Có những người không cần sở hữu chiều cao nổi bật vẫn dễ dàng tạo dấu ấn mỗi khi xuất hiện, và Phương Ly là một trong số đó. Sở hữu vóc dáng “bé hạt tiêu” 1m55, nữ ca sĩ không có lợi thế về chiều cao nhưng lại ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối cùng vóc dáng mảnh mai, săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện. Vòng eo thon, bụng phẳng, thậm chí có cả cơ bụng số 11 giúp mỹ nhân sinh năm 1990 tự tin cân đẹp nhiều kiểu trang phục. Cộng thêm nhan sắc trẻ xinh và gu thẩm mỹ tinh tế, Phương Ly luôn biết cách lựa chọn, biến hóa trang phục để tạo nên diện mạo cuốn hút riêng. Từ style nữ tính, bánh bèo đến những set đồ cá tính, khỏe khoắn, nữ ca sĩ đều có cách mix match cao tay, khiến hội chị em không chỉ xuýt xoa vì đẹp mà còn có thể bỏ túi loạt công thức thú vị.

Phương Ly mỗi lần “lên đồ” đều dễ dàng khiến dân tình mãn nhãn với những màn phối đồ vừa trendy vừa có cá tính riêng. Trong một outfit, nữ ca sĩ chọn áo khoác da phối cùng chân váy lửng, bên trong layer áo 2 dây dáng ôm, tạo nên tổng thể vừa cool ngầu vừa nữ tính. Điểm nhấn nằm ở mẫu váy lửng ôm dáng với lớp voan mềm mại và gam đỏ trendy, giúp outfit thêm phần nổi bật. Kết hợp cùng giày bệt quai ngang, Phương Ly khéo léo cân bằng vẻ cá tính của áo khoác da bằng nét yêu kiều, thời thượng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo khoác da - Áo 2 dây - Váy -Giày

Sở hữu chiều cao 1m55 nhưng Phương Ly ghi điểm với tỷ lệ cân đối cùng vóc dáng mảnh mai, săn chắc. Làn da nhuộm nâu càng giúp nữ ca sĩ trông khỏe khoắn và cuốn hút hơn. Phương Ly cũng cân đẹp style bánh bèo, trẻ trung khi diện áo trễ vai dáng croptop mix cùng chân váy ngắn. Công thức này là gợi ý lý tưởng cho chị em khi đi du lịch, đi biển hoặc muốn đổi gió với những set đồ bắt mắt, vừa gợi cảm vừa sành điệu.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo -Váy

Outfit đi soundcheck của Phương Ly đơn giản mà nịnh mắt thôi rồi. Nữ ca sĩ diện nguyên set trắng tinh khôi từ đầu đến chân, gồm áo 2 dây bản to phối cùng quần ống rộng, hoàn thiện bằng sneaker trắng và mũ lưỡi trai cùng tông. Công thức phối đồ không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn, sành điệu và thời thượng. Đây cũng là gợi ý cực dễ áp dụng cho chị em khi đi chơi cuối tuần, cà phê hay dạo phố, vừa thoải mái vừa lên đồ đẹp mắt.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo -Quần

Style đi biển của Phương Ly quá đỗi dịu keo, nhìn là muốn “copy” ngay. Vi vu ở biển, nữ ca sĩ chọn diện áo yếm dáng ôm phối cùng chân váy lửng cũng có thiết kế dáng ôm, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa thời thượng. Phom dáng ôm gọn từ áo đến váy giúp outfit trông liền mạch, tôn lên vẻ khỏe khoắn và năng động. Các nàng “nấm lùn” hay bé hạt tiêu đừng để chiều cao cản trở chuyện mặc đẹp, chỉ cần học cách mix match của Phương Ly là có ngay công thức lên đồ đi biển xinh xắn, nổi bật mà vẫn cực kỳ trendy.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy

Dù là style đi diễn hay những outfit đời thường, Phương Ly vẫn luôn ghi điểm với gu ăn mặc sành điệu, trẻ trung. Trong một lần “thả dáng” ở trời Tây, nữ ca sĩ chọn nguyên set denim gồm áo khoác và quần jeans ống rộng, bên trong layer áo mỏng màu trắng, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng. Đây là công thức cực dễ áp dụng cho những ngày chị em không biết mặc gì mà vẫn muốn lên đồ thật đẹp, bởi cứ diện denim là có ngay vẻ ngoài sành điệu mà chẳng cần phối cầu kỳ. Mùa thu đông sắp tới cũng là thời điểm lý tưởng để bổ sung một chiếc áo khoác denim vào tủ đồ, bởi item này vừa dễ mặc vừa có thể biến hóa với đủ kiểu trang phục.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần