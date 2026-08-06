Nếu là một tín đồ mê thời trang và làm đẹp, nhiều người hẳn không còn xa lạ với Vân Anh Scarlet. Không chỉ là nhà thiết kế kiêm founder của hai thương hiệu thời trang VAS và VAD, người đẹp sinh năm 1991 còn lấn sân sang lĩnh vực thẩm mỹ và xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân hiện đại, chỉn chu.

Cô từng nhiều lần viral trên mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc khoe body hoàn hảo đến từng centimet với vòng eo 0% mỡ thừa, 3 vòng rõ nét và vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Mới đây, Vân Anh Scarlet tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh khoe "siêu body" cùng dòng chia sẻ về quá trình tập luyện và giữ dáng đầy kỷ luật.

Hình ảnh body hút gần 4000 lượt thích của Vân Anh Scarlet.

Ở phần bình luận, nữ NTK khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ loạt nguyên tắc giữ dáng và chăm sóc cơ thể kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Người đẹp cho biết đã hơn 12 năm không uống nước ngọt có ga, duy trì tập gym, boxing và thậm chí đi bộ 2 tiếng trước mỗi buổi tập. Cô cũng tiết lộ đã 5 năm nói không với rau muống, luôn ăn nhạt, ngồi thẳng lưng và không ngủ nghiêng để hạn chế ảnh hưởng đến vóc dáng.

Đáng chú ý, sau mỗi lần phẫu thuật, Vân Anh Scarlet thường kiêng thịt bò và đồ nếp suốt một năm, đồng thời duy trì uống vitamin liên tục trong 15 năm. Nữ doanh nhân cũng không ngần ngại thừa nhận từng trải qua hơn 13 lần phẫu thuật và đầu tư số tiền tương đương một căn chung cư cao cấp cho việc chăm sóc cơ thể. Chia sẻ này khiến nhiều người vừa choáng ngợp vừa thán phục trước mức độ kỷ luật và sự đầu tư nghiêm túc của cô cho ngoại hình.

Đường cong cùng số đo 3 vòng được ví như "ma nơ canh" của Vân Anh Scarlet.

Không ít người bày tỏ sự thán phục trước tinh thần nghiêm túc của cô trong việc chăm sóc bản thân, từ chế độ ăn uống đến luyện tập hàng ngày. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chia sẻ của người đẹp có 1 vài điểm nghe hơi khó tin, nhất là việc chạy bộ 2 tiếng trước mỗi buổi tập gym. Điều này làm tiêu hao rất nhiều năng lượng cơ thể nên nếu thực hiện trước buổi tập thì sẽ không còn nhiều sức lực.

Cộng đồng mạng tranh cãi trước chia sẻ của Vân Anh Scarlet.

Thực chất, Vân Anh Scarlet chưa bao giờ giấu việc mình can thiệp thẩm mỹ để có được nhan sắc và vóc dáng như hiện tại. Bên cạnh việc tập luyện chăm chỉ và duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, mỹ nhân sinh năm 1991 cũng thẳng thắn chia sẻ về hành trình làm đẹp của mình. Thời gian gần đây, cô tiếp tục thực hiện nhiều phương pháp chăm sóc cơ thể như thẩm mỹ body, thực hiện siết dáng về size 3XS, cân chỉnh mũi, căng da và tiêm meso để duy trì diện mạo trẻ trung, săn chắc.

Nữ NTK chia sẻ phải ngủ ngồi, ăn kiêng 1 năm sau quá trình phẫu thuật để có được body mơ ước.

Khi được hỏi về vòng 3 căng đầy quyến rũ, Vân Anh Scarlet cũng không né tránh mà cho biết đã thực hiện cấy mỡ vòng 3. Sự thẳng thắn này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, bởi cô không xây dựng hình ảnh "đẹp tự nhiên hoàn toàn" mà công khai việc kết hợp giữa thẩm mỹ hiện đại, tập luyện và kỷ luật cá nhân để đạt được vóc dáng mong muốn.

Body bốc lửa, 3 vòng nét căng của NTK sinh năm 1991.

Trước đó, Vân Anh Scarlet từng gây sốt mạng xã hội khi khoe trọn vóc dáng như tượng tạc trong thiết kế bodysuit được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với bộ trang phục Jennie diện trên sân khấu The Ruby Experience tại Mỹ. Thiết kế ôm sát giúp người đẹp phô diễn lợi thế hình thể cùng đường cong nổi bật, khiến cư dân mạng liên tục xuýt xoa khen ngợi body quá đỉnh, ai nhìn vào cũng phải "xin vía". Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng nữ NTK mặc ấn tượng hơn cả Jennie về độ nóng bỏng và hình thể.

Giao diện sang chảnh, quyến rũ của nữ NTK ở tuổi 35.

Ảnh: FBNV.