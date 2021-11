Nàng 30+ mặc áo giống Hari Won thì dễ bị chê là "cưa sừng làm nghé"

Trong công cuộc mua sắm quần áo cho tủ đồ mùa lạnh, áo nỉ chắc hẳn sẽ được nhiều chị em để mắt tới. Áo nỉ rất ấm áp, lại là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, khả năng hack tuổi của áo nỉ cũng là một "con dao hai lưỡi" vì trong nhiều trường hợp, item này có thể trẻ hóa phong cách quá đà mà khiến vẻ ngoài của chị em bị "cưa sừng làm nghé". Vậy đâu là kiểu áo nỉ dễ khiến chị em mất điểm phong cách như vậy? Ngắm set đồ mới nhất của Hari Won, chị em sẽ tìm thấy câu trả lời.

Gần đây, Hari Won đã cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh mới nhất. Trong những tấm hình bắt mắt này, Hari Won hoàn thiện phong cách với mẫu áo nỉ mang tông màu xanh rực rỡ, in hình quả cherry khá dễ thương. Cô mix mẫu áo này với quần jeans để vẻ ngoài trọn vẹn trẻ trung, năng động.

Có thể thấy là bộ đồ ngọt ngào, "cute hạt me" rất hợp với nhan sắc không tuổi, cùng phong cách nhí nhảnh đã trở thành "thương hiệu" của Hari Won. Đây là lý do, Hari Won diện combo hack tuổi trên vẫn rất ổn, không bị lệch pha nhưng chị em cũng đừng vì vậy mà vội "đu" theo.

Trên thực tế, những mẫu áo nỉ màu sắc chói lọi, in hình đáng yêu thế này là món thời trang hết sức "nguy hiểm" đối với các chị em 30+. Mẫu áo chẳng những rất khó lên đồ, mà còn dễ biến vẻ ngoài của chị em trở nên trẻ trung quá hóa lạc điệu. Do đó, kiểu áo nỉ yêu thích của Hari Won vẫn nên là item chị em cần suy nghĩ thật kỹ trước khi sắm về.



Nàng 30+ không nên sắm những mẫu áo nỉ in hình đáng yêu.

Vậy làm thế nào để diện áo nỉ mà không bị "cưa sừng làm nghé"? Câu trả lời là chị em vẫn nên chọn áo nỉ trơn màu nhã nhặn như đen, trắng, be, nâu, ghi xám là an toàn toàn nhất; hay in chữ đơn giản cũng ổn.

Những mẫu áo này vẫn cho hiệu quả hack tuổi, diện lên năng động, trendy nhưng có chút gì đó nhã nhặn, hợp với tuổi 30+ hơn. Tiếp đó, chị em có thể kết hợp áo nỉ với các mẫu quần như là: quần jeans ống đứng, ống rộng, quần âu hoặc chân váy xếp ly, chân váy suông… Như vậy, outfit sẽ có được sự sành điệu, hài hòa mà không bị nhí nhảnh quá.

Bên cạnh áo nỉ, áo len chui đầu, hay áo cardigan sẽ là lựa chọn rất hợp lý cho chị em ngoài tuổi băm. Áo len nói chung và cardigan nói riêng sẽ mang đến sự trẻ trung, tươi mới nếu chị em ưu tiên những mẫu áo sáng màu, chẳng hạn như trắng, xanh pastel, hồng, xanh lá…, hay áo len kẻ cũng là lựa chọn nên để bắt tới. Và dù cho hiệu quả hack tuổi tốt, áo len nói chung vẫn ghi điểm ở sự trang nhã, thanh lịch và đây đều là những tiêu chí nàng 30+ nên hướng tới khi đi chọn đồ.

Ảnh: Sưu tầm