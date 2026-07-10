Mỹ nhân trong phim hình sự giờ vàng được khen "hay ngay từ tập 1": Cảnh rửa xe khiến triệu người mê mẩn, sắc vóc không thua gì Hoa hậu

Bộ phim Lửa Trắng đang trở thành một trong những tác phẩm phim giờ vàng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ kịch bản thú vị, liên tục cài cắm những nút thắt kịch tính, bất ngờ. Ngay khi tập 1 vừa lên sóng, Lửa Trắng đã nhanh chóng thu hút người xem nhờ nhịp phim dồn dập, tính hình sự căng thẳng qua những màn đấu trí giữa các băng nhóm xã hội đen. Bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng, Cù Thị Trà cũng là gương mặt trẻ gây chú ý khi đảm nhận vai nữ cảnh sát chìm phải hóa thân thành một "bad girl" quyến rũ để thâm nhập đường dây tội phạm. Hình tượng gai góc nhưng vẫn cuốn hút cùng diễn xuất tự nhiên giúp nữ diễn viên nhanh chóng ghi điểm với khán giả. Đặc biệt, trong tập phim mới lên sóng, phân cảnh rửa xe của Cù Thị Trà khi gây sốt MXH, thu hút gần một triệu lượt xem chỉ chưa đầy 24 giờ đăng tải nhờ màn khoe sắc vóc nổi bật, thần thái tự tin và sức hút màn ảnh ấn tượng của nữ diễn viên trẻ.

Cù Thị Trà đứng rửa xe hút gần triệu lượt xem.

Mỹ nhân sinh năm 1999 xuất hiện với 1 outfit mang đầy sexy và cá tính với sơ mi đen dáng ôm buộc vạt, khéo léo khoe vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần short denim cạp cao và giày cao gót mũi nhọn. Bộ trang phục đơn giản nhưng có khả năng tôn dáng tối đa, giúp nữ diễn viên phô diễn đôi chân dài miên man và tỷ lệ cơ thể cân đối. Vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc của Cù Thị Trà trở thành tâm điểm trong từng khung hình, phần eo nhỏ, hông gọn cùng đôi chân thon tạo nên tổng thể thanh thoát, trong khi bờ vai và cánh tay gọn gàng càng khiến tổng thể đường cong thêm hút mắt. Dù chỉ là một phân cảnh rửa xe ngắn, thần thái tự tin cùng body sắc nét của nữ diễn viên vẫn đủ sức biến khoảnh khắc này thành một trong những phân đoạn được bàn tán nhiều nhất sau khi tập phim lên sóng. Làn da trắng mịn, lối makeup sắc sảo cùng kiểu tóc ép thẳng buông xõa tự nhiên giúp diện mạo của Cù Thị Trà thêm phần phóng khoáng, gợi cảm.

Vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài của nữ diễn viên trẻ.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời cho sắc vóc của Cù Thị Trà.

Trong Lửa Trắng, nhân vật của Cù Thị Trà cũng ghi dấu ấn với phong cách thời trang mạnh mẽ và quyến rũ. Nữ diễn viên thường xuất hiện với những thiết kế như corset, crop top, sơ mi buộc vạt phối cùng quần jeans dáng ôm, tôn trọn lợi thế vòng eo thon và đôi chân dài. Các outfit mang tông màu tối cùng chất liệu da hoặc denim càng làm nổi bật hình tượng bụi bặm, mạnh mẽ của nhân vật. Nhờ vóc dáng cân đối, body săn chắc và tỷ lệ cơ thể đẹp, Cù Thị Trà dễ dàng "cân" những trang phục kén dáng, tạo nên diện mạo vừa cuốn hút vừa thời thượng trong từng lần xuất hiện.

Tạo hình chất chơi của Cù Thị Trà trong Lửa Trắng.

Ngoài màn ảnh, Cù Thị Trà theo đuổi hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ với đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to có chiều sâu cùng nụ cười tươi giúp tổng thể vừa ngọt ngào vừa có nét sắc sảo. Làn da trắng sáng, ít khuyết điểm khiến người đẹp dễ dàng chinh phục nhiều phong cách trang điểm, từ trong trẻo tự nhiên đến cá tính, sắc lạnh. Với chiều cao 1,68 m cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn không hề thua kém các Hoa hậu. Đôi chân dài, khung vai thanh mảnh và vòng eo gọn giúp cô mặc đẹp từ những thiết kế ôm sát tôn đường cong đến các bộ cánh thanh lịch trên thảm đỏ. Lợi thế ngoại hình giúp Cù Thị Trà ngày càng được khán giả chú ý bên cạnh khả năng diễn xuất, trở thành một trong những gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt.

Vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo của Cù Thị Trà.

Ảnh: TikTok, FBNV.