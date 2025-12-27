Nam ca sĩ nổi tiếng đánh rơi 1,4 tỷ trên sân khấu

Một khoảnh khắc vừa thót tim lại hài hước của Stray Kids đang được cộng đồng fan truyền tay nhau chóng mặt, khi Hyunjin bất ngờ đánh rơi một chiếc bông tai trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng ngay trên sân khấu, và người tìm lại được món đồ xa xỉ ấy không ai khác chính là Felix.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/12, trong khuôn khổ chương trình 2025 SBS Gayo Daejeon được tổ chức tại Inspire Arena (Seoul). Hyunjin cùng Stray Kids mang đến những sân khấu sôi động với ca khúc DO IT và CEREMONY. Tuy nhiên, ngay khi phần biểu diễn kết thúc và các nghệ sĩ chuẩn bị tạo dáng chào khán giả, máy quay bất ngờ bắt trọn khoảnh khắc Hyunjin cúi xuống, chăm chú nhìn quanh mặt sàn sân khấu như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Khoảnh khắc các thành viên Stray Kids tìm lại được chiếc bông tai đi lạc (Nguồn @spearhyunnie).



Chỉ vài giây sau, các thành viên khác của Stray Kids cũng nhanh chóng nhập cuộc, cùng nhau rà soát khu vực biểu diễn. Không khí lúc ấy vừa gấp gáp vừa buồn cười khi cả nhóm idol đình đám lại loay hoay tìm đồ giữa sân khấu lớn, ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Và rồi phép màu Giáng sinh đã xảy ra: Felix phát hiện chiếc bông tai bị rơi vào một khe nhỏ trên sân khấu, giơ cao món đồ lên trong sự vỡ òa của cả nhóm. Hyunjin ngay lập tức ôm chầm lấy Felix với nụ cười nhẹ nhõm, trong khi các thành viên khác reo hò không khác gì vừa tìm được kho báu.

Khoảnh khắc hài hước khi chiếc bông tai xa xỉ được tìm thấy trên sân khấu khiến cả nhóm Stray Kids vui mừng khôn xiết (Ảnh @spearhyunnie).

Theo ghi nhận từ các hình ảnh trước giờ diễn, Hyunjin vẫn đeo đầy đủ cả hai bông tai. Nhiều khả năng, một chiếc đã rơi ra trong lúc nam idol thực hiện vũ đạo. Chiếc bông tai "đi lạc" sau đó được xác định là Panthère de Cartier, một thiết kế thuộc dòng trang sức biểu tượng của nhà mốt Pháp với biểu tượng chú báo quyền lực. Mẫu bông tai này có giá niêm yết khoảng 80,5 triệu won, tương đương hơn 60.000 USD, tức xấp xỉ 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hyunjin còn sử dụng các item khác cùng bộ sưu tập bao gồm 2 vòng cổ và nhẫn với trị giá 170.100 USD (hơn 4,4 tỷ đồng).

Trên sân khấu Giáng sinh, Hyunjin hoá bạch mã hoàng tử với set đồ trắng, đi cùng bộ trang sức vàng trắng đính kim cương của Cartier (Ảnh Xportsnews).

Giây phút thảm hoạ khi một bên bông tai biến mất (Ảnh Vivacious).

Cận cảnh đôi bông tai Panthère de Cartier có giá 80,5 triệu Won - 1,4 tỷ đồng. (Ảnh: Cartier)

Sau khi chương trình kết thúc, Hyunjin nhanh chóng chia sẻ lại câu chuyện trên một nền tảng giao lưu cùng người hâm mộ. Anh viết đầy cảm xúc: "Nếu hôm nay không có Yongbok (Felix) thì chắc mình đã về nhà trong nước mắt rồi. Bông tai rơi ra trong lúc biểu diễn, nhưng em ấy đã tìm được. Mình thật sự biết ơn."

Phản ứng của người hâm mộ cũng vô cùng hào hứng, với hàng loạt bình luận như: "Mất cái đó thì ai mà không hoảng", "Đúng là món quà Giáng sinh thực thụ" hay "Felix đúng chuẩn đồng đội quốc dân"...

Hyunjin chấp tay cảm tạ khi tìm lại được món đồ xa xỉ đánh rơi (Ảnh lovedferret).

Được bổ nhiệm lên hàng Đại sứ thương hiệu của Cartier vào tháng 9/2024, Hyunjin gia nhập gia đình Cartier và sánh vai các tên tuổi lớn tại Hàn Quốc như Jisoo (BLACKPINK), V (BTS) và Jackson Wang. Thương hiệu đồng hồ và trang sức xa xỉ nhấn mạnh rằng, ngoại hình nổi bật, sức hút mạnh mẽ và thần thái không thể cưỡng lại của Hyunjin đặc biệt phù hợp với các dòng trang sức của Cartier. Sự sang trọng vượt thời gian và tinh thần sáng tạo đặc trưng cũng là sự đồng điệu giữa cả hai.