Paris Men's Fashion Week đang bước vào những ngày sôi động nhất. Giữa lịch trình dày đặc của Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior hay Celine, hàng loạt ngôi sao, người mẫu và fashion insider đổ về thủ đô nước Pháp để theo dõi những bộ sưu tập menswear quan trọng nhất mùa. Nhưng giữa tâm điểm của tuần lễ thời trang năm nay, Connor Storrie lại thu hút sự chú ý theo một cách rất riêng.

Nam diễn viên diện áo khoác và đi boot da giữa trời nắng nóng khiến nhiều fan hâm mộ thích thú.

Trong khi Paris đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 35 độ C, nam diễn viên người Canada vẫn xuất hiện tại show Saint Laurent Menswear Summer 2027 trong chiếc trench coat đen dài phối cùng đôi boots cao gối. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ bởi bộ trang phục đậm chất Anthony Vaccarello mà còn bởi sự tương phản giữa thời tiết mùa hè gay gắt và một outfit tưởng như được dành cho mùa đông. Thậm chí, nhiều khán giả còn đùa rằng Connor đang bất chấp “thời trang phang thời tiết”.

Connor xuất hiện trong outfit latex bó sát từ đầu tới chân gây giữa thời tiết 35 độ tại Paris.

Ngay sau đó, nam diễn viên đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài. Bên trong anh diện áo tank top cùng quần âu dáng short đen. Điểm nhấn vẫn nằm ở đôi boot da latex cùng chiếc khăn lụa.

Khoảnh khắc đó cũng phản ánh chính xác vị trí mà Connor Storrie đang sở hữu trong làng thời trang. Chỉ chưa đầy một năm sau khi trở thành hiện tượng nhờ Heated Rivalry, anh đã ngồi hàng ghế đầu tại một trong những show diễn được chú ý nhất Paris Fashion Week, xuất hiện cạnh những cái tên như Madonna, Kate Moss, Charli XCX hay Rami Malek.

It boy của Saint Laurent, dung hoà được nét phá cách và truyền thống trong outfit thảm đỏ.

Từ một gương mặt không có quá nhiều tiếng tăm bên ngoài cộng đồng phim ảnh, diễn viên Connor Storrie đang trở thành hiện tượng mới của thời trang nam đương đại. Sức nóng của series Heated Rivalry giúp nam diễn viên người Canada bước thẳng vào tầm ngắm của Hollywood, nhưng điều khiến giới mộ điệu chú ý hơn cả là tốc độ anh xây dựng hình ảnh thời trang. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Connor Storrie đã chuyển mình từ một ngôi sao truyền hình mới nổi thành khách mời hàng ghế đầu tại Paris Fashion Week, gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ và một trong những "fashion It-boy” được nhắc đến nhiều nhất hiện nay.

Sinh năm 1998 tại Ontario, Canada, Connor Storrie bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai nhỏ trên truyền hình trước khi được biết đến rộng rãi qua nhiều dự án như Heartland, Murdoch Mysteries hay Hudson & Rex. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến khi anh đảm nhận vai Shane Hollander trong series chuyển thể Heated Rivalry, tác phẩm giúp Connor nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trên mạng xã hội và trong giới giải trí Bắc Mỹ.

Thành công của bộ phim không chỉ mang lại lượng người hâm mộ đông đảo mà còn mở ra cánh cửa đưa nam diễn viên trẻ đến gần hơn với thế giới thời trang cao cấp, nơi anh đang dần xây dựng vị thế như một biểu tượng phong cách mới của thế hệ Gen Z.

Điều đáng chú ý là Connor không lựa chọn con đường quen thuộc của nhiều ngôi sao nam trẻ hiện nay. Trong khi phần lớn các diễn viên nam vẫn trung thành với những bộ suit vừa vặn, bảng màu trung tính và công thức ăn mặc an toàn, Connor lại liên tục thử nghiệm với những phom dáng mềm mại, chất liệu giàu tính thời trang và các lựa chọn mang hơi hướng phi giới tính. Hình ảnh của anh phản ánh rất rõ sự thay đổi đang diễn ra trong menswear đương đại, nơi khái niệm nam tính không còn bị giới hạn bởi những quy chuẩn truyền thống.

Nhìn vào hành trình thời trang của Connor Storrie, có thể thấy dấu ấn của Saint Laurent xuất hiện gần như ở mọi cột mốc quan trọng. Thương hiệu Pháp dường như đã nhìn thấy ở nam diễn viên trẻ này hình mẫu lý tưởng cho thế hệ khách hàng mới: trẻ tuổi, nổi tiếng nhờ văn hóa đại chúng nhưng sở hữu gu thẩm mỹ đủ khác biệt để tạo nên những cuộc trò chuyện trong giới thời trang.

