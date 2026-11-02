Mia Le Nguyen (tên thật là Nguyễn Lê Hà My), thường được biết đến với tên gọi Mia Le, đang là cái tên thu hút sự quan tâm nhờ diện mạo xinh đẹp và phong cách mang đậm nét nữ tính. Hiện sinh sống tại Australia, cô nàng sinh năm 2003 gây ấn tượng với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt, không ít người nhận xét Mia Lê sở hữu phong thái có nhiều nét tương đồng với Linh Rin - con dâu tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, người đẹp vốn được yêu thích bởi vẻ ngoài đài các, nhẹ nhàng và gu thời trang tinh tế.

Mia Le - người đẹp sinh năm 2003 đang sinh sống tại Úc.

Đáng chú ý, Mia Lê đang chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss International Queen Vietnam - sân chơi nhan sắc dành cho phụ nữ chuyển giới, hướng đến việc tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss International Queen. Đây không chỉ là cuộc thi đòi hỏi thí sinh có ngoại hình nổi bật mà còn đặt ra yêu cầu về kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp, ứng xử và bản lĩnh thể hiện quan điểm cá nhân.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo nữ tính, Mia Lê còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang mang đậm tinh thần thanh lịch, sang trọng. Bảng màu cô ưu tiên thường xoay quanh những gam màu cơ bản như đen, trắng, be - những sắc thái tưởng chừng đơn giản nhưng lại có khả năng tạo nên vẻ ngoài tinh tế nếu được kết hợp khéo léo. Không cần những thiết kế quá cầu kỳ hay phô trương, Mia Lê vẫn biết cách khiến mỗi lần xuất hiện trở nên cuốn hút.



Netizen cho rằng Mia Le sở hữu phong thái có nhiều nét tương đồng với Linh Rin.

Mia Lê (bên trái) có nhiều điểm khá giống với Linh Rin (bên phải).

Tủ đồ của cô nàng mang hơi hướng tiểu thư hiện đại với những lựa chọn dễ mặc như váy dáng dài, áo kiểu nữ tính, chân váy hay các thiết kế có đường cắt may gọn gàng. Điểm đáng nói là dù không chạy theo những xu hướng quá nổi bật, các outfit của Mia Lê vẫn có sức hút riêng nhờ cách phối đồ hài hòa và sự chăm chút trong từng chi tiết.

Những gam màu trung tính kết hợp cùng phom dáng thanh thoát giúp tổng thể vừa trẻ trung, vừa toát lên vẻ sang trọng. Đây cũng là kiểu phong cách mà nhiều cô gái có thể tham khảo để nâng tầm diện mạo hằng ngày mà không cần đầu tư quá nhiều vào những món đồ đắt đỏ.

Mia Le sở hữu gu thời trang mang hơi hướng tiểu thư hiện đại.

Bên cạnh trang phục, cách làm đẹp cũng góp phần hoàn thiện hình ảnh tiểu thư đài các của Mia Lê. Cô thường lựa chọn lối makeup nhẹ nhàng, trong trẻo, tập trung tôn lên những đường nét tự nhiên thay vì trang điểm quá sắc sảo. Lớp nền mỏng nhẹ, đôi mắt được nhấn nhá vừa đủ cùng màu son dịu dàng tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Đặc biệt, mái tóc dài được uốn xoăn thành những lọn bồng bềnh càng khiến diện mạo của cô thêm phần yêu kiều. Khi kết hợp cùng những bộ trang phục thanh lịch, tất cả tạo nên hình ảnh một cô gái mang vẻ đẹp ngọt ngào, có gu và phảng phất nét đài các.

Có thể nói, sức hút trong phong cách của Mia Lê nằm ở chính sự tiết chế. Cô không cần những món đồ quá nổi bật để chứng minh gu thẩm mỹ, cũng không cần biến hóa liên tục theo các trào lưu. Sự nhất quán trong cách lựa chọn màu sắc, kiểu dáng và lối trang điểm giúp người đẹp xây dựng được hình ảnh riêng: nữ tính, sang trọng nhưng vẫn gần gũi, dễ ứng dụng. Một kiểu khí chất không đến từ việc diện lên người những món đồ đắt tiền, mà được tạo nên bởi cách mỗi người hiểu và thể hiện bản thân.

Phong cách makeup của cô nàng cũng thiên về nhẹ nhàng, trong trẻo.

Từ phong thái tiểu thư được ví von với Linh Rin đến quyết định thử sức ở một đấu trường sắc đẹp dành cho cộng đồng LGBTQ+, Mia Lê đang mở ra một chương mới trong hành trình khẳng định bản thân. Liệu cô gái sinh năm 2003 có thể biến lợi thế nhan sắc thành dấu ấn thực sự trên sân khấu Miss International Queen Vietnam? Đây chắc chắn là điều khiến những người đang quan tâm đến cô chờ đợi.

Ảnh: Instagram.