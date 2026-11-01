Mỹ nhân hiếm hoi được khen lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba khi đụng hàng

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, trong màn đụng hàng mới đây với cựu thiên thần nội y Miranda Kerr, nữ diễn viên lại có phần lép vế trước đàn chị đến từ Australia. Cùng diện một thiết kế xanh nổi bật của Dior, hai mỹ nhân mang đến hai sắc thái khác biệt, nhưng cách xử lý trang phục và thần thái của Miranda Kerr lại được đánh giá cao hơn.

Màn đụng hàng này diễn ra khi Địch Lệ Nhiệt Ba và Miranda Kerr cùng xuất hiện trong những sự kiện liên quan đến nhà mốt Dior. Cả hai lựa chọn chiếc đầm xanh dương thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027, gây chú ý với phom dáng bất đối xứng, phần cổ chữ V sâu và chiếc nơ khổng lồ đặt lệch bên hông. Thiết kế còn tạo điểm nhấn bằng phần chân váy xẻ cao, để lộ lớp vải tulle xám bên trong, mang đến vẻ điệu đà nhưng không kém phần táo bạo. Với sắc xanh tươi sáng cùng những đường xếp nếp cầu kỳ, chiếc đầm vốn đã đủ nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện. Tuy nhiên, đây cũng là thiết kế đòi hỏi người mặc phải chú ý đến phom dáng và cách xử lý chất liệu. Chỉ một vài nếp vải chưa được chỉnh chu hay cách kết hợp phụ kiện chưa thực sự ăn ý cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể.

Địch Lệ Nhiệt Ba là người diện thiết kế này trước trong lần xuất hiện tại một sự kiện của Dior ở Trung Quốc. Nữ diễn viên vẫn ghi điểm với gương mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo và vóc dáng thanh mảnh. Màu xanh nổi bật cũng giúp cô thu hút ánh nhìn giữa đám đông. Thế nhưng, khi xét đến tổng thể trang phục, chiếc đầm chưa phát huy hết vẻ đẹp vốn có của người mặc. Điểm trừ dễ nhận thấy trong hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba là bề mặt vải có những nếp nhăn khá rõ. Với một thiết kế sử dụng nhiều lớp vải xếp nếp và có chiếc nơ lớn làm điểm nhấn, độ phẳng phiu của chất liệu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên vẻ sang trọng. Những nếp nhăn xuất hiện ở phần thân và chân váy khiến trang phục trông kém chỉn chu hơn, đồng thời làm giảm hiệu ứng mềm mại, bay bổng mà nhà thiết kế hướng đến.

Bên cạnh đó, cách trang điểm đậm cùng mái tóc xoăn đen được tạo kiểu cầu kỳ khiến diện mạo của nữ diễn viên có phần trưởng thành hơn. Đây không hẳn là lựa chọn không phù hợp, bởi những đường nét sắc sảo vốn là ưu điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, khi kết hợp với sắc xanh khá kén tông da và phần váy có cấu trúc phức tạp, tổng thể dễ tạo cảm giác nặng nề hơn mong đợi. Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận nhan sắc nổi bật của mỹ nhân Tân Cương. Cô vẫn sở hữu gương mặt cuốn hút và thần thái tự tin trước ống kính. Có lẽ, nếu phần váy được là lượt kỹ hơn, đồng thời lối làm tóc và trang điểm được tiết chế đôi chút, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn có thể mang đến một hình ảnh hài hòa hơn với thiết kế này.

Trong khi đó, Miranda Kerr diện chiếc đầm xanh tại show Dior Xuân Hè 2027 ở Paris. Cựu thiên thần nội y lựa chọn cách thể hiện có phần phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. o với hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba, chiếc váy trên người Miranda Kerr trông phẳng phiu và gọn gàng hơn. Các nếp vải được xử lý chỉn chu giúp phần thân ôm sát, chiếc nơ lớn ở hông nổi bật rõ nét, còn những dải vải buông dài tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại. Đặc biệt, đường xẻ cao để lộ lớp tulle xám bên trong mang đến nét nữ tính, đồng thời giúp thiết kế bớt đơn điệu.

Miranda Kerr còn biết cách tận dụng lợi thế hình thể để tôn lên cấu trúc của chiếc đầm. Phần cổ chữ V sâu làm nổi bật vòng một đầy đặn, trong khi vòng eo gọn gàng và đôi chân dài tạo nên tổng thể thanh thoát. Những đôi sandal cao gót ánh kim điểm xuyết họa tiết hoa giúp bộ trang phục thêm lộng lẫy mà không cạnh tranh với chiếc nơ vốn đã rất nổi bật. Mái tóc nâu buông dài với những lọn sóng nhẹ cùng lớp trang điểm tôn đường nét gương mặt cũng góp phần hoàn thiện diện mạo. Miranda Kerr không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ vẫn toát lên vẻ quyến rũ mặn mà, đằm thắm. Ở cô có sự cân bằng giữa nét ngọt ngào của một cựu thiên thần nội y và phong thái tự tin của người mẫu đã có nhiều năm kinh nghiệm trước ống kính.

Màn đụng hàng lần này cho thấy một thiết kế đẹp chưa chắc đã tạo hiệu ứng giống nhau trên mọi người mặc. Với chiếc đầm Dior có nhiều chi tiết tạo khối, việc giữ cho chất liệu phẳng phiu, làm nổi bật đường cắt và lựa chọn kiểu tóc, trang điểm phù hợp đều góp phần quyết định diện mạo cuối cùng. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn sở hữu nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Miranda Kerr lại ghi điểm nhờ cách thể hiện trang phục chỉn chu, làm nổi bật được những điểm đắt giá nhất của thiết kế. Chính sự khác biệt ấy khiến cựu thiên thần nội y được nhiều người đánh giá cao hơn trong màn so kè này. Và đôi khi, để chinh phục một bộ cánh khó mặc, nhan sắc thôi là chưa đủ: sự tinh tế trong từng chi tiết mới là yếu tố giúp người mặc thực sự tỏa sáng.