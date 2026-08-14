Mỹ nhân Việt 45 tuổi vẫn độc thân: Vóc dáng nuột nà thấy mê, style "chặt chém" hội gái trẻ

Hiền Thục là một trong những giọng ca quen thuộc của Vpop, ghi dấu ấn qua loạt bản hit được khán giả nhiều thế hệ yêu thích như Nhật ký của mẹ, Câu chuyện tình tôi, Yêu dấu theo gió bay... Ở tuổi 45, nữ ca sĩ gây ấn tượng khi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn, bên cạnh đó còn sở hữu gu thời trang sành điệu, cá tính và đầy sức sống. Style của Hiền Thục thiên về sự thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn cực kỳ thời thượng, chẳng hề kém cạnh hội gái trẻ.

Mới đây trong chuyến vi vu London, Hiền Thục gây ấn tượng khi khoe diện mạo trẻ trung cùng gu ăn vận sành điệu thôi rồi. Nữ ca sĩ chọn diện áo len đỏ nổi bật, mix cùng quần jeans và đôi giày bệt quai ngang màu đỏ đồng điệu với áo. Cách phối đồ đơn giản mà trendy, giúp cô khoe trọn vẻ ngoài năng động, thời thượng, chẳng mấy khó hiểu khi bộ ảnh vừa đăng tải đã nhanh chóng hút cả chục nghìn lượt like trên MXH.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Trong một outfit khác, Hiền Thục tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa với gu thời trang trẻ trung, sành điệu và đầy cuốn hút. Nữ ca sĩ khoác lên mình chiếc đầm 2 dây ngắn màu đen, khéo léo khoe đôi chân thon cùng vẻ ngoài quyến rũ. Cô kết hợp cùng giày loafer và tất đen cao đến đùi, tạo nên tổng thể cá tính, thời thượng, pha chút tinh nghịch và ngọt ngào. Cách lên đồ khéo léo giúp Hiền Thục trông trẻ như thiếu nữ đôi mươi, mang đến nguồn năng lượng tươi tắn, trẻ trung và đầy sức sống.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Style nghỉ dưỡng của Hiền Thục cũng ghi điểm tuyệt đối bởi vẻ nữ tính, ngọt ngào. Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc váy dài màu đỏ chấm bi nổi bật, kết hợp cùng giày bệt ren trắng, tạo nên tổng thể duyên dáng, nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng sành điệu. Cách phối đồ vừa thoải mái, phóng khoáng, đúng tinh thần ngày hè, vừa tôn lên vẻ trẻ trung, rạng rỡ của người đẹp. Họa tiết chấm bi đang là một trong những xu hướng được các tín đồ thời trang đặc biệt yêu thích mùa hè năm nay, vậy nên chị em nào chưa thiếu một thiết kế chấm bi trong tủ đồ thì đây chính là lúc nên "tậu" ngay một em.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Hiền Thục "cân đẹp" những gam màu nổi bật mà không hề tạo cảm giác sến sẩm. Trong một outfit dạo phố, nữ ca sĩ diện một thiết kế áo dài tay mỏng nhẹ với phần cut-out tinh tế ở cổ, tạo điểm nhấn gợi cảm vừa đủ, cá tính mà vẫn yêu kiều. Cô khéo léo mix cùng quần short jeans, mang đến tổng thể năng động, phóng khoáng và đầy sức sống. Cách phối đồ trẻ trung giúp Hiền Thục khoe trọn vóc dáng thanh mảnh, đồng thời toát lên thần thái tươi tắn, thời thượng và cực kỳ cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc ở tuổi 45, Hiền Thục cũng chẳng ngại khoe dáng trong những bộ bikini khi đi biển. Nữ ca sĩ thường ưu ái các thiết kế liền thân, vừa đủ gợi cảm, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, thanh lịch. Thay vì chọn những kiểu dáng quá táo bạo, cô tạo điểm nhấn bằng các gam màu nổi bật, rực rỡ, mang đến tổng thể tươi tắn, trẻ trung và chuẩn vibe mùa hè.

Gợi ý mua sắm: Tại đây