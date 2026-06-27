Sinh năm 1987, Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến người mẫu. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Vbiz nhờ vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang cuốn hút. Ở tuổi 39 và đã là mẹ một con, Minh Hằng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì vóc dáng săn chắc cùng gu ăn mặc ngày càng thăng hạng. Đặc biệt, những outfit đi biển và nghỉ dưỡng của nữ ca sĩ càng khiến dân tình xuýt xoa hơn cả bởi sự trẻ trung, thời thượng và dễ ứng dụng. Nếu đang tìm kiếm cảm hứng mặc đẹp cho những kỳ nghỉ sắp tới, loạt bản phối và cách lên đồ của Minh Hằng chắc chắn sẽ là gợi ý không thể bỏ qua.

Mới đây, Minh Hằng vừa gây thương nhớ khi đăng tải bộ ảnh tuyệt xinh check-in bên biển xanh. Diện bikini hai dây phối cùng chân váy ngắn nữ tính, cô khoe vẻ gợi cảm một cách tinh tế, không hề phô trương nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

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Style đi biển của Minh Hằng chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Trong một outfit, cô lựa chọn set đồ trẻ trung với áo croptop tôn vòng eo săn chắc, phối cùng quần thụng màu xanh pastel dịu mắt. Để hoàn thiện tổng thể, nữ ca sĩ khéo léo kết hợp thêm dây chuyền vỏ sò - món phụ kiện mang đậm hơi thở mùa hè, tạo nên diện mạo phóng khoáng và chuẩn vibe biển.

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Bộ sưu tập bikini mùa hè của Minh Hằng ghi điểm nhờ sự đa dạng về kiểu dáng. Nữ ca sĩ chọn kết thân với mẫu đồ bơi liền, nổi bật với thiết kế hai dây và họa tiết kẻ ngang trẻ trung. Thiết kế ôm sát cơ thể giúp tôn lên vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, đồng thời mang đến nét quyến rũ tinh tế. Dù không quá hở hang, bộ trang phục vẫn đủ sức làm nổi bật vẻ năng động và cuốn hút của người đẹp.

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Họa tiết chấm bi đang là một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay, xuất hiện dày đặc trên các thiết kế váy áo lẫn đồ bơi. Không đứng ngoài xu hướng hot hit này, Minh Hằng cũng nhanh chóng bổ sung vào tủ đồ mẫu bikini chấm bi đen - trắng bắt mắt. Để tăng thêm sự kín đáo và thanh lịch, cô khéo léo phối cùng chân váy ngắn bên ngoài, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm, vừa yêu kiều, đậm chất nghỉ dưỡng mùa hè.

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Tiếp tục lăng xê phong cách nghỉ dưỡng trẻ trung, Minh Hằng gợi ý cho chị em một công thức phối đồ vừa đẹp mắt vừa đậm chất "chill". Nữ ca sĩ kết hợp áo bikini dáng bra cùng chân váy chấm bi lửng, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét gợi cảm và sự nữ tính. Set đồ không chỉ mang đến cảm giác thoải mái, phóng khoáng mà còn rất phù hợp cho những buổi dạo biển hay nghỉ dưỡng mùa hè. Đây chắc chắn là một gợi ý đáng tham khảo cho những ai muốn làm mới tủ đồ đi biển của mình.

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