Năm 2025: Hành trình phá sạch tính nữ của Angela Phương Trinh

Từ thần đồng diễn xuất với gương mặt đáng yêu, lanh lợi những năm 2000, đến hình tượng sexy và táo bạo cùng loạt thị phi dai dẳng như phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc phản cảm, phát ngôn gây sốc cuối những năm 2010. Sau cùng là giai đoạn ẩn thân tu tập và cú lột xác chóng mặt, "phá sạch tính nữ" năm 2025, Angela Phương Trinh đã bao lần khiến công chúng xoay như chong chóng theo những chiêu trò chưa có điểm dừng.

Từ "bà mẹ nhí" đến "nữ hoàng thảm đỏ": Khi thời trang là vũ khí

Từng sở hữu vẻ ngoài đậm chất điện ảnh, vẻ đẹp trong sáng thời thơ ấu mang đầy hứa hẹn về một ngọc nữ tương lai đã hoàn toàn sụp đổ khi Angela Phương Trinh trưởng thành. Cô chuyển sang những thiết kế gợi cảm với đường xẻ cao, cut-out táo bạo, chất liệu xuyên thấu và những bộ cánh ôm sát khoe đường cong biến mình thành một biểu tượng gợi cảm gây tranh cãi những năm 2014, 2017. Đây là thời kỳ Angela Phương Trinh xây dựng hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ" như Phạm Băng Băng bằng tư duy đầu tư nghiêm túc cho mỗi lần xuất hiện, luôn tạo được ấn tượng.

Những tạo hình thảm đỏ vô cùng đầu tư, luôn được bàn tán mỗi lần xuất hiện thời bấy giờ của Angela Phương Trinh (Ảnh: Dương Winamp, FBNV)

Đỉnh cao của giai đoạn này là 2 lần nữ diễn viên xuất hiện tại Cannes 2016 với thiết kế của NTK Công Trí. Ngày đầu tiên, cô diện áo dài cách điệu thêu họa tiết tranh Đông Hồ "Vinh hoa" kết hợp khăn vấn tóc, clutch hình chú chim đính hạt - một tổng thể đậm nét văn hóa Việt. Một look khá là chiếc váy hồng pastel dáng đuôi cá được thêu tay tỉ mỉ mang thông điệp bảo vệ môi trường biển.

Angela Phương Trinh từng có 8 giây may mắn tỏa sáng may mắn trên thảm đỏ Cannes 2016 với một thiết kế tôn vinh tranh Đông Hồ (Ảnh Getty Image).

Một tạo hình khác của cô tại sự kiện này cũng được truyền thông quốc tế để mắt (Ảnh Getty Image).

Hãng tin Reuters khi ấy xếp hình ảnh Angela Phương Trinh vào danh sách "fashion highlights" - 40 khoảnh khắc thời trang bắt mắt nhất Cannes 2016. Ấn tượng nhất phải kể đến việc kết hợp cùng Dolce & Gabbana, thương hiệu nước Ý thậm chí còn mời cô tham gia chiến dịch quảng cáo mang tên "Surround yourself with stylish friends" ngay tại Cannes - một vinh dự hiếm có với đối với nghệ sĩ Việt.

Angela Phương Trinh từng xuất hiện trên Instagram chính thức của Dolce & Gabbana (Ảnh Instagram).

Nhưng đi kèm với những thành công trong lĩnh vực thời trang là một loạt thị phi như phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc phản cảm tại các sự kiện trong nước, phát ngôn gây sốc. Cũng từ đây, Angela Phương Trinh không ít lần bị gắn mác là "nữ hoàng chiêu trò" của showbiz Việt.

Sau năm 2016, cô ít đóng phim, chủ yếu đi sự kiện, làm người mẫu ảnh, dần chuyển sang hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022, Angela Phương Trinh bắt đầu đều đặn chia sẻ hành trình luyện tập thể hình cùng huấn luyện viên Phạm Văn Mách. Kết hợp với lối sống ăn chay trường từ năm 2016, về sau Angela từng tuyên bố: "Trong 9 năm qua, tôi đã sống như một người ăn chay có nghĩa tình, tập luyện chăm chỉ tại phòng tập thể dục và gần đây đã nắm lấy võ thuật. Một lối sống trong sạch không rượu đã hình thành phiên bản của tôi mà bạn thấy ngày hôm nay".

Angela Phương Trinh theo đuổi việc tập luyện thể hình chuyên nghiệp từ năm 2022 trong khi vẫn duy trì chế độ ăn chay trường (Ảnh FBNV).

Kể từ đây người ta quen dần với hình ảnh "lực điền" của Angela Phương Trinh khi cô duy trì lịch tập dày đặc 6 buổi mỗi tuần. Theo chia sẻ của huấn luyện viên, nữ diễn viên có 4 buổi tập kháng lực với các bài tập chuyên nghiệp. Dù ăn chay trường, cô vẫn nạp đủ 98 gram protein mỗi ngày để hình thành cơ bắp đồ sộ. Với nữ giới để có được một vóc dáng "vạm vỡ" lên đến 65kg cùng cơ bụng 6 múi rõ nét là một chuỗi ngày kiên trì đáng nể - nếu như chính chủ không sử dụng nó với mục đích khác.

Body cơ bắp của cô trong khi vẫn để tóc dài và ăn mặc nữ tính (Ảnh FBNV).

2025: Hành trình phá sạch tính nữ

Sau khoảng thời gian im ắng do lùm xùm phát ngôn năm 2024, cú chuyển mình vào năm 2025 của Angela Phương Trinh là điều ít ai có thể đoán trước. Đầu năm nay, cô cho biết vì lý do đã ngừng tập gym trong thời gian khá dài nên cân nặng giảm từ 65kg xuống 53kg, "sức khỏe cũng kém hơn trước". Để có thể làm việc năng suất nhiều giờ liên tục, cô quyết định trở lại tập gym cường độ cao mỗi ngày.

Đường nét gương mặt xinh đẹp vẫn còn đó nhưng được cô nàng nguỵ trang sau mái tóc tém (Ảnh FBNV).

Điều gây tranh cãi không chỉ là việc tập lại gym. Angela Phương Trinh đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh - một cuộc cách mạng hình ảnh toàn diện.

Từ mái tóc dài nữ tính, cô chuyển sang tóc ngắn tém. Thay vì lớp makeup nhẹ nhàng với son môi hồng, má hồng đào, Angela Phương Trinh chuyển sang phong cách makeup tối giản, thậm chí mặt mộc để làm nổi bật đường nét góc cạnh của gương mặt.

Đi cùng với body đô con, người đẹp diện áo ba lỗ khoe cơ bắp, áo phông oversized, quần baggy. Ngoài ra cũng không thể thiếu những món phụ kiện hầm hố như nhẫn, vòng tay chunky… tất cả như để xoá sạch hình ảnh người con gái quyến rũ từng được biết đến.

Phong cách tomboy của Angela Phương Trinh liên tục gây sốc từ đầu năm 2025 (Ảnh FBNV).

Sự thay đổi này ban đầu, gây tò mò và một chút thích thú. Bởi việc thay đổi hình tượng cũng giúp "bà mẹ nhí" có thêm một tệp fan là những người yêu thích phong cách tomboy. Một bộ phận khán giả cho rằng Angela Phương Trinh đẹp nhất showbiz với phong cách này, vượt mặt cả Gil Lê.

Nhưng khi những trò lố như vén áo khoe cơ bắp, dùng giọng trầm nam tính, xưng "anh", gọi "em" hay nhấc bổng một người phụ nữ lên vai một cách dứt khoát… xuất hiện ngày một nhiều, phản ứng của khán giả không còn là tò mò, mà bắt đầu chán ngán. Nhiều cư dân mạng cho rằng không phải vì ngoại hình có phần thô kệch, mà chuyện Angela Phương Trinh cố gồng mình diễn vai nam tính mới là thứ khiến người ta "sởn da gà".

Xen kẽ những tạo hình nam tính, Angela Phương Trinh vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh của một phiên bản khác nữ tính và ngọt ngào: mái tóc dài được giấu sau lớp tóc giả được giải phóng, cơ bắp cũng ẩn sau váy hoa và áo dài nữ tính. Cô trang điểm nhẹ nhàng với son môi hồng cam, má hồng đào, như thể những ngày làm nam nhi chưa từng tồn tại.

Mỗi lúc ngán cơ bắp, Angela Phương Trinh lại xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính như chưa từng có cuộc thay đổi (Ảnh FBNV).

Cứ thế cư dân mạng hoang mang không hiểu: Angela Phương Trinh cuối cùng là đang theo đuổi hình tượng gì? Việc gắn liền với những ồn ào, tranh cãi không còn xa lạ với cái tên này nhưng hiện tại đã thật sự ngán ngẩm.

Lựa chọn hình tượng nam tính hay nữ tính đều là quyền của Angela Phương Trinh, nhưng vấn đề nằm ở mục đích cuối cùng của sự thay đổi này.

Việc chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức khỏe là điều đáng hoan nghênh. Nhưng khi một nghệ sĩ biến cơ bắp, ngoại hình, giọng nói, thậm chí cả giới tính thành "đạo cụ" để thu hút sự chú ý cho công việc khác ngoài nghệ thuật thì điều đó không còn là rèn luyện hay tự do thể hiện bản thân, mà trở thành chiêu trò marketing kém thuyết phục, thiếu chân thành.