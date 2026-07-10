Mỹ nhân VTV tự đào lại một tấm ảnh cũ, bí mật theo đó tuôn trào

Ở tuổi 31, Thùy Anh đang là một trong những nữ diễn viên sở hữu cả nhan sắc lẫn sự nghiệp ngày càng thăng hạng. Khán giả truyền hình quen thuộc với cô qua nhiều bộ phim giờ vàng VTV, từ những vai diễn đầu đời cho đến hình ảnh trưởng thành trong các dự án gần đây.

Sinh năm 1995, Thùy Anh bén duyên với diễn xuất từ năm 14 tuổi và nhanh chóng được biết đến trong Bộ tứ 10A8. Năm 2014, cô có bước ngoặt đầu tiên trên màn ảnh rộng với Đập cánh giữa không trung - tác phẩm từng gây tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế và mang về hàng loạt giải thưởng chuyên môn.

Sau khi mở rộng hoạt động nghệ thuật tại TP.Hồ Chí Minh, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều dự án truyền hình, gần đây nhất là Vì mẹ anh bắt chia tay. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Thùy Anh còn ngày càng được chú ý nhờ gu thời trang và hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện.

Mới đây, người hâm mộ chia sẻ lại loạt hình của Thùy Anh được Getty Images ghi lại tại Tuần lễ thời trang Việt Nam cách đây không lâu. Đây cũng được xem là lần đầu tiên hệ thống ảnh nổi tiếng thế giới tác nghiệp tại một sự kiện thời trang trong nước.

Qua ống kính Getty, Thùy Anh nhận về nhiều lời khen vì thần thái tự nhiên, gương mặt ăn ảnh và visual gần như không có góc chết. Nhiều bình luận Thùy Anh đã xuất sắc vượt qua ống kính của "hung thần" nổi tiếng với những bức ảnh dễ "dìm" nhan sắc nghệ sĩ.

Điều thú vị là chính Thùy Anh cũng xuất hiện dưới phần bình luận để tương tác với người hâm mộ. Thay vì chỉ chia sẻ niềm vui, nữ diễn viên còn bất ngờ tự đào lại một tấm ảnh khác được Getty Images chụp hơn 10 năm trước. Đó là khoảnh khắc cô xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2015, khi mới 19 tuổi.

Thùy Anh hài hước tiết lộ bức ảnh cô đăng tải thực chất đã được "chạy qua 5 lần app". Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn dành nhiều lời khen cho visual của nữ diễn viên. Không ít bình luận cho rằng: "Hơn 10 năm trước thì này là ảnh Getty xịn nha", "Vẫn xinh chứ bộ", "Lúc nào cũng xinh hết, qua tay ai cũng vậy thôi à"...

Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đáng nhớ lại không chỉ nằm ở nhan sắc năm 19 tuổi của Thùy Anh. Ít ai biết rằng phía sau lần đầu bước lên thảm đỏ một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới lại là một kỷ niệm vừa đau vừa buồn cười của Thùy Anh.

Nữ diễn viên từng kể về kỷ niệm này cùng những bức ảnh được ống kính quốc tế ghi lại, ở tuổi 19, cô dành dụm rất lâu mới mua được một đôi giày cao gót trị giá khoảng 1,8 triệu đồng để mang sang Italy dự sự kiện. Tuy nhiên, dù đã chọn đúng size, đôi giày lại có form nhỏ hơn bình thường.

Suốt gần một tuần tham dự liên hoan phim với lịch trình dày đặc gồm thảm đỏ, tiệc giao lưu, giới thiệu phim, gặp gỡ khán giả và trả lời phỏng vấn, Thùy Anh gần như phải đi đôi giày ấy liên tục. Kết quả là đôi chân sưng tấy, phồng rộp và thậm chí chảy máu. Đến ngày bế mạc, cũng là ngày cô diện chiếc váy đẹp nhất, Thùy Anh hoàn toàn không thể xỏ chân vào đôi cao gót đã chuẩn bị từ trước.

Không còn lựa chọn nào khác, nữ diễn viên quyết định thay bằng một đôi dép bệt chỉ 140 nghìn đồng. Cô từng nghĩ chiếc váy dạ hội dài sẽ che kín phần chân, không ai phát hiện. Nhưng đúng lúc bước đi trên thảm đỏ, các nhiếp ảnh gia lại ghi đúng khoảnh khắc đôi dép bệt vô tình lộ ra dưới tà váy.

Nhìn lại bức ảnh sau hơn 10 năm, nếu chính Thùy Anh không chủ động "đào" lại câu chuyện năm xưa, có lẽ chẳng ai biết cô đã sải bước trên thảm đỏ Venice với một đôi dép bệt bình dân. Vì trong khung hình ấy, mọi ánh nhìn đều bị thu hút bởi chiếc váy đỏ nổi bật, thần thái tự tin và vẻ ngoài rạng rỡ của nữ diễn viên, minh chứng thú vị cho một quy tắc rất đơn giản của thời trang: khi người mặc đủ tự tin, giá trị của món đồ đôi khi chẳng còn là điều quan trọng nhất.

Ảnh: FBNV, Getty Images