"Nấm lùn showbiz" chỉ cao 1m55 vẫn mặc đẹp không trượt phát nào

Wendy (Red Velvet) là một trong những nữ idol sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, chỉ nhỉnh hơn mét rưỡi, nhưng khoản ăn mặc lại chẳng hề "lép vế". Trái lại, người đẹp sinh năm 1994 có cả một kho bí kíp giúp vóc dáng trông cao ráo, cân đối hơn mà vẫn thoải mái biến hóa đủ phong cách, từ Y2K, nữ tính đến cá tính hay sexy. Đáng nói, Wendy không hề né những item vốn được xem là "khó nhằn" với nàng thấp bé như boots cao cổ, váy nhiều tầng hay đồ màu mè. Chỉ cần lướt nhanh một vòng tủ đồ của cô là hội chị em "nấm lùn" đã có thể bỏ túi kha khá tips hack dáng đơn giản nhưng cực hữu ích.

Ở một set đồ dễ ứng dụng, Wendy kết hợp áo blouse trắng cổ bèo cùng chân váy mini màu xám, khéo léo đưa cả 3 gam trung tính vào cùng một tổng thể. Trắng tạo cảm giác tươi sáng, sắc đen ở phần cổ và dây nơ trở thành điểm nhấn, còn chân váy xám giúp chuyển màu mềm mại hơn thay vì tiếp tục dùng đen. Đặc biệt, dáng áo vừa vặn đi cùng chân váy ngắn cũng là công thức khá “nịnh dáng” với những cô nàng nhỏ nhắn.

Nơi mua tương tự: Áo blouse - Chân váy

Wendy tạo điểm nhấn với áo hai dây đỏ layer cùng cardigan nâu dáng lửng, phối chân váy trắng bất đối xứng phủ ren đầy nữ tính. Đôi boots cao cổ màu beige tưởng khó nhằn với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại ăn nhập với tổng thể. Đặc biệt, váy ngắn giúp đôi chân vẫn có khoảng hở cần thiết, nhờ đó set đồ nhiều lớp mà không tạo cảm giác nặng nề. Đây cũng là mẹo nàng thấp bé có thể áp dụng khi muốn diện boots cao cổ.

Ở một hình ảnh quyến rũ hơn, Wendy diện váy lụa hai dây đen viền ren, khoác ngoài áo da cùng màu để tăng nét cá tính. Bảng màu đen xuyên suốt giúp tổng thể liền mạch, trong khi dáng váy ngắn khéo khoe chân và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn. Nàng thấp bé có thể học cách phối đồng màu và ưu tiên thiết kế gọn gàng như Wendy để tránh chia khúc cơ thể.

Nơi mua tương tự: Váy - Áo khoác da

Chiều cao khiêm tốn cũng không có nghĩa phải bó mình trong những gam màu an toàn. Wendy chọn tank top xanh vàng nổi bật phối cùng chân váy sọc đỏ, cam, vàng, mang đến diện mạo tươi tắn và tràn đầy không khí mùa hè. Dù bảng màu khá rực rỡ, dáng áo ôm gọn cùng phần eo được nhấn rõ vẫn giúp vóc dáng trông cân đối. Nàng nhỏ con hoàn toàn có thể thử sức với đồ nhiều màu, chỉ cần ưu tiên phom dáng gọn gàng và tránh kết hợp quá nhiều món rộng cùng lúc.

Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Wendy tiếp tục phá vỡ những công thức an toàn khi diện corset của local brand Việt Fancì Club, phối cùng chân váy sequin xanh đồng điệu. Thiết kế ôm gọn, nhấn rõ vòng eo kết hợp chân váy ngắn vừa tôn nét quyến rũ vừa giúp đôi chân trông dài hơn. Hội “nấm lùn” có thể học ngay công thức nhấn eo, khoe chân này để cải thiện tỷ lệ vóc dáng.

Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Hội chị em thấp bé nếu đang tìm váy đi tiệc hay dự sự kiện có thể tham khảo ngay cách Wendy lựa chọn thiết kế này. Phần corset ôm gọn, nhấn rõ vòng eo kết hợp chân váy ngắn giúp vóc dáng trông thanh thoát, đôi chân cũng được “kéo dài” đáng kể. Chi tiết vải rủ hai bên tăng vẻ thướt tha, sang trọng mà không che mất lợi thế đôi chân, trong khi cao gót cùng tông hoàn thiện tổng thể đầy nữ tính.

Nơi mua tương tự: Tại đây



