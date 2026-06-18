Koo Kyo Hwan là một trong những nam diễn viên cá tính nổi bật của màn ảnh Hàn, được biết đến với lối diễn xuất biến hóa cùng khả năng tạo dấu ấn riêng biệt trong từng vai diễn. Trước khi trở thành cái tên được săn đón, anh từng gây chú ý qua nhiều tác phẩm như Peninsula , D.P. , Escape from Mogadishu hay Once We Were Us. Không sở hữu hình tượng mỹ nam truyền thống, Koo Kyo Hwan chinh phục khán giả bằng khí chất độc đáo, ánh mắt sắc lạnh cùng phong cách diễn xuất đầy năng lượng.

Mới đây, ngôi sao sinh năm 1982 tiếp tục gây bùng nổ khi hóa thân thành nhân vật phản diện trong bộ phim điện ảnh Colony: Bầy Xác Sống , thậm chí còn được nhận xét là hút spotlight của nam thần Ji Chang Wook. Không chỉ cool ngầu trên màn ảnh, một đoạn video quảng bá phim của Koo Kyo Hwan cũng nhanh chóng viral khi người hâm mộ đều bị cuốn hút trước thần thái tự tin, phong cách cuốn hút và “chất riêng” không thể trộn lẫn của anh.

Koo Kyo Hwan đơn giản mà cuốn hút tại buổi tuyên truyền cho Colony. (Nguồn: TikTok)

Không cần những bộ trang phục quá cầu kỳ, Koo Kyo Hwan vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ phong thái nam tính, đĩnh đạc. Nam diễn viên xuất hiện với outfit mang tinh thần tối giản nhưng đầy tinh tế khi diện set đồ tông nâu trung tính gồm jacket kéo khóa cùng quần suông rộng. Thiết kế rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu, thanh lịch. Mái tóc buông nhẹ tự nhiên cùng cách phối đồ tối giản càng làm nổi bật khí chất điềm đạm, lạnh lùng rất điện ảnh của nam diễn viên.

Trang phục đơn giản, phóng khoáng giúp nam diễn viên toát lên vẻ ngoài vừa nghệ sĩ, vừa cuốn hút đúng với hình tượng riêng biệt của anh.

Cộng đồng mạng đồng loạt "đổ rạp" trước độ cool ngầu của Koo Kyo Hwan.

Tạo hình phảm diện cuốn hút của Koo Kyo Hwan trong Colony khiến người xem vừa sợ vừa ấn tượng.

Thậm chí, nam diễn viên còn có phần "lấn lướt" hơn cả Ji Chang Wook. (Ảnh: Instagram)

Koo Kyo Hwan không sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo theo kiểu mỹ nam với những đường nét sắc sảo, rực rỡ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên sức hút rất riêng cho nam diễn viên. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu cùng biểu cảm linh hoạt giúp anh luôn mang đến cảm giác khó đoán, càng nhìn càng bị cuốn hút. Ở nam diễn viên có sự pha trộn giữa nét lãng tử, phóng khoáng và khí chất lạnh lùng của một người nghệ sĩ. Không cần cố gắng thể hiện quá nhiều, thần thái tự nhiên, cách anh di chuyển hay những biểu cảm nhỏ cũng đủ tạo nên sức hút đầy nam tính, khiến khán giả dễ dàng ghi nhớ.