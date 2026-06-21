Lương Thùy Linh là một trong những nàng Hậu nổi bật của showbiz Việt. Kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, người đẹp luôn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc cuốn hút, thành tích học tập ấn tượng cùng hình ảnh thanh lịch. Sở hữu chiều cao 1m80 và đôi chân dài kỷ lục 1m22, cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến trẻ trung, năng động.

Mùa hè này, nàng Hậu tranh thủ tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và liên tục cập nhật loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 2000 ghi điểm với loạt outfit sành điệu, mang đậm tinh thần mùa hè phóng khoáng. Không cần những thiết kế cầu kỳ hay cách phối đồ quá phức tạp, Lương Thùy Linh vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ gu thời trang tinh tế, nhẹ nhàng nhưng đủ nổi bật.

Mới đây, Lương Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng, ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Nàng Hậu chọn lối trang điểm đơn giản, diện chiếc đầm hai dây màu xanh đậm nhưng vẫn nổi bật nhờ nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng cân đối. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, xòe vừa phải ở chân váy giúp tôn dáng và tạo cảm giác thanh thoát. Đây là gợi ý đáng tham khảo cho những cô nàng yêu thích phong cách đơn giản mà vẫn cuốn hút.

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Vi vu đi chơi, Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Người đẹp diện chiếc đầm trắng không tay với phom dáng ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Điểm nhấn của set đồ nằm ở khăn turban được buộc khéo léo quanh eo, giúp tổng thể thêm nổi bật và bắt mắt. Kết hợp cùng đôi giày lưới thời thượng, nàng Hậu dễ dàng hoàn thiện set đồ xinh yêu để tự tin dạo phố.

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Sở hữu chiều cao nổi bật 1,8m cùng vóc dáng cân đối, Lương Thùy Linh dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Nàng Hậu chọn công thức phối đồ đơn giản với áo thun trắng và chân váy dáng lửng màu vàng pastel. Dù không cầu kỳ, tổng thể vẫn ghi điểm nhờ vẻ sành điệu, thanh lịch và đúng tinh thần mùa hè. Set đồ là gợi ý lý tưởng cho những cô nàng yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét thời thượng.

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Lương Thùy Linh tiếp tục ghi điểm với phong cách thời thượng khi diện áo hai dây lụa phối ren - một trong những xu hướng được yêu thích thời gian gần đây. Người đẹp chọn thiết kế màu xanh pastel dịu mắt, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch. Kết hợp cùng quần jeans ống rộng đơn giản, tổng thể trang phục vừa phóng khoáng, hiện đại vừa tôn lên nét yêu kiều đặc trưng. Không cần quá nhiều phụ kiện, nàng Hậu vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn với outfit chuẩn trendy.

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