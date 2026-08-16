Mỹ nhân sở hữu đôi mắt biết cười đẹp nhất showbiz: U45 nhan sắc vẫn trong veo, quần áo qua tay chưa biết “xấu” là gì

Được biết đến là một trong những "quốc bảo nhan sắc" của màn ảnh Hàn, Son Ye Jin sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, hài hòa và gần như không bị giới hạn bởi thời gian. Nên cạnh những đường nét thanh tú, đôi mắt cười mới là một trong nhưng đặc điểm khiến visual của nữ diễn viên trở nên đặc biệt. Mỗi khi cười, đôi mắt của bà xã Hyun Bin nhẹ nhàng cong lại, tạo nên nét duyên rất riêng. Không mang cảm giác sắc sảo hay lạnh lùng, ánh mắt ấy khiến tổng thể gương mặt trở nên mềm mại, trẻ trung và có phần ngọt ngào hơn. Cô cũng được các tạp chí thời trang nhắc đến với thương hiệu riêng là "nụ cười híp mắt".

Đôi mắt cười thương hiệu của Son Yejin. Nguồn: Tổng hợp

Nếu đôi mắt cười mang đến cho Son Ye Jin vẻ ngọt ngào, gần gũi thì phong cách thời trang lại giúp nữn diễn viên cân bằng nét nữ tính ấy bằng sự thanh lịch và tinh tế. Cụ thể, khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây, người đẹp sinh năm 1982 mang đến tạo hình sang chảnh, sắc lạnh khi diện thiết váy đen cúp ngực xẻ tà vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Cô nhấn nhá thêm bằng bộ phụ kiện vòng cổ và vòng tay ngọc trai để hoàn thiện outfit.

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Khi đi sự kiện trên đường phố, Son Ye Jin lại chọn lối ăn mặc thoải mái hơn để có thể dễ dàng giao lưu với người hâm mộ. Cô kết hợp sơ mi voan trắng chất liệu xuyên thấu nhẹ để tăng vẻ quyến rũ, kết hợp cùng chân váy túi hộp cách điệu vạt lệch màu xanh. Sự đối lập giữa thiết kế điệu đà của áo và vẻ khỏe khoắn, năng động của chân váy khiến tổng thể càng cuốn hút, ấn tượng, matching hoàn hảo với kiểu tóc bob ngắn của nữ diễn viên.

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Đơn giản và dễ ứng dụng hơn, Son Ye Jin phối áo 2 dây trắng vào quần dù màu xám nhạt. Các item ai cũng có sẵn vài chiếc trong tủ đồ cùng bảng màu trung tính giúp tôn lên vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch của người đẹp. Cô nàng không quên "bắt trend" đôi chút khi phối cùng item guốc xỏ ngón đang "làm mưa làm gió" trên bản đồ thời trang mùa hè năm nay.

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Tiếp tục là các item trendy, Son Ye Jin diện áo lụa phối ren màu hồng hot hit phối quần dáng balloon cùng tông. Nữ diễn viên đặt điểm nhấn vào chiếc túi lưới đan 2 màu nâu trắng đậm summer vibe. Combo này là lựa chọn đáng để nàng tham khảo cho các chuyến du lịch biển tiếp theo đó!

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Cuối cùng, trong chuyến nghỉ dưỡng, Son Ye Jin chọn áo trắng cổ yếm basic phối quần short jeans trắng tối giản. Cô khoác ngoài áo sơ mi mỏng họa tiết mang hơi thở mùa hè, hoàn thiện set đồ bằng dép xỏ ngón và kính râm. Tổng thể vừa thoải mái để vận động lại vẫn rất "ăn ảnh" để check-in cùng gia đình,

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