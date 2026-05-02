Mỹ nữ xấc xược nhất Kpop đi event đẹp tràn màn hình, eo mỏng dính chỉ hơn 1 gang tay

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh tài năng và phát ngôn, không thể phủ nhận nhan sắc xinh đẹp hút hồn của Shuhua. Mỹ nhân xứ Đài sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng khí chất sang chảnh, giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện, hay được nói vui là làm gì cũng được tha thứ. Mới đây, khi tham dự sự kiện của BVLGARI, nữ idol tiếp tục gây ấn tượng mạnh với visual gần như “phát sáng” dù ở bất kì góc máy nào. Đặc biệt, vòng eo siêu nhỏ nhìn như chỉ hơn một gang tay ngay cả qua ống kính cam thường của người đẹp cũng thu hút mọi sự chú ý.

Đoạn cam thường sau khi kết thúc event của Shuhua gây sốt MXH. (Nguồn: Threads)

Shuhua ghi điểm với tạo hình tựa tiểu thư tài phiệt trong thiết kế váy hai dây màu đen ôm sát, tôn lên trọn vẹn vóc dáng mảnh mai. Phom dáng tối giản nhưng tinh tế giúp làm nổi bật phần vai thon, xương quai xanh rõ nét cùng vòng eo siêu nhỏ. Thiết kế xẻ ngực sâu càng làm nổi bật vòng cổ của BVLGARI, nữ idol sử dụng thêm đồng hồ, trang sức giúp tạo điểm nhấn sang trọng, cân bằng lại vẻ tối giản của outfit.

Vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo mỏng dính của nữ idol tại sự kiện.

Shuhua gây ấn tượng với vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa sang chảnh trong mẫu váy 2 dây tối giản. (Ảnh: Instagram)

Đặc biệt, visual mang nét trong trẻo nhưng vẫn toát lên khí chất kiêu kỳ chính là điểm sáng giúp tạo hình của Shuhua thêm bùng nổ. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, kết hợp cùng làn da trắng sứ, mịn màng gần như không tì vết giúp visual nữ idol nổi bật dưới ánh đèn. Kiểu tóc búi thấp rẽ ngôi giữa gọn gàng làm lộ rõ các đường nét, đồng thời tăng cảm giác sang trọng, kiều diễm. Makeup được tiết chế với lớp nền mỏng, má hồng nhẹ và đôi môi hồng đào, giúp giữ trọn vẻ tự nhiên nhưng vẫn đủ sắc sảo. Ánh mắt của cô cũng là điểm nhấn, vừa long lanh vừa có chiều sâu tạo nên tổng thể visual cân bằng giữa sự thanh khiết và thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Cận cảnh nhan sắc trong veo của Shuhua.

Khí chất nhẹ nhàng, thanh tao của mỹ nhân sinh năm 1999 được so sánh với nữ chính ngôn tình. (Ảnh: Instagram)

Để có được vóc dáng mảnh mai như hiện tại, Shuhua đã trải qua quá trình giảm cân và kiểm soát hình thể khá nghiêm ngặt. Trước đây, nữ idol từng nặng khoảng 50kg và nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, từ đó bắt đầu siết chế độ ăn và tập luyện để cải thiện vóc dáng . Có thời điểm, mỹ nhân sinh năm 1999 áp dụng thực đơn khá khắt khe với khẩu phần ăn ít, ưu tiên thực phẩm đơn giản như táo, sữa chua, ức gà hay khoai lang . Ngoài ra, Shuhua còn hạn chế tinh bột, đặc biệt là cắt giảm các món từ bột để giữ vòng eo thon gọn . Nhờ sự kỷ luật này, cô được cho là đã giảm khoảng 6kg, dần đạt được body mảnh mai hiện tại . Tuy nhiên, chính quá trình siết cân khá gắt cũng khiến vóc dáng của nữ idol đôi lúc bị nhận xét là quá gầy, làm dấy lên nhiều tranh luận và lo lắng từ người hâm mộ.