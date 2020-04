Mỹ phẩm nhà The Ordinary “ngon rẻ” nên hàng fake nhan nhản, muốn mua hàng chuẩn thì chị em hãy tìm đến 5 shop sau

Thiết kế tinh tế, giá cả lại đáng yêu, mà chất lượng bên trong thì đỉnh vô cùng nhờ bảng thành phần không thể xịn đẹp hơn được nữa, nên các món mỹ phẩm nhà The Ordinary luôn được lòng các tín đồ skincare là vì thế. Nhưng cũng chính bởi vẻ ngoài đơn giản, không màu mè, dễ bắt chước mà dòng mỹ phẩm đến từ Canada có hàng fake nhiều vô kể. Muốn mua hàng chuẩn thì bạn nên chọn lựa nơi bán hàng uy tín, điển hình là 5 shop mỹ phẩm dưới đây.



Ồ Láng Viện

Không quá xa lạ với những tín đồ sành skincare, Ồ Láng Viện được xem là nơi bán mỹ phẩm uy tín bậc nhất Sài Gòn. "Múc" sản phẩm The Ordinary ở đây thì bạn hoàn toàn yên tâm toàn là hàng chính hãng không đấy nhé! Tuy mức giá The Ordinary tại đây có hơi cao hơn so với mặt bằng chung nhưng nếu muốn tìm một nơi bán mỹ phẩm "chất", đáng tin thì bạn nên găm ngay địa chỉ đến tìm mua thôi nào!

Ồ Láng Viện Fanpage: https://www.facebook.com/Olangvien/ Địa chỉ: 165/81 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mèo Cosmetic

Thêm một trang page bán The Ordinary "xịn sò" khác ở Hà Nội là Mèo Cosmetic. Đến với Mèo, thì bạn sẽ như được khai sáng từ A đến Z các sản phẩm ngon nghẻ của hãng mỹ phẩm chất lượng chuẩn đét từ Canada. Bởi thông tin, công dụng đều được đưa ra rõ ràng, giúp bạn tìm được món skincare ưng ý, hợp da. Chưa kể, giá bán The Ordinary ở đây khá tốt, với nhiều deal giảm giá hấp dẫn.

Mèo Cosmetic Fanpage: Mèo Cosmetic Địa chỉ: 14 Đặng Văn Ngữ, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Liperie

Hội skincare Sài Gòn muốn có thêm lựa chọn mua The Ordinary giá đẹp, chuẩn authenic có thể tìm đến Liperie, nơi chuyên các sản phẩm hi-end lẫn các món skincare, makeup "hot hit" cộng đồng làm đẹp. Giá dao động các sản phẩm The Ordinary tại shop chỉ 220k, mức giá gần như ai cũng có thể rinh ngay về được.

Liperie Fanpage: Liperie Makeup & Skincare Địa chỉ: 118C Phan Xích Long, phường 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Quin Shop

Không chỉ mua sản phẩm The Ordinary đảm bảo mà đến với Quin Shop thì bạn dễ là còn mở mang kiến thức về skincare nhiều hơn. Nhiều món mỹ phẩm thành phần đẹp như mơ mà giá rẻ không ngờ của The Ordinary còn được chính chủ kiêm beauty blogger Quin review tường tận trên fanpage lẫn youtube. Thế nên, việc chọn ra món sản phẩm nịnh da bạn nhất không còn là chuyện khó khăn.

Quin Shop Fanpage: https://www.facebook.com/quinshop.vn/

Phi Tuyết (Owner của 20’s Beauté)

Một trang facebook cá nhân bán hàng xách tay uy tín tại Đà Nẵng là Phi Tuyết cũng đáng để hội làm đẹp tham khảo qua, nhất là khi chị chủ của 20’s Beauté gần như có sẵn các sản phẩm chính hãng The Ordinary với mức giá "dễ thương" vô cùng. Một điểm "hời" khi mua hàng ở đây là bạn còn được freeship với hoá đơn trên 800.000 VNĐ.