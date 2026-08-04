Mỹ nhân thường được gọi là "vợ Phó chủ tịch" bắt trend Người Nhện: Body nóng bỏng khiến Facebook cũng không tin vào mắt mình

Sức nóng từ dự án điện ảnh Spider-Man: Brand New Day đang tạo nên một cơn sốt cosplay mạnh mẽ trên toàn cầu. Không đứng ngoài trào lưu "Spider-Girl" đang khiến hội fangirl của chàng Peter Parker phát cuồng, Quyên Qui mới đây cũng khiến cư dân mạng "chao đảo" khi tung bộ ảnh hoá thân thành nữ siêu nhân nhện vô cùng quyến rũ.

Diện thiết kế jumpsuit ôm sát cơ thể mang hai tông màu đỏ - xanh đặc trưng, mỹ nhân sinh năm 1998 khoe trọn vẹn đường cong cực gắt. Phom dáng ôm sát tôn lên hình thể đồng hồ cát quyến rũ với vòng một nảy nở cùng vòng ba săn chắc, đầy đặn. Nét đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ và cái "nháy mắt" quen thuộc của Quyên Qui khiến từng khung hình bùng nổ visual.

Trong bộ ảnh gây sốt, hot girl Đảo Thiên Đường còn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi thả dáng tình tứ bên nửa kia - người từng vướng đồn đoán là Phó Chủ tịch một doanh nghiệp nightlife có tiếng.

Với tạo hình quá đỗi hoàn hảo cùng vóc dáng "vô thực" của Quyên Qui còn khiến bài đăng trên hai nền tảng Facebook và Instagram bị hệ thống tự động gắn nhãn "AI Content". Thực tế, đây là một sự nhầm lẫnquen thuộc từ thuật toán. Việc bài đăng sử dụng phần mềm hiệu chỉnh nhẹ kết hợp cùng góc máy đánh flash tôn lên làn da mượt mà của Quyên Qui đã khiến trí tuệ nhân tạo quét nhầm cô là sản phẩm đồ họa.

Trước khi gây bão với màn cosplay này, Quyên Qui (sinh năm 1998, quê Gia Lai) vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả. Cô từng ghi danh tại Miss Earth Vietnam 2023, lọt Top 11 chung cuộc và giành giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất. Ở lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên từng tạo cú hích truyền thông với cảnh nóng táo bạo cùng Tuấn Trần trong bộ phim doanh thu kỷ lục MAI. Thời điểm đó, khán giả liên tục truy tìm thông tin về cô bởi vẻ ngoài nóng bỏng cùng vóc dáng quyến rũ.

Sau khi tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường vào năm 2024, chuyện tình cảm của Quyên Qui cũng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn tán. Cuối năm 2025, khi mạng xã hội rộ lên tin đồn cô đã tìm được bến đỗ và sinh con đầu lòng sau những thay đổi rõ rệt về vóc dáng, người đẹp sinh năm 1998 nhanh chóng xác nhận thông tin.

Chỉ sau một thời gian ngắn, nữ diễn viên đã có màn giảm cân ấn tượng để lấy lại phong độ nhan sắc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hành trình tập luyện và chế độ ăn uống khoa học, với routine quen thuộc là bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng gọn nhẹ nhưng đủ dinh dưỡng trước khi đến phòng gym.

Sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo hình thể 83-58-90 cm, Quyên Qui là minh chứng cho hình ảnh một cô gái biết chăm chút bản thân và yêu thích thời trang. Gương mặt thanh tú kết hợp với mái tóc dày uốn sóng nhẹ giúp cô dễ dàng biến hóa giữa nhiều phong cách, từ vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính đến hình ảnh quyến rũ, sắc sảo.

Bắt nhịp xu hướng mặc đẹp hiện đại, người đẹp Gia Lai cũng thường xuyên chia sẻ loạt ảnh diện bikini với nhiều thiết kế cắt xẻ đa dạng, khéo léo tôn đôi chân dài cùng vòng eo thon gọn, cho thấy phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi trở lại.

Ảnh: FBNV