Mỹ nhân showbiz sắc nước hương trời, cả người như một miếng ngọc phát sáng: Đến quần áo cũng chưa từng phụ chủ

Là một trong những "Mưu nữ lang" (biệt danh dành cho các nữ diễn viên được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lăng xê) nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Hạo Tồn gây thương nhớ với vẻ đẹp trong veo, thanh tú và đậm chất thơ. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng làn da trắng khiến cô luôn mang đến cảm giác như một viên ngọc trong trẻo đang phát sáng trước ống kính.

Nhưng điều khiến visual của Lưu Hạo Tồn trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở đường nét gương mặt. Từng được đào tạo múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Bắc Kinh, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thanh thoát cùng thần thái mềm mại, uyển chuyển. Từ dáng đứng, bước đi cho tới cách xoay người, cô luôn có một độ nhẹ nhàng rất riêng, khiến mỗi khung hình đều phảng phất cảm giác của một thước phim điện ảnh.

Khí chất nổi bật khi múa của Lưu Hạo Tồn. Nguồn: TikTok

Có lẽ cũng nhờ khí chất ấy mà Lưu Hạo Tồn không cần diện những bộ cánh quá cầu kỳ vẫn dễ dàng nổi bật. Style của cô thường xoay quanh những thiết kế nữ tính, thanh lịch, tối giản và mang hơi hướng nàng thơ, nhưng khi khoác lên người lại chẳng hề nhạt nhòa. Ngược lại, từng outfit dường như được "thổi hồn" bởi chính vẻ đẹp trong trẻo và khí chất mềm mại của nữ diễn viên.

Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, cô lựa chọn set full trắng gồm áo gile không tay dáng ôm nhẹ và chân váy ngắn túi hộp đồng màu. Thiết kế tôn trọn bờ vai thanh mảnh, vòng eo và đôi chân thon dài. Màu trắng vốn dễ khiến trang phục trở nên đơn điệu, nhưng khi được đặt cạnh nước da sáng và mái tóc đen dài, tổng thể lại càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của người đẹp sinh năm 2000.

Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Rạng rỡ trên đường phố Paris, Lưu Hạo Tồn diện váy sơ mi xanh baby dáng xòe nhẹ. Màu xanh baby vốn đã mang cảm giác ngọt ngào, khi kết hợp với phom váy chiết eo và chân váy xòe lại càng làm nổi bật vẻ nữ tính. Đáng nói, chiếc khăn bandana nhỏ ở cổ chính là điểm nhấn giúp outfit không bị "bánh bèo" quá mức mà có thêm chút cổ điển, giống hình ảnh những cô gái Paris trong các bộ phim lãng mạn. Cách phối tất cao cổ + giày cao gót + túi da nâu cũng khiến tổng thể thú vị hơn, vừa vintage vừa trẻ trung.

Nơi mua tương tự: LAMER Official Store

Và khi xuất hiện trong chiếc váy xanh mint dáng dài, người đẹp sinh năm 2000 gần như trở về đúng hình ảnh "nàng thơ" đặc trưng. Thiết kế không tay, phần thân trên ôm gọn cơ thể rồi xòe nhẹ xuống chân, tạo độ bay bổng mỗi khi di chuyển. Màu xanh mint dịu mắt kết hợp với chất liệu mềm rủ càng làm nổi bật vẻ mong manh, thanh thoát. Đặc biệt, nền tảng vũ đạo giúp cô kiểm soát hình thể rất tốt, nên ngay cả những chuyển động nhỏ như xoay người, bước đi hay tung tà váy cũng tạo cảm giác mềm mại và đậm tính điện ảnh.

Nơi mua tương tự: Shopee

Rời thảm đỏ hay những bộ ảnh chỉn chu, Lưu Hạo Tồn cũng có lúc xuất hiện với hình ảnh gần gũi hơn trong set denim xanh. Outfit gồm phần áo denim không tay layer cùng áo trắng bên trong, kết thúc bằng quần jeans túi hộp đồng màu, tạo nên tổng thể trẻ trung và có chút tinh nghịch. Chất liệu denim vốn mang tinh thần bụi bặm, casual nhưng khi được cô nàng diện lại không hề làm mất đi nét nữ tính, ngọt ngào.

Nếu set denim mang đến cảm giác trẻ trung thì chiếc váy lụa đen hai dây dáng dài lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Thiết kế ôm vừa phải, phần cổ áo lấy cảm hứng từ dáng corset nhẹ giúp tôn phần vai và xương quai xanh, trong khi chất liệu bóng tạo hiệu ứng mềm mại theo từng chuyển động.

Nơi mua tương tự: Angelie Silk



