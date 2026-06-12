Trong những năm gần đây, Moon Ga Young ngày càng khẳng định vị thế của một trong những mỹ nhân thế hệ mới sở hữu visual nổi bật cùng khí chất thời trang khiến ai nhìn cũng dễ dàng bị thu hút. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thăng hạng thấy rõ, nữ diễn viên còn thường xuyên trở thành tâm điểm với phong cách sang trọng, quyến rũ và khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân xứ Hàn đều mang đến hình ảnh vừa gợi cảm, vừa cuốn hút với thần thái tự tin của một minh tinh. Mới đây, Moon Ga Young tiếp tục nối dài chuỗi tạo hình xuất sắc khi tham dự sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Damiani với tư cách đại sứ. Diện mạo chỉn chu cùng phong cách, lộng lẫy giúp cô tỏa sáng, chiếm trọn spotlight sự kiện.

Moon Ga Young đẹp tràn màn hình tại sự kiện của Damiani. (Nguồn: Instagram)

Moon Ga Young xuất hiện lộng lẫy như nữ hoàng trong 1 thiết kế đầm dạ hội màu xanh ngọc lục bảo với chất liệu satin bóng nhẹ, tạo cảm giác sang trọng, quý phái nhưng vẫn đầy sức hút. Phần cúp ngực với đường cắt mềm mại khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ, đồng thời tôn lên vóc dáng thon gọn và đường cong nữ tính của mỹ nhân sinh năm 1996. Chi tiết nhún vải ôm sát cơ thể giúp bộ váy trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn mỗi khi nữ diễn viên bước đi.

Điểm nhấn đắt giá trong tổng thể chính là bộ trang sức statement với vòng cổ đính đá lấp lánh của Damiani, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cùng sắc xanh nổi bật của trang phục. Moon Ga Young lựa chọn kiểu tóc búi thấp gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú cùng đường nét sắc sảo, hoàn thiện vẻ ngoài kiêu kỳ và quyến rũ. Lớp makeup tông cam đào nhẹ nhàng càng làm nổi bật làn da trắng sáng, đôi mắt cuốn hút và thần thái tự tin.

Body mảnh mai, vòng 1 sexy của Moon Ga Young được tôn trọn vẹn với bộ váy này.

Góc nghiêng cực bén của minh tinh xứ Hàn.

Thậm chí, đến cả bóng lưng của nữ diễn viên cũng hoàn hảo.

Trước đó, Moon Ga Young từng khiến thảm đỏ Baeksang 2026 trở thành sân khấu của riêng mình khi được nhiều khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất đêm trao giải", vượt qua cả nhiều "quốc bảo nhan sắc" như Son Ye Jin, Yoona, Suzy. Xuất hiện trong thiết kế váy đỏ sẫm pha nâu đất, nữ diễn viên lập tức thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa sang trọng. Bộ váy sở hữu phần tà dài mềm mại cùng những đường cut-out tinh tế, khéo léo khoe đôi chân dài thon gọn và đường cong cơ thể mà không tạo cảm giác phô trương. Phần eo được chiết may ôm sát giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, mang đến từng chuyển động đầy uyển chuyển trên thảm đỏ.

Trong khi dàn minh tinh Hàn đa phần đều lựa chọn những gam màu an toàn như đen hoặc trắng thì Moon Ga Young lại tạo dấu ấn riêng bằng sắc đỏ nổi bật cùng thiết kế táo bạo nhưng đầy tinh tế. Chiều cao ấn tượng 1,69 m cùng đường cong hoàn hảo giúp người đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Nhan sắc thanh tú kết hợp với thần thái sang chảnh giúp cô dễ dàng chinh phục những bộ trang phục gợi cảm, biến vẻ đẹp quyến rũ trở nên thời thượng và đẳng cấp thay vì gây cảm giác phô trương.