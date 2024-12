Nam Anh International công bố hình ảnh sản phẩm Mov.aa của Moyuum

Chia sẻ về sự kiện, bà Nguyễn Thị Hương Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nam Anh International đánh giá, "Night of Stars" là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2024, đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của hai thương hiệu Momo Rabbit và Moyuum tại thị trường Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hương Thu - Chủ tịch Nam Anh International phát biểu tại sự kiện Ảnh: Nam Anh International

Với sự tham gia của hơn 200 đại diện các hệ thống cửa hàng mẹ và bé lớn trên cả nước, buổi lễ không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của thương hiệu mà còn là một sự kiện đặc biệt nhằm tri ân sự đồng hành và nỗ lực của các đối tác. Theo Nam Anh International, trong 5 năm qua, Momo Rabbit vẫn tự hào giữ vững vị trí hàng đầu trong phân khúc tã giấy Hàn Quốc cao cấp. Trong khi đó, Moyuum trở thành thương hiệu với độ phủ rộng rãi trên toàn quốc, với hơn 300 điểm bán chính hãng.

Tại sự kiện, Nam Anh International công bố sản phẩm mới của Moyuum với tên gọi MOV.AA - viết tắt của thông điệp "Moment of Value, as always" với ý nghĩa "Moyuum sẽ luôn trân quý những khoảnh khắc đặc biệt và giá trị trong hành trình chăm sóc bé yêu". Đây cũng là "ngôi sao" được kỳ vọng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ công nghệ tiên tiến, thiết kế thông minh và tính an toàn vượt trội, góp phần nâng cao trải nghiệm của bé yêu với hệ sinh thái Moyuum.

Đây là lần đầu tiên những hình ảnh của sản phẩm Mov.aa được công bố trên toàn cầu . Ảnh: Nam Anh International

Ông Kim Myoungsung, Tổng Giám đốc Moyuum, chia sẻ: "Sản phẩm mới của Moyuum là tuyên ngôn của thương hiệu trong đường hướng phát triển mới, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm cao cấp cho mẹ và bé".

Lễ kỷ niệm 5 năm Momo Rabbit Việt Nam và ra mắt sản phẩm mới của Moyuum được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của các thương hiệu, trở thành bước đệm vững chắc cho các chiến lược phát triển tiếp theo của Nam Anh International. Với tầm nhìn xa, chiến lược bền vững và cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cao, Nam Anh International mong muốn tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam.

Sự kiện "Night of Stars" ghi dấu ấn mạnh mẽ của Nam Anh International với sự thành công của hai thương hiệu Momo Rabbit và Moyuum tại Việt Nam. Ảnh: Nam Anh International

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực mẹ và bé, Nam Anh International không ngừng nỗ lực tìm kiếm những thương hiệu uy tín và chất lượng hàng đầu. Cho đến nay, Nam Anh International đang là đơn vị nhập khẩu và phân phối các thương hiệu từ Hàn Quốc như Momo Rabbit, Milo&Gabby, Moyuum,...