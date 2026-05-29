Diễn viên Anh Phạm là một trong những mỹ nhân Vbiz thường xuyên gây chú ý mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Không chỉ sở hữu visual nổi bật cùng thần thái sang chảnh, cô còn nhiều lần được bắt gặp tự cầm lái chiếc Porsche trị giá khoảng 5 tỷ đồng đến địa điểm tổ chức.

Dù không xuất hiện theo kiểu phô trương hay ồn ào, nữ diễn viên vẫn dễ dàng thu hút spotlight nhờ khí chất cuốn hút cùng gương mặt xinh nổi bật qua cả camera thường. Mỗi lần lộ diện, style đời thường của Anh Phạm cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được dân mạng quan tâm bởi vẻ sang xịn nhưng vẫn rất thời thượng và nữ tính.

Anh Phạm thường tự lái xe, chở quản lý để đi tham dự các sự kiện showbiz - Nguồn: Multi Media, Bà 8 Showbiz

Nhờ chiều cao 1m75 cùng visual trong trẻo, ngọt ngào, nữ diễn viên dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau, từ năng động trẻ trung đến thanh lịch cuốn hút. Cô thường ưu ái những outfit đơn giản nhưng có điểm nhấn tinh tế, khiến tổng thể lúc nào cũng trendy và tạo cảm giác rất sang. Chính vì vậy mà ngay cả những set đồ đời thường của Anh Phạm cũng nhiều lần khiến dân tình phải xuýt xoa vì quá xinh và có gu.

Khi đi dạo trung tâm thương mại, Anh Phạm chọn diện áo sơ mi trắng dáng rộng khoác ngoài set đồ tập đen basic và sneaker năng động. Công thức tưởng quen thuộc nhưng nhờ cách mix thêm kính đen, tóc búi cao cùng scrunchie bản lớn mà tổng thể lập tức trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn hẳn. Lợi thế đôi chân dài cùng vóc dáng mảnh mai cũng giúp nữ diễn viên diện đồ casual vẫn rất nổi bật.

Với outfit tiếp theo, cô nàng chuyển sang vibe dịu dàng hơn khi diện váy ôm màu nâu kết hợp áo khoác denim dáng crop. Tông màu trầm dưới ánh nắng vàng tạo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng kiểu "bạch nguyệt quang" bước ra từ màn ảnh. Mái tóc xoăn buông tự nhiên cùng layout makeup trong veo càng khiến visual của Anh Phạm thêm ngọt ngào và nữ tính.

Chiếc váy babydoll đen tối giản Anh Phạm diện trong đoạn clip nhảy TikTok lại cho thấy đúng tinh thần càng đơn giản càng đẹp. Không phụ kiện cầu kỳ hay makeup sắc sảo, nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ làn da sáng khỏe cùng gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Chính sự nhẹ nhàng này lại khiến cô trông trẻ trung và dễ tạo thiện cảm hơn hẳn.

Trong bộ váy trắng bồng bềnh, Anh Phạm mang đến hình ảnh tiểu thư thanh lịch đầy cuốn hút. Thiết kế lệch vai mềm mại kết hợp những lớp voan xếp tầng tạo cảm giác bay bổng nhưng vẫn rất sang. Outfit này đặc biệt hợp với đường nét mềm mại và thần thái nữ tính của cô nàng.

Ở một set đồ khác, nữ diễn viên chọn áo tank đan dây phối cùng quần jeans xám ống rộng, tạo cảm giác hiện đại và thời thượng hơn hẳn. Dáng quần cạp cao giúp đôi chân thêm dài, trong khi chiếc túi đỏ trở thành điểm nhấn khiến tổng thể không bị đơn điệu. Outfit mang hơi hướng cá tính nhưng vẫn giữ được nét sang chảnh rất riêng.

Trong outfit cuối cùng, Anh Phạm tiếp tục ghi điểm với combo áo khoác da oversized phối váy bí dáng ngắn. Sự kết hợp giữa gam nâu và kem cùng boots cao cổ tạo nên tổng thể hòa quyện hoàn hảo giữa nét cá tính và nữ tính.



