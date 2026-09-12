Nhan sắc của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Trần Huyền My, từ lâu đã là chủ đề nhận được sự ưu ái đặc biệt từ truyền thông xứ tỷ dân. Bắt đầu từ năm 2017, sau hành trình ấn tượng tại Miss Grand International, Sohu đã nhiều lần đăng tải nội dung ca ngợi sắc vóc người đẹp bằng những danh xưng mỹ miều như "quốc bảo mỹ nữ". Cùng thời điểm, cộng đồng mạng tại đây cũng ưu ái gọi cô là "mỹ nhân số 1 Việt Nam" và truyền tay nhau nhiều bộ ảnh thảm đỏ.

Sau nhiều năm khi Huyền My đã hạn chế hoạt động trong làng giải trí Việt, sự mến mộ này vẫn không dừng lại. Mới đây, một bài viết thuộc Sohu, tiếp tục gọi tên Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 với tiêu đề: "Lộ ảnh đời thường của Hoa hậu Việt Nam! Rũ bỏ vương miện, cô ấy còn đẹp gấp 10 lần trên sân khấu?".

Đáng chú ý, để chứng minh cho sự "si mê" vô tiền khoáng hậu, bài viết còn lập kỷ lục hiếm thấy khi chèn tới... 150 bức ảnh khác nhau (hầu hết là ảnh cũ) trong một bài đăng nhằm lột tả diện mạo của Nguyễn Trần Huyền My.

Á hậu Huyền My sau gần 10 năm vẫn là nhan sắc Việt được báo chí Trung Quốc ca tụng là quốc bảo.

150 tấm ảnh cũ của Á hậu Huyền My qua nhiều thời kỳ và phong cách được truyền thông xứ Trung tổng hợp trong một bài viết gần đây.

Nội dung trên Sohu mở đầu bằng phân tích về hệ thống tuyển chọn hoa hậu nghiêm ngặt của Việt Nam: từ độ tuổi (18-27 tuổi), chiều cao tối thiểu 1m62, trình độ học vấn, lý lịch tư pháp sạch cho đến quy định bắt buộc về vẻ đẹp tự nhiên, tuyệt đối không qua can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hay chuyển giới. Việc Huyền My vượt qua "bộ lọc" gắt gao để giành ngôi vị Á hậu và lọt Top 10 Miss Grand International 2017 được xem là minh chứng cho một nhan sắc mộc mạc nhưng đầy sức hút.

Visual thời Miss Grand International 2017 từng khiến báo Trung dành nhiều mỹ từ ví cô như "quốc bảo mỹ nữ".

Chuyên trang cũng dành nhiều từ ngữ hoa mỹ khen ngợi gương mặt sắc sảo, góc cạnh của Huyền My, đồng thời nhấn mạnh nhan sắc chỉ là yếu tố bề ngoài. Điểm thực sự chinh phục công chúng nằm ở bản lĩnh đa tài: từ khả năng ca hát, nhảy múa, ứng xử thông minh trên sân khấu cho đến phong thái làm việc chuyên nghiệp khi chụp ảnh quảng cáo hay đảm nhận vai trò MC truyền hình.

Ở khía cạnh thời trang, Sohu đánh giá cao khả năng cân bằng giữa "màu sắc và chất liệu" của người đẹp sinh năm 1995. Từng outfit thảm đỏ được đem ra mổ xẻ tỉ mỉ, đơn cử như chiếc đầm cúp ngực sắc vàng nhạt mang phom dáng dựng cấu trúc lạ mắt, phối cùng chân váy xếp ly nhiều tầng tạo hiệu ứng thị giác 3D dưới ánh đèn. Để làm nổi bật tổng thể, cô khéo léo kết hợp trang sức kim cương bản to cùng kẹp tóc tone bạc.

Một outlook đã lâu nay được mang ra phân tích như minh chứng cho tư duy phối đồ đắt giá của Huyền My.

Một thiết kế khác là chiếc váy xanh dương họa tiết nổi đi kèm đồng hồ cơ và nhẫn kim cương cũng được xem là "bản mẫu thời trang đáng học hỏi" nhờ tư duy dùng phụ kiện tinh tế thay vì phô trương: "Cô ấy chưa bao giờ đắp hàng hiệu một cách mù tịt, mà luôn biết cách dùng phụ kiện điểm xuyết để làm bừng sáng toàn bộ outfit, biến mỗi bộ trang phục trở thành một bản mẫu đáng học hỏi."

Người đẹp được khen ngợi vì khả năng phối phụ kiện tinh tế.

Bên cạnh gu ăn mặc, những hình ảnh mồ hôi đầm đìa trong phòng tập gym của Huyền My cũng trở thành điểm nhấn. Trang tin dẫn lại phát biểu của cô về việc duy trì vóc dáng nhờ kỷ luật cardio và tập tạ nghiêm ngặt: "Cái đẹp không có đường tắt, từng đường nét trên cơ thể đều phải được tạc nên từ mồ hôi".

Huyền My được đánh giá cao cho sự kỷ luật giữ dáng.

Bên cạnh việc dùng kho ảnh đồ sộ để chứng minh cho diện mạo thảm đỏ, trang tin còn dành nhiều miêu tả về lối sống đời thường của Á hậu. Theo nội dung đăng tải, khi trút bỏ vương miện và ánh đèn sân khấu, Huyền My ngoài đời mang nét gần gũi như "cô bạn nhà bên" với thói quen thích để mặt mộc dạo phố hay vui vẻ chụp ảnh cùng fan, tham gia các chuyến thiện nguyện mà không mắc bệnh ngôi sao.

Nội dung khép lại bằng hàng loạt mỹ từ, khẳng định Huyền My không phải một "bình hoa di động" mà là biểu tượng nhan sắc "chịu đựng được sự mài giũa của thời gian". Sự tổng hòa từ nhan sắc tự nhiên, gu thời trang nhạy bén, kỷ luật vóc dáng cho đến lối sống đời thường là lý do khiến chuyên trang này phải dùng tới 150 khung hình mới có thể lột tả trọn vẹn sức hút của Huyền My.

Ảnh: Internet