Mỹ nhân phim giờ vàng tự tin khoe ảnh không filter, lộ da đẹp mỹ mãn

Việt Hoa hiện là một trong những gương mặt nữ diễn viên của VTV nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất đa dạng. Mới đây, Việt Hoa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh selfie cận mặt trên trang cá nhân. Điều khiến dân tình thích thú là nữ diễn viên tự tin khẳng định những bức hình đều được chụp bằng camera thường, không sử dụng ứng dụng chỉnh sửa hay filter làm đẹp. Làn da mịn màng, đường nét hài hòa cùng thần thái rạng rỡ trong những khung hình mộc càng khiến nhiều người xuýt xoa, dành lời khen cho nhan sắc tự nhiên và visual ngày càng thăng hạng của người đẹp sinh năm 1996.

Việt Hoa tự tin với nhan sắc "không app không filter".

Việt Hoa khoe trọn vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ. Không cần filter hay ứng dụng chỉnh sửa, nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ làn da căng bóng, khỏe khoắn với bề mặt mịn màng và gần như không có khuyết điểm. Dưới ánh sáng trong nhà, làn da phản chiếu độ bóng tự nhiên, tạo hiệu ứng glowy nhẹ chứ không hề bóng dầu, càng tôn lên vẻ tươi tắn của gương mặt. Đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên cùng hàng lông mày sắc nét giúp tổng thể gương mặt nữ diễn viên thêm phần hài hòa và cuốn hút. Kiểu tóc buộc gọn để lộ vầng trán cùng lớp trang điểm gần như tối giản càng cho thấy sự tự tin vào nền da đẹp, mịn như phủ sương dù chụp ở cự li gần.

Làn da căng bóng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên.

Netizen dành nhiều lời khen cho làn da mướt mịn và rạng rỡ của Việt Hoa. Bên cạnh đó, khi có người bình luận chê mũi to, nữ diễn viên còn hài hước đáp trả :"Mũi to hít thở càng khỏe".

Với bộ phim Lửa Trắng đang phát sóng trên khung giờ Vàng VTV, Việt Hoa không chỉ ghi điểm bởi diễn xuất linh hoạt mà ngoại hình mở mẻ, trẻ trung của cô cũng nhận được nhiều lời khen .Mái tóc ngắn tỉa layer cá tính kết hợp phong cách ăn mặc năng động, phóng khoáng mang đến cho cô hình ảnh gai góc, mạnh mẽ và có phần nổi loạn, hoàn toàn khác với vẻ nữ tính quen thuộc ở nhiều tác phẩm trước. Kiểu tóc này còn giúp gương mặt thanh tú của Việt Hoa trở nên sắc sảo hơn, tôn lên sống mũi cao, đường nét hài hòa và ánh mắt có chiều sâu.

Giao diện trẻ trung, mới mẻ của Việt Hoa trong phim Lửa Trắng đang lên sóng.

Ngoài đời, Việt Hoa thường gắn liền với hình ảnh trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn toát lên nét nữ tính. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn. Đường nét đẹp cùng nền da tốt khiến nữ diễn viên thường ưu tiên layout trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên để làm nổi bật đẹp dịu dàng. Mỹ nhân sinh năm 1996 trung thành với những bộ cánh thanh lịch, nhẹ nhàng và tôn lên được vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả.

Nhan sắc đời thường tự nhiên, rạng rỡ của Việt Hoa.

Ảnh: Instagram