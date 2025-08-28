Mỹ nữ 1m86 khi đứng cạnh người thường là thấy hào quang tỏa sáng

Không chỉ dừng lại ở chiều cao 1m89 ấn tượng, Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn sở hữu nhan sắc sang chảnh và thần thái tự tin khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Bảo Ngọc có cả bộ sưu tập những khoảnh khắc viral trên MXH, từ lúc catwalk trên phố cho đến khi xuất hiện tại các sự kiện, bởi cô luôn toát ra khí chất khác biệt.

Bảo Ngọc từng nhiều lần gây sốt với những khoảnh khắc đời thường mà không thua gì khi catwalk trên sàn runway. Từ thần thái kiêu kì đến body vòng nào ra vòng nấy, chiếc eo nhỏ xíu cùng đôi chân nuột nà của cô đều khiến dân tình phải trầm trồ, xứng danh Hoa hậu Quốc tế.

Nàng hậu có không ít khoảnh khắc viral cõi mạng, đến cả bóng lưng cũng đẹp xuất sắc.

Khoảnh khắc catwalk sáng bừng góc phố của Bảo Ngọc. (Nguồn: raindinh.official)

Mới đây, Bảo Ngọc càng lộ rõ "hào quang ngôi sao" trong khoảnh khắc đứng cạnh một người bình thường là tiktoker Rain Dinh. Dù chỉ mặc outfit 2 tông màu đen-trắng, nàng hậu vẫn toát lên khí chất sang trọng. Đặc biệt, vóc dáng nổi bật cùng đôi chân dài miên man càng giúp Bảo Ngọc dễ dàng "nuốt trọn" ống kính. Thần thái lạnh lùng, kiêu kỳ là cú chốt giúp hào quang ngôi sao của Bảo Ngọc toả sáng đúng nghĩa.

Đứng cạnh người thường, thần thái và sắc vóc của Bảo Ngọc lại càng thêm nổi bật.

Kiểu tóc búi cọ xoè kết hợp cùng kính đen khiến giao diện nàng hậu thêm phần sang chảnh. Từng bước catwalk của Bảo Ngọc vừa uyển chuyển, vừa chắc chắn, thể hiện sự tự tin chuẩn Hoa hậu quốc tế.

Không cần outfit cầu kỳ, Bảo Ngọc vẫn sáng bừng cả khung hình.

Nhiều lời khen có cánh dành cho sắc vóc lẫn khí chất của Bảo Ngọc.