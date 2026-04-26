Mỹ nhân khiến Jennie buông lời tán tỉnh: Thân hình nóng bỏng, 3 vòng gói gọn trong 2 từ “hoàn hảo”

Không phải ngôi sao Hollywood đình đám hay chính trị gia quyền lực, một gương mặt truyền hình đến từ Ireland lại bất ngờ trở thành tâm điểm tại TIME100 Gala 2026. Giữa dàn khách mời toàn những cái tên “hạng nặng” tại trung tâm New York, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về Maura Higgins - nữ MC sở hữu sắc vóc quyến rũ.

Khoảnh khắc Maura phỏng vấn Jennie nhận được sự quan tâm của netizen. (Nguồn: Instagram)

Điểm nhấn khiến mạng xã hội “bùng nổ” chính là khoảnh khắc Maura phỏng vấn Jennie (BLACKPINK). Trong đoạn clip đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, Jennie không ngần ngại dành lời khen ngọt lịm: “Your body is everything to me right now - Body của chị chính là tất cả đối với em lúc này" . Câu nói tưởng chừng bông đùa nhưng lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng, bởi "ai rồi cũng đổ trước gái xinh".

Nhan sắc hoàn hảo của Maura Higgins. (Nguồn: Maura Higgins)

Bước lên thảm đỏ TIME100 - nơi quy tụ những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng toàn cầu thì Maura không chọn lối đi an toàn. Maura Higgins xuất hiện trong một thiết kế váy dạ hội ôm sát, phủ sequin bạc lấp lánh của NTK Ý Francesco Scognamiglio. Đây là look số 7 thuộc bộ sưu tập “Resurrection”, với phom dáng suông kết hợp phần corset siết eo kéo dài qua hông, giúp tôn trọn đường cong cơ thể. Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở chi tiết áo ngực hình nón táo bạo, mang lại nét cá tính và hiện đại cho tổng thể vốn dĩ rất thanh thoát.

Maura Higgins đã hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý tại Gala Time 100 năm 2026. (Nguồn: Getty Images)

Higgins kết hợp bộ trang phục này với phụ kiện tối giản, chỉ đeo một đôi bông tai kim cương dáng dài. Tóc của cô được tạo kiểu bob ngắn với phần đuôi uốn cong theo phong cách cổ điển và phần mái ngắn được vuốt sang một bên. Lớp trang điểm của cô ấy đặc biệt quyến rũ, với đường kẻ mắt sắc nét được tán nhẹ, môi màu nude được tạo khối và nhiều phấn má hồng lãng mạn.

Layout makeup và kiểu tóc này như sinh ra để dành cho outfit thảm đỏ này. (Nguồn: Getty Images)

Nhan sắc của Maura Higgins từ lâu đã là đề tài được truyền thông quốc tế ưu ái. Gương mặt sắc nét với đôi mắt sâu, sống mũi cao và đường nét góc cạnh giúp cô dễ dàng biến hóa giữa vẻ quyến rũ cổ điển và tinh thần hiện đại. Nhưng điều khiến Maura khác biệt không chỉ nằm ở ngoại hình. Đó là năng lượng tự tin - thứ giúp cô luôn nổi bật giữa những dàn mỹ nhân vốn đã quá hoàn hảo.

Nữ MC người Ireland là gương mặt được truyền thông quốc tế ưu ái. (Nguồn: Instagram)

Xuất phát điểm từ một ngôi sao truyền hình thực tế, Maura từng bị đóng khung trong hình ảnh “hot girl thị phi”. Tuy nhiên, qua thời gian, người đẹp đã từng bước tái định vị bản thân. Từ việc xuất hiện trên các bìa tạp chí lớn, hợp tác với những thương hiệu thời trang danh tiếng, cho đến việc trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện quốc tế, Maura đang dần chứng minh rằng cô không phải hiện tượng nhất thời. Ngoài đời, mỹ nhân Ireland ghi điểm với street style hiện đại, sang chảnh và trẻ trung, tôn trọn lợi thế hình thể.