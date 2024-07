Mỹ phẩm của "IT-girl" Hailey Bieber lại "gây sốt": Thỏi má hồng kiêm son hơn 600k có đáng mua?

Mới đây, Hailey Bieber đã xuất hiện trên trang Tiktok của tạp chí Vogue để quảng bá cho sản phẩm má hồng kem mới ra mắt, đến từ thương hiệu do chính cô sáng lập.

Hailey quay 1 đoạn video Get ready with me, trong đó cô sử dụng má hồng để đánh má và làm son môi. Thành quả lớp makeup đẹp mỹ mãn khiến netizen đồng loạt thả tim. Vậy tại sao em má hồng của bà xã Justin Bieber lại hot đến vậy và liệu có đáng mua? Hãy cùng đi giải mã.

Hailey Bieber sử dụng sản phẩm mới ra mắt trong video Get ready with me..

Nàng "IT-girl" đình đám vốn nổi tiếng với tạo hình làn da bánh mật, makeup "clean girl" cùng đôi má ửng hồng dâu tây siêu cuốn hút. Chính vì thế, việc cô ra mắt dòng má hồng mang dấu ấn của riêng mình là vô cùng dễ hiểu.



Trước đó, vào đầu tháng 3, Hailey đã có màn "nhá hàng" sản phẩm mới bằng bài đăng trên Instagram cá nhân. Cụ thể, người mẫu chia sẻ hình ảnh diện bikini đỏ cực cháy, trên tay cầm thỏi má hồng đào và đang apply nhẹ nhàng giúp gò má thêm căng bóng, ửng hồng tức thì.

Ngay lập tức, dưới phần bình luận, netizen đã "đặt gạch" hóng sự ra mắt chính thức của em má hồng mới đang được Hailey sử dụng.

2 bức ảnh "nhá hàng" của Hailey Bieber

Dòng má hồng này có tên Rhode Pocket Blush, cái tên được cô giải mã là vì Hailey muốn tạo ra một sản phẩm đa dụng, tiện lợi nhưng cũng phải thật nhỏ gọn để chị em có thể bỏ vừa vào "pocket" (túi) và lấy ra dùng bất cứ khi nào.



Rhode Pocket Blush có texture dạng kem nén dễ dàng tệp vào da. Khi đánh lên má sẽ lớp finish mỏng nhẹ, căng bóng như phủ sương, đặc biệt thích hợp với những cô nàng yêu thích phong cách trang điểm trong veo.

Một điểm đáng tiền là em nó có thể sử dụng được cho cả má và môi, thành phần thuần chay không chứa chất độc hại và không mùi.

Cận cảnh Rhode Pocket Blush

Em này có bảng màu khá tươi sáng gồm 6 tông màu: Piggy (hồng baby), Freckle (màu đào trung tính), Spicy Marg (cam san hô sáng), Sleepy Girl (hồng tím), Juice Box (hồng tươi) và Toasted Teddy (nâu ấm). Sự đa dạng giúp nàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với tông da và tông makeup mà không sợ "lệch pha".



Bảng màu khá tươi sáng