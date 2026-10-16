Nam thần 200 tỷ khơi gợi bi kịch nhan sắc của Ngô Kiến Huy gây sốt MXH

Chiều ngày 15/10, đặc sản cosplay quen thuộc của "vũ trụ" Say Hi chính thức tái xuất trong buổi tổng duyệt cho concert Tinh Hà Say Hi vào cuối tuần này. Theo như kịch bản từ các chuỗi sự kiện trước, sân khấu diễn tập nhanh chóng biến thành đại hội cợt nhã nơi các Anh Trai bung xoã sức sáng tạo hết nấc. Trong đó, tâm điểm chú ý trên mạng xã hội lần này va vào Cody Nam Võ với màn hóa thân dở khóc dở cười.

Cody Nam Võ và hình tượng Ngô Kiến huy thập niên 2010 tại buổi diễn tập concert Tinh Hà Say Hi (Clip: TikTok).

Tạm cất hình tượng mỹ nam "cỗ máy nhảy", Cody khiến dàn Anh Trai lẫn cư dân mạng "té ngửa" khi tái hiện lại tạo hình huyền thoại của tiền bối Ngô Kiến Huy trong bản hit Nghi Ngờ từ năm 2009. Nam ca sĩ xuất hiện với bộ trang phục chuẩn nguyên mẫu: áo khoác da màu đỏ tươi viền trắng nổi bật, quần skinny trắng ôm sát và đặc biệt là điểm nhấn không thể lệch đi đâu được: kiểu tóc mái xéo dài che kín một bên mắt.

Màn du hành thời gian đầy táo bạo này nhanh chóng bùng nổ khắp MXH. Dưới những bức ảnh so sánh hai thế hệ, cư dân mạng liên tục để lại những bình luận đầy tính giải trí: "Nhìn rất Ngô Kiến Huy nhưng lại dính thêm chút vibe HKT với F4 Vườn Sao Băng".

Kiểu tóc mái xéo chẻ ngôi sâu vuốt keo từng là tượng đài phong cách của dàn mỹ nam Vpop giai đoạn 2009 - 2010. Dẫu vậy dưới góc nhìn hiện tại, đây lại trở thành góc khuất nhan sắc mà có lẽ chính chủ Ngô Kiến Huy cũng muốn chôn giấu. Chứng kiến đàn em vô tư khơi lại quá khứ thời trẻ dại, chàng Bắp chỉ biết câm nín, để lại dòng phản hồi "hờn dỗi": "Nhỏ này gan trời rồi!!".

Cody Nam Võ tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996 tại TP.HCM. Ngay từ khi mới 5 tuổi, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm khi được gia đình cho học múa và đàn guitar. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, nam nghệ sĩ luôn là hạt nhân văn nghệ nổi bật với khả năng ca hát và nhảy múa ấn tượng.

Bên cạnh tính cách hài hước, sự chú ý của công chúng dành cho Cody Nam Võ thời gian qua còn đến từ bước tiến sự nghiệp bùng nổ. Trở lại Tinh Hà Say Hi năm nay, anh chứng minh năng lực toàn diện khi xuất sắc tiến sâu, ghi tên mình vào đêm Chung kết và chiến thắng áp đảo giải thưởng cá nhân The Best Performance Icon nhờ kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Song song đó, nam nghệ sĩ cũng chạm ngõ điện ảnh thành công rực rỡ với vai chính đầu tay trong bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Tác phẩm thắng lớn với doanh thu ấn tượng lên đến 200 tỷ đồng, trở thành cú hích đưa tên tuổi Cody Nam Võ vụt sáng sau 9 năm kiên trì lăn lộn với nghề.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi đam mê, Cody Nam Võ khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ đa năng hàng đầu thế hệ mới của Vpop khi đảm nhận tốt hàng loạt vai trò: từ ca sĩ, rapper, vũ công, người sáng tác cho đến diễn viên. Không chỉ sở hữu nền tảng vũ đạo vững chắc và tư duy âm nhạc hiện đại, anh còn ghi điểm tuyệt đối nhờ ngoại hình sáng sân khấu cùng gương mặt góc cạnh chuẩn idol.

Nói đến nhan sắc của Cody Nam Võ, netizen không thể quên khoảnh khắc thần thánh từng gây bão cõi mạng tại sân khấu dance battle của Tinh Hà Say Hi năm nay. Tạo hình "tóc ướt là thần" cùng thần thái cuốn hút, quyến rũ của nam ca sĩ trong đêm thi đó đã đốn gục hàng triệu trái tim khán giả, biến anh thành biểu tượng visual mới của chương trình.

Dù liên tục thể hiện khía cạnh hài hước, lầy lội, sự bứt phá về visual lẫn phong cách cá nhân của anh vừa qua đã được giới chuyên môn ghi nhận.

Mới đây, nam ca sĩ cũng xuất sắc góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Rising Beauty Star of the Year - Male thuộc khuôn khổ giải thưởng thường niên Beauty Choice Awards 2026 do tạp chí L'OFFICIEL Vietnam tổ chức. Anh sánh bước bên cạnh những gương mặt nam nổi bật khác như Võ Điền Gia Huy, Bùi Trường Linh và Jaysonlei.

Đây là hạng mục danh giá nhằm vinh danh những nam nghệ sĩ có phong cách ấn tượng, tạo nên sức hút và lan tỏa tích cực về xu hướng làm đẹp đến cộng đồng. Cột mốc này một lần nữa khẳng định vị thế nam thần thế hệ mới của Cody Nam Võ - một nghệ sĩ không chỉ sở hữu tài năng nghệ thuật đa dạng, gia tài phim ảnh 200 tỷ mà còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ về diện mạo lẫn phong cách sống.

Ảnh: Internet, IGNV

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