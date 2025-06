Mỹ nhân phim Việt giờ vàng mặt ngày càng lạ, khán giả tiếc nhan sắc ngày xưa

Lương Thu Trang là một trong những nữ diễn viên nổi trội của làng phim Việt nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc xinh đẹp, mang vẻ nữ tính và đằm thắm đúng chuẩn phụ nữ Á Đông. Liên tục xuất hiện trong những bộ phim ăn khách của "vũ trụ VTV", nữ diễn viên sinh năm 1990 dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúng. Tuy nhiên, ở bộ phim Dịu dàng màu nắng gần đây, nhan sắc của Lương Thu Trang thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán của dân tình. Nhiều khán giả nhận thấy khuôn mặt của nữ diễn viên đã khác xưa rất nhiều.

Lương Thu Trang trong phim mới khiến dân tình suýt không nhận ra. (Nguồn: Tiktok @vfcofficial)

Chỉ qua vài phân cảnh được lan truyền trên MXH, netizen đã cho rằng nhan sắc của nữ diễn giờ vàng không còn được như xưa: phần cằm dài cùng chiếc mũi cao, đầu mũi ở nhiều góc quay trông khá nhọn. Không những vậy hai bên má và môi của người đẹp cũng khiến dân tình đặt ra nghi vấn tiêm filler, khiến tổng thể gương mặt thiếu tự nhiên.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã tiêm lên filler, khiến gương mặt hơi sưng và thiếu tự nhiên. (Nguồn: Tiktok @vfcofficial)

So sánh với những hình ảnh trong quá khứ, có thể thấy gương mặt của nữ diễn viên tuy không sắc nét như hiện tại, nhưng lại nhẹ nhàng và tươi tắn hơn. Từ nụ cười tươi cho đến đường nét tròn đầy, hài hòa của Lương Thu Trang khi ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Do đó, khán giả đồng loạt so sánh với nhan sắc ngày xưa của nữ diễn viên trong loạt tác phẩm nổi tiếng như Những cô gái trong thành phố, Mùa xuân ở lại, Hướng dương ngược nắng.

Khi đặt nhan sắc của Lương Thu Trang (ảnh trái) và hiện tại (ảnh phải) lên bàn cân so sánh, sự khác biệt khá rõ nét. Có thể thấy đôi môi của người đẹp căng mọng hơn, sống mũi cao cùng chiếc cằm thon gọn hơn thấy rõ.

Nhiều netizen bày tỏ sự tiếc nuối đối với nhan sắc một thời của nữ diễn viên. Cũng có ý kiến cho rằng việc Thu Trang tiếp cận với thẩm mỹ để giúp mình xinh đẹp, tự tin hơn là điều hoàn toàn bình thường, không đáng bị chê bai.

Diện mạo trước kia của Lương Thu Trang trong các vai diễn đang được khán giả nhắc lại nhiều.