Nhiều tín đồ thời trang đã gọi Connor chính là It-boy của Saint Laurent

Nếu phải chọn một cột mốc đánh dấu sự bùng nổ của Connor trên bản đồ thời trang, đó có lẽ là mùa giải thưởng đầu năm 2026. Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, nam diễn viên xuất hiện trong bộ tuxedo đen của Saint Laurent nhưng thay nơ cổ điển bằng cà vạt dài, kết hợp cùng kính râm và trâm cài áo. Một công thức quen thuộc của Anthony Vaccarello nhưng đủ để giúp Connor nổi bật giữa dàn sao nam mặc black tie truyền thống.

Không phải một thiết kế quá ồn ào, nhưng màn xuất hiện của Connor tại Quả Cầu Vàng 2026 vẫn gây được tiếng vang vì visual, thần thái của nam diễn viên. Đồng thời trang phục này cũng gợi nhớ đến thiết kế Le Smoking kinh điển và đầy khiêu khích của nhà sáng lập Yves Saint Laurent trong thập niên 60.

Connor cũng xuất hiện tại Vanity Fair Oscar Party trong chiếc áo xuyên thấu phối cùng khăn choàng lông. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp tục củng cố vị thế của anh như một trong những ngôi sao nam trẻ sẵn sàng thử nghiệm với những ranh giới mới của thời trang.

Khoảnh khắc cặp đôi nam chính trong Heated Rivalry cùng nhau xuất hiện tại tiệc after party của Oscar cũng đã khiến không ít tín đồ thời trang và phim ảnh thích thú.

Đỉnh cao trong hành trình fashion của Connor tính đến thời điểm hiện tại có lẽ là lần đầu tham dự Met Gala hồi tháng 5 vừa qua. Trong bối cảnh ngày càng nhiều khách mời nam cố gắng tạo ra những khoảnh khắc viral bằng các bộ trang phục cầu kỳ, Connor vẫn trung thành với triết lý tối giản đặc trưng của Saint Laurent.

Connor tại Met Gala 2026 trong thiết kế của Saint Laurent.

Thiết kế may đo riêng mà anh diện gồm áo sơ mi voan chấm bi với phần tà dài, quần cạp cao và sandal da lấy cảm hứng cổ điển. Tổng thể vừa mang tinh thần lãng mạn của những năm 1970 vừa phản ánh rõ ngôn ngữ thiết kế mà GĐST Anthony Vaccarello đang xây dựng cho Saint Laurent. Đây không phải bộ đồ nổi bật nhất đêm hôm đó, nhưng lại là một trong những bộ trang phục được giới chuyên môn đánh giá cao nhất.

Ngay trước khi bước lên thảm xanh sự kiện, nam diễn viên đã phối outfit này cùng với một chiếc áo blazer.

Sau đó, anh cũng đến tham dự tiệc After Party của Met Gala trong một bộ suit màu beige phối cùng chiếc khăn lụa đầy ấn tượng.

Nhìn chung, thời trang thảm đỏ của Connor chủ yếu vẫn là vibe truyền thống, đĩnh đạc nhưng ở anh luôn toát lên vẻ cá tính, và vô cùng có gu.

Nếu chỉ nhìn vào thảm đỏ sẽ khó hiểu hết sức hút của Connor Storrie, mà bên cạnh đó street style mới là nơi gu thẩm mỹ cá nhân của anh được thể hiện rõ nhất. Khác với nhiều người nổi tiếng thường xuất hiện ngoài đời trong những bộ đồ đơn giản để tạo sự tương phản với thảm đỏ, Connor duy trì tính thời trang ngay cả trong các khoảnh khắc đời thường. Anh thường lựa chọn quần âu cạp cao, áo khoác da vintage, áo len màu sắc nổi bật hoặc những đôi boots mang hơi hướng rock chic.

Connor tại show Paris Fashion Week đầu năm nay.

Bảng màu cũng là điểm mạnh đáng kể trong phong cách của Connor. Anh không ngại những gam màu khó mặc như chartreuse, xanh olive, nâu chocolate hay vàng mù tạt. Thay vì sử dụng màu sắc như điểm nhấn đơn lẻ, nam diễn viên thường xây dựng toàn bộ outfit xoay quanh một tông màu chủ đạo, tạo nên cảm giác chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc.

Điều này được thể hiện rõ tại Paris Men's Fashion Week vừa qua. Connor xuất hiện trong bộ đồ Tod's màu xanh rêu đồng bộ từ áo khoác đến quần, kết hợp cùng mũ lưỡi trai Los Angeles Dodgers. Sự pha trộn giữa tinh thần luxury và những món đồ mang tính đại chúng giúp anh trở thành một trong những gương mặt được các nhiếp ảnh gia street style săn đón nhiều nhất tuần lễ thời trang.

Hình ảnh của Connor tại đường phố Paris ngày hôm qua.

