dễ dàng kết hợp với mọi kiểu trang phục.

Ảnh: Sưu tầm