Yujin là một trong những gương mặt nổi bật của nhóm nhạc IVE, ghi dấu ấn với nhan sắc trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ có má lúm đồng tiền. Mỹ nhân sinh năm 2003 thường khiến người hâm mộ "tan chảy" với kiểu nghiêng đầu cười đặc trưng, khoe trọn visual ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Yujin còn được yêu thích nhờ gu thời trang trẻ trung, đúng độ tuổi. Phong cách đời thường của cô ưu tiên những item đơn giản, dễ mặc nhưng vẫn rất thời thượng và tinh tế. Ngắm loạt outfit của Yujin, chị em không chỉ được "rửa mắt" với nhan sắc xinh đẹp mà còn có thêm nhiều công thức phối đồ dễ ứng dụng để làm mới tủ đồ hằng ngày.

Vi vu dạo phố, Yujin chọn diện combo đơn giản với áo 2 dây dáng rộng cùng quần jeans, mang đến vẻ đẹp năng động, sành điệu. Đây là công thức phối đồ được nhiều chị em yêu thích, rất hợp cho những ngày hè chưa biết mặc gì mà vẫn muốn "lên đồ" vừa nhanh vừa đẹp.

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Style của Yujin không cầu kỳ nhưng rất nịnh mắt. Diện quần jeans cơ bản, cô chọn mix match cùng áo dáng yếm, khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng vẻ ngoài thời thượng. Không cần những trang phục quá cầu kỳ, chỉ bằng cách kết hợp khéo léo các item cơ bản, Yujin dễ dàng tạo nên tổng thể trẻ trung, sành điệu quên lối về.

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Yujin gợi ý cho chị em một công thức lên đồ vừa xinh xắn, nữ tính lại cực dễ áp dụng: áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy đen. Để tổng thể thêm nổi bật, bạn có thể ưu tiên những thiết kế sơ mi cách điệu với chi tiết ren hoặc bèo nhẹ. Khi phối cùng chân váy đen, set đồ vừa hài hòa, thanh lịch, vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung và tinh tế, phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh.

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Mặc đơn giản mà trendy, Yujin diện áo thun dài tay mỏng nhẹ, kết hợp cùng quần lửng dáng rộng. Gam hồng pastel dịu mắt phối với quần trắng tạo nên tổng thể tươi sáng, trẻ trung, trong khi đôi giày đen trở thành điểm nhấn giúp bộ trang phục thêm cân bằng và hiện đại. Đây là cách phối màu nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật, xứng đáng được chị em "lưu công thức".

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