Hay mới đây nhất, là khoảnh khắc anh ngồi front row tại show diễn Saint Laurent Menswear Xuân/Hè 2027.

Ngôi sao trang bìa đang được nhiều tạp chí săn đón

Song song với sự hiện diện ngày càng dày đặc trên thảm đỏ và hàng ghế đầu các show diễn, Connor Storrie cũng nhanh chóng trở thành gương mặt được các tạp chí thời trang săn đón. Chỉ trong thời gian ngắn sau thành công của Heated Rivalry , nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trên trang bìa của nhiều ấn phẩm lớn như CULTURED , Numéro Netherlands , Man About Town hay Behind The Blinds . Đặc biệt, việc được Vogue và GQ dành những bài phỏng vấn chuyên sâu, bộ ảnh thời trang riêng và liên tục đưa vào danh sách những ngôi sao nam mặc đẹp nhất đã cho thấy sức ảnh hưởng của Connor đã vượt xa khuôn khổ một diễn viên trẻ đang lên.

Trong ngành thời trang, trang bìa không đơn thuần là một bộ ảnh đẹp mà còn là lời khẳng định về giá trị hình ảnh và tiềm năng thương mại của một nhân vật. Việc Connor liên tục xuất hiện trên các ấn phẩm hàng đầu cho thấy anh đang trở thành một trong những gương mặt nam được truyền thông thời trang quốc tế đặt nhiều kỳ vọng nhất. Đây cũng là con đường mà nhiều fashion icon đương đại như Timothée Chalamet, Jacob Elordi hay Paul Mescal từng đi qua trước khi thực sự định hình vị thế của mình trong văn hóa đại chúng.

Tháng 12/2025, Connor xuất hiện trên Interview Magazine trong bộ ảnh do Tyler Kohlhoff thực hiện. Đây được xem là một trong những bài phỏng vấn quan trọng đầu tiên của anh sau khi Heated Rivalry tạo nên cơn sốt toàn cầu. Thay vì tập trung vào hình tượng ngôi sao mới nổi, bộ ảnh khai thác khía cạnh đời thường và sự choáng ngợp của Connor trước tốc độ nổi tiếng bất ngờ, giúp công chúng nhìn thấy nhiều hơn con người phía sau hiện tượng văn hóa đại chúng.

Cùng thời điểm đó, Connor cũng trở thành gương mặt trang bìa của CULTURED Magazine . Bộ ảnh mang đậm tinh thần thời trang cao cấp với các thiết kế từ Bottega Veneta, Prada, Dior và Tom Ford, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ một diễn viên trẻ sang nhân vật được các ấn phẩm fashion chú ý. Không ít người xem đây là thời điểm Connor chính thức bước chân vào thế giới thời trang xa xỉ thay vì chỉ xuất hiện trong các bài quảng bá phim ảnh thông thường.

Đến đầu năm 2026, Connor tiếp tục ghi dấu ấn với VMAN – một trong những tạp chí menswear có ảnh hưởng nhất hiện nay. Được chụp bởi bộ đôi huyền thoại Luigi & Iango và xuất hiện trong số báo "Game Changers", Connor được giới thiệu như một đại diện của thế hệ diễn viên mới đang định hình lại hình ảnh leading man Hollywood. Sức hút của anh lớn đến mức số báo này được ghi nhận bán hết ngay từ giai đoạn mở đặt trước, trước khi ảnh bìa chính thức được công bố.

Tháng 3/2026 đánh dấu một cột mốc khác khi Connor có lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue . Được lựa chọn cho số kỷ niệm hai năm thành lập của Vogue Adria , nam diễn viên trở thành nhân vật trung tâm của chuyên đề về hiện tượng Heated Rivalry và thế hệ ngôi sao mới. Bộ ảnh do Cass Bird thực hiện mang tinh thần điện ảnh và lãng mạn, từ những khung hình cưỡi ngựa giữa đồng cỏ cho đến các thiết kế Saint Laurent mang đậm chất anh hùng lãng tử.

Đây cũng là lần đầu tiên Connor bước vào "vũ trụ Vogue", cột mốc mà nhiều ngôi sao trẻ phải mất nhiều năm mới đạt được.

Bên cạnh những tạp chí lớn, Connor còn trở thành gương mặt được săn đón bởi các ấn phẩm độc lập như Behind The Blinds . Số báo Xuân/Hè 2026 của tạp chí thời trang Bỉ này nhanh chóng cháy hàng nhiều lần, thậm chí các phiên bản bìa đặc biệt liên tục bán hết chỉ sau vài giờ mở bán. Điều đó cho thấy sức hút của Connor không chỉ nằm ở truyền thông chính thống mà còn lan rộng tới cộng đồng thời trang và người hâm mộ quốc tế, những người đang xem anh như một trong các biểu tượng nam mới của văn hóa đại chúng.

- Ảnh: Instagram, Reddit, Vogue, V, Interview