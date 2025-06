Mỹ nhân "mặt học sinh, dáng phụ huynh" gợi cảm nhất Cbiz: Visual chưa từng xuống phong độ, style đỉnh miễn bàn!

Điền Hi Vi được biết đến là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên và duyên dáng, nàng "tiểu hoa" còn gây ấn tượng bởi ngoại hình có sự đối lập thú vị: gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng lại sở hữu vóc dáng quyến rũ, gợi cảm đến bất ngờ.

Không dừng lại ở nhan sắc, gu thời trang của Điền Hi Vi cũng là điểm cộng lớn khiến cô luôn nhận được sự chú ý. Dù xuất hiện trên thảm đỏ, phim trường hay đời thường, nữ diễn viên đều biết cách biến hóa phong cách một cách linh hoạt - khi thì ngọt ngào, trẻ trung, lúc lại sang chảnh, gợi cảm. Nhờ đó, mỗi lần xuất hiện, Điền Hi Vi đều khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với visual tươi mới, rạng rỡ và cuốn hút.

Điền Hi Vi (1997) được xem là một trong những mỹ nhân gợi cảm bậc nhất Cbiz

Mới đây, hình ảnh Điền Hi Vi xuất hiện trong chiếc váy hồng khi ghi hình cho show "Chị chị em em bắt búp bê" đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khiến netizen "đổ rầm rầm" trước visual ngọt ngào như mộng. Với gương mặt trẻ trung, làn da trắng mịn và vóc dáng đầy đặn gợi cảm, Điền Hi Vi dễ dàng chiếm trọn spotlight trong mọi khung hình.

Diện váy hai dây màu hồng với đường xẻ tinh tế cùng họa tiết hoa nhẹ nhàng, outfit đơn giản này đã thành công làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, trong trẻo và gợi cảm của Điền Hi Vi.

Gợi ý shopping: Jane's - 356.000đ

Hoá thân thành quý cô yêu mèo, Điền Hi Vi "gây thương nhớ" với diện mạo vừa ngọt ngào vừa xinh yêu. Nàng tiểu hoa khoác lên mình chiếc váy hai dây dáng dài, hoạ tiết kẻ caro đỏ đen tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp tôn trọn vẻ nổi bật và cuốn hút. Cô tinh tế kết hợp cùng vòng cổ choker cá tính và mũ đen rộng vành, tạo nên tổng thể vừa dịu dàng, cổ điển lại thấp thoáng nét tinh nghịch hiện đại.

Gợi ý shopping: Miuna Studio - Giá: 216.000đ

Dù đã 27 tuổi, Điền Hi Vi vẫn khiến người ta ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi - mà bí quyết phần nhiều nằm ở vào gu thời trang siêu tinh tế, ngọt ngào.

Diện chiếc váy babydoll nhẹ nhàng, cô nàng ghi trọn điểm với vẻ ngoài tươi tắn, xinh yêu tựa búp bê. Mái tóc buộc hai bên kết hợp cùng kẹp nơ không chỉ tăng nét đáng yêu mà còn là "vũ khí" hack tuổi đỉnh cao, giúp giao diện của Điền Hi Vi trẻ trung, thanh lịch và không sến!

Gợi ý shopping: Secodee - 337.000đ

Phải công nhận rằng màu hồng dường như sinh ra là để dành cho Điền Hi Vi. Trong set đồ tươi tắn với áo yếm cổ đổ màu hồng ngọt ngào, cô khéo léo kết hợp cùng quần jeans đen, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, mềm mại lại vừa năng động, hiện đại. Sự đối lập giữa nét dịu dàng và phóng khoáng khiến outfit trở nên nổi bật, đậm chất riêng mà vẫn đầy cuốn hút.

Gợi ý shopping: Herlig - Giá: 415.000đ

Trái ngược với những outfit lộng lẫy khi xuất hiện trên phim trường hay tham gia gameshow, thời trang sân bay của Điền Hi Vi lại tương đối đơn giản và gần gũi. Cô nàng thường để mặt mộc nên chọn đội mũ và đeo khẩu trang kín đáo, nhưng thần thái thì luôn toát lên sự rạng rỡ và tươi tắn.

Outfit yêu thích của Điền Hi Vi khi ra sân bay là những kiểu trang phục năng động, thoải mái. Những item như áo ba lỗ, croptop kết hợp cùng quần jeans ống rộng là lựa chọn quen thuộc của nàng tiểu hoa. Thỉnh thoảng, Điền Hi Vi sẽ khoác ngoài cùng áo sơ mi để tăng vẻ phóng khoáng và thêm điểm nhấn cho set đồ. Dù đơn giản nhưng style sân bay của Điền Hi Vi vẫn rất sành điệu, thời thượng và cuốn hút.

Gợi ý shopping: Áo croptop: Myn's Dresser - Giá: 84.000đ Áo sơ mi: Wepretty - Giá: 169.000đ Quần jeans: Nicool - Giá: 221.000đ