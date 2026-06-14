Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và vũ công quen thuộc của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô hiện tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh nhưng vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 37 và là mẹ của hai con, người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Không chỉ ghi điểm với body đáng mơ ước, Diệp Lâm Anh còn sở hữu gu thời trang hiện đại, tinh tế và luôn biết cách làm mới hình ảnh.

Mùa hè năm nay, mỹ nhân 8x kết thân với bộ môn lặn biển. Những chuyến vi vu biển liên tiếp đã mang đến cho cô cơ hội khoe loạt outfit nghỉ dưỡng ấn tượng, từ bikini gợi cảm đến các thiết kế đồ bơi kín đáo mà vẫn thời thượng. Ngắm nhìn những màn lên đồ đi biển của cô, chị em hoàn toàn có thể bỏ túi thêm nhiều gợi ý mặc đẹp cho mùa du lịch hè sắp tới.

Mới đây, Diệp Lâm Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại bãi biển Quy Nhơn. Người đẹp diện bikini hai mảnh tông hồng trầm với thiết kế tối giản, tôn trọn vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng làn da nâu gợi cảm. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn nổi bật nhờ cách phối phụ kiện khéo léo như kính mát, khuyên tai và vòng tay, giúp tổng thể trang phục thêm thời thượng và cuốn hút.

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Hè năm nay Diệp Lâm Anh liên tục tận hưởng những chuyến du lịch biển bởi cô dành thời gian trải nghiệm bộ môn lặn. Trong một outfit check-in biển xanh, người đẹp gây ấn tượng khi diện bộ đồ bơi trắng liền mảnh với những đường cắt xẻ khéo léo, tôn lên vóc dáng cân đối và đường cong quyến rũ.

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Style đi biển của Diệp Lâm Anh nói không với sự nhàm chán. Người đẹp lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu đỏ nổi bật, được nhấn nhá bằng chi tiết dây ngọc trai ở phần hông, giúp tổng thể thêm phần quyến rũ và thời thượng. Cô khoác ngoài chiếc áo tay dài cùng tông, tạo nên bản phối hài hòa nhưng vẫn đủ sức hút giữa khung cảnh biển xanh nắng vàng.

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Cũng lựa chọn sắc đỏ rực rỡ làm điểm nhấn, Diệp Lâm Anh xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ bikini hai mảnh với phần áo cổ yếm cách điệu. Thiết kế đơn giản nhưng tôn khéo vòng eo thon gọn cùng đường cong săn chắc. Đây là một trong những kiểu bikini được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng mang đến vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa năng động khi đi biển.

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Bên cạnh những bộ bikini gợi cảm, Diệp Lâm Anh còn yêu thích các thiết kế đồ bơi kín đáo nhưng vẫn rất thời thượng. Cô lựa chọn mẫu đồ bơi liền thân tay dài màu hồng ngọt ngào, ôm sát cơ thể, vừa giúp bảo vệ làn da khi tham gia các hoạt động dưới nước vừa tôn lên vóc dáng săn chắc. Kết hợp cùng kính mát cá tính và đôi chân vịt đồng điệu về màu sắc, người đẹp mang đến hình ảnh năng động, khỏe khoắn nhưng không kém phần sành điệu.

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