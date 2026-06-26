Những ngày gần đây, đám cưới của "bà trùm nông sản" Viên Vibi thu hút nhiều sự chú ý khi quy tụ dàn khách mời đình đám, cùng với đó là loạt màn lên đồ đẹp mãn nhãn của các mỹ nhân Việt. Nổi bật trong dàn khách mời, Gon Pink là một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh, liên tục nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Tại hôn lễ tổ chức bên bờ biển Bình Thuận, Gon Pink chọn diện chiếc váy dài thướt tha tông xanh pastel, mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, dịu mắt và đặc biệt hòa hợp với không khí biển trời.

Trước đó, Gon Pink từng trải qua biến động trong chuyện tình cảm khi chia tay chồng sau 5 năm chung sống. Sau những thay đổi trong đời sống cá nhân, cô chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân và làm mới hình ảnh, mỗi lần xuất hiện đều nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Sự xuất hiện lần này tại đám cưới Viên Vibi được netizen nhận xét là "phiên bản đẹp nhất" của Gon Pink, bởi từ visual, sắc vóc, thần thái cho đến phong cách thời trang đều thăng hạng, khó tìm thấy điểm chê.

Gon Pink tại đám cưới của Viên Vibi

Diện váy xanh thướt tha, Gon Pink ghi điểm cả về visual lẫn style, được netizen nhận xét là "phiên bản đẹp nhất"

Gon Pink nhận cơn mưa lời khen với chiếc váy đi ăn cưới vừa đúng dresscode vừa cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế gây ấn tượng với phom dáng dài cổ yếm, phần thân váy bồng bềnh thướt tha cùng những lớp layer xếp chồng tinh tế, tạo hiệu ứng bay bổng và mềm mại trong từng chuyển động. Điểm nhấn cut-out phía sau lưng được xử lý khéo léo, vừa tôn lên đường nét cơ thể vừa mang lại cảm giác thoáng nhẹ, thoải mái. Không khó hiểu khi hội chị em liên tục "xin info" chiếc váy của Gon Pink bởi độ ứng dụng cao, dễ mặc, dễ phối phụ kiện, rất hợp diện đi chơi, đi tiệc và đi biển. Thiết kế này đến từ thương hiệu Jessie by Rose, có giá 3.890.000 VNĐ.

Nơi mua: Jessie by Rose

Ngoài mẫu váy của Jessie by Rose, nếu chị em yêu thích kiểu dáng bồng bềnh thướt tha với những lớp layer xếp chồng tinh tế, hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều thiết kế tương tự với mức giá "mềm" hơn nhưng vẫn đảm bảo độ đẹp và tôn dáng. Dưới đây là một số gợi ý để chị em tham khảo và bổ sung vào tủ đồ hè của mình.

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