Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng chiều cao 1m73 ấn tượng, Á hậu Quỳnh Anh không chỉ gây chú ý mỗi khi xuất hiện mà còn được nhiều người quan tâm bởi chuyện tình cảm ngoài đời. Thời gian gần đây, nàng Hậu sinh năm 1999 liên tục gây sốt mạng xã hội sau khi công khai hẹn hò với Neyun, nam TikToker nổi tiếng sở hữu 1,4 triệu người theo dõi. Dù chênh lệch chiều cao khi Quỳnh Anh cao hơn bạn trai 10cm, cặp đôi vẫn được dân tình nhiệt tình "đẩy thuyền" nhờ visual đẹp đôi cùng những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào, dễ thương.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, nhiều netizen cho rằng "DNA hạnh phúc" giúp Á hậu Quỳnh Anh ngày càng rạng rỡ, từ nhan sắc đến gu thời trang đều thăng hạng thấy rõ. Sở hữu gương mặt sắc nét với đường nét thanh tú cùng vóc dáng cao ráo, nàng Hậu dễ dàng chinh phục nhiều kiểu outfit khác nhau. Dù theo đuổi phong cách đơn giản, Quỳnh Anh vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ thanh lịch, hiện đại và rất có gu. Chị em chỉ cần dạo một vòng ngắm style của cô nàng cũng có thể bỏ túi kha khá công thức mix match vừa xinh vừa dễ ứng dụng.

Vi vu du lịch, Quỳnh Anh lựa chọn áo hai dây họa tiết hoa bắt mắt phối cùng quần suông đơn giản, tôn lên nét phóng khoáng đồng thời khoe trọn lợi thế hình thể. Dù ăn vận không quá cầu kỳ, tổng thể vẫn toát lên cảm giác sang xịn và cuốn hút nhờ cách phối cao tay.

Á hậu Quỳnh Anh ghi điểm với set đồ trắng mang cảm giác thanh lịch và sang trọng. Cô phối áo trễ vai ôm nhẹ cùng quần ống rộng ton-sur-ton, tạo hiệu ứng cân đối giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Tổng thể đơn giản nhưng vẫn toát lên nét điệu đà, tinh tế, rất phù hợp với những chị em yêu thích phong cách nữ tính mà vẫn hiện đại.

Quỳnh Anh gợi ý cho chị em một set đồ thanh lịch và nổi bật với áo tay phồng cổ V phối cùng chân váy đen dáng dài và cao gót xỏ ngón. Công thức lên đồ này vừa đơn giản vừa sang, phù hợp để diện đi chơi, hẹn hò hay dự những buổi tiệc nhẹ. Không cần quá cầu kỳ, tổng thể vẫn toát lên nét thời thượng và cuốn hút.

Diện váy điệu đà, Quỳnh Anh lựa chọn thiết kế hai dây dáng dài với phần thân trên ôm nhẹ và chân váy xòe mềm mại, tạo cảm giác mềm mại và bay bổng. Kiểu váy này đặc biệt phù hợp với những cô nàng có dáng người thanh mảnh, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Đây cũng là item rất đáng có trong tủ đồ mùa hè vì vừa dễ mặc, vừa hợp để diện đi chơi, du lịch hay đi biển.

