Trong bức ảnh được ghi lại giữa vòng vây người hâm mộ mới đâ, nữ idol xuất hiện với chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, áo cardigan trắng mỏng và khăn xanh nổi bật quấn quanh cổ. Mái tóc được tết lệch sang một bên, kết hợp cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa ngọt ngào.

Khoảnh khắc trên phố hút hơn 1 triệu lượt xem của Shuhua. (Nguồn: Threads)

Nhan sắc tựa nữ thần của Shuhua qua ống kính cam thường.

Dù đứng giữa đường và được ghi lại bằng ống kính máy ảnh thông thường, Shuhua vẫn gây ấn tượng với làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Đôi môi đỏ tươi, sống mũi nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh càng khiến tổng thể diện mạo thêm nổi bật. Giữa khung cảnh đông đúc với hàng loạt chiếc điện thoại hướng về phía mình, nữ thần tượng vẫn giữ biểu cảm tự nhiên, vui vẻ tương tác với mọi người. Chính sự gần gũi ấy khiến khoảnh khắc đời thường của mỹ nhân xứ Đài mang sức hút khiến người xem khó rời mắt.

Làn da trắng tựa tuyết cùng ngũ quan hài hòa của mỹ nhân xứ Đài.

Không khó hiểu khi Shuhua ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong những cuộc bàn luận về nhan sắc K-pop. Từ những ngày đầu ra mắt cùng i-dle, nữ idol đã gây ấn tượng với đường nét gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng và vẻ đẹp trong trẻo hiếm khi cần đến lớp trang điểm đậm. Theo thời gian, visual của cô ngày càng đa dạng: Khi ngọt ngào, nữ tính với mái tóc đen dài, lúc lại sắc sảo, cá tính trong những tạo hình mới. Đặc biệt, màn lột xác về phong cách cùng vóc dáng thon gọn hơn sau khi giảm đến 8kg đã giúp Shuhua thu hút thêm nhiều sự chú ý.

Shuhua lột xác visual sau khi giảm 8kg.

Đằng sau vóc dáng ngày càng thanh thoát của Shuhua là những điều chỉnh về ăn uống và tập luyện mà nữ idol từng chia sẻ. Trong video hậu trường chuẩn bị cho màn trở lại năm 2025, cô cho biết đã hạn chế các món làm từ bột mì để kiểm soát vòng eo. Một số bài viết về chế độ ăn của Shuhua cũng đề cập đến thực đơn chú trọng protein và chất xơ, với những lựa chọn như táo, phô mai ít béo, cơm gạo lứt, các loại đậu, khoai lang và ức gà. Bên cạnh việc luyện vũ đạo, cô còn tập Pilates để tăng cường sức mạnh cơ trung tâm và cải thiện đường nét cơ thể.

Dù vậy, việc giảm cân của Shuhua từng khiến người hâm mộ lo lắng khi cô có thời điểm trông gầy đi rõ rệt. Bởi vậy, không nên xem việc cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm hay ép cân là công thức cần bắt chước. Chính nữ idol cũng từng nhấn mạnh quan điểm mỗi người có vóc dáng riêng và không nên để những lời chê bai ngoại hình chi phối cách nhìn nhận bản thân.

Shuhua vốn sở hữu lợi thế sắc tố da sáng tự nhiên được thừa hưởng từ mẹ. Nữ idol cũng chú trọng chống nắng bằng cách thoa kem chống nắng và che chắn khi ra ngoài, kết hợp quy trình dưỡng da gồm làm sạch, toner, essence và kem dưỡng.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ xuýt xoa hơn cả là diện mạo gần như không có điểm trừ của Shuhua ngay cả khi để mặt mộc. Khi thiếu đi lớp trang điểm cầu kỳ thường thấy trên sân khấu, nữ thần tượng vẫn ghi điểm với làn da sáng mịn, đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt trong trẻo. Làn da đều màu, ít khuyết điểm cùng vẻ tươi tắn giúp Shuhua giữ được nét đẹp tự nhiên, trẻ trung ngay cả dưới ống kính đời thường. Chính sự khác biệt không quá lớn giữa hình ảnh trang điểm chỉn chu và những khoảnh khắc để mặt mộc càng khiến visual của thành viên i-dle được đánh giá cao.

Ngay cả khi không trang điểm, Shuhua vẫn gây thương nhớ với nhan sắc chuẩn nữ thần.

Ảnh: Instagram.