Á hậu Tường San sinh năm 2000, nổi bật với nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang thanh lịch, cuốn hút. Cô được xem là một trong những sách mẫu mặc đẹp của giới trẻ, sở hữu phong cách nữ tính và trendy. Năm 2020, Tường San lên xe hoa với chồng doanh nhân hơn 9 tuổi và trở thành một trong những Á hậu kết hôn sớm nhất Vbiz.

Mới đây, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ tin vui đang mang thai con thứ hai và hiện đã bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, Tường San vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng cùng thần thái xinh đẹp rạng rỡ. Những lần xuất hiện gần đây của cô đều nhận được nhiều lời khen bởi phong cách ăn mặc tinh tế, thời thượng. Các thiết kế mà nàng Hậu lựa chọn vừa mang lại sự thoải mái cho mẹ bầu, vừa tôn lên nét dịu dàng, sang trọng. Nếu không biết trước, nhiều người khó nhận ra cô đang bầu bì bởi diện mạo thanh thoát và mỗi lần "lên đồ" đều cực cuốn hút, sành điệu chẳng kém thời còn son.

Mang bầu tháng thứ 7, mới đây, Á hậu Tường San vẫn ghi điểm với diện mạo xinh tươi và vóc dáng gọn gàng. Người đẹp lựa chọn set đồ xinh xắn gồm áo hai dây lụa phối ren kết hợp cùng quần lụa suông đồng điệu, vừa thoải mái vừa tôn lên vẻ ngoài nữ tính. Sự kết hợp giữa hai gam màu vàng và kem mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dịu mắt, rất phù hợp với không khí hè. Không thể phủ nhận style mẹ bầu của Tường San sành điệu và bắt trend không trượt phát nào.

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Tường San mê tít những set đồ hai dây kết hợp cùng quần suông mềm mại, bay bổng. Vẫn trung thành với bảng màu vàng kem ngọt ngào, nàng Hậu lần này lựa chọn thiết kế hai dây dáng rộng với phom suông thoải mái, rất phù hợp cho giai đoạn bầu bì. Outfit không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu khi diện mà còn ghi điểm bởi vẻ ngoài thanh lịch, thời thượng.

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Lợi thế chiều cao 1m71 giúp Tường San dễ dàng nổi bật trong mọi thiết kế. Diện outfit điệu xinh, nàng Hậu nhận cơn mưa lời khen khi xuất hiện với chiếc đầm dài màu vàng champagne ánh nude. Chất liệu đầm được xử lý công phu với các sợi vải xù mềm tạo hiệu ứng 3D bắt mắt, kết hợp chi tiết bèo nhún bay bổng, mang đến tổng thể vừa lãng mạn vừa nữ tính

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Đi dự sự kiện, Tường San ẵm trọn điểm 10 từ nhan sắc đến phong cách thời trang. Nàng Hậu giữ vững phong độ mặc đẹp khi diện áo 2 dây đính ngọc phối cùng chân váy dài thướt tha, mang đến vẻ ngoài yêu kiều, thời thượng. Dễ nhận ra style bầu bì của Tường San luôn hướng đến sự thoải mái nhưng vẫn tinh tế, thời thượng và đầy cuốn hút.

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