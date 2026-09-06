Từng là một trong những hot girl Hà thành đình đám, Mẫn Tiên đến hiện tại vẫn giữ được sức hút riêng dù cuộc sống đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Năm 2022, cô bất ngờ được nam ca sĩ Key cầu hôn sau khoảng thời gian cả hai gần như giấu kín chuyện tình cảm. Cuối năm đó, cặp đôi đăng ký kết hôn, tổ chức lễ ăn hỏi và chính thức về chung một nhà.

Không chỉ có chuyện tình cảm viên mãn, Mẫn Tiên còn khiến dân tình xuýt xoa vì ngày càng nhuận sắc. Nét đẹp ngọt ngào đặc trưng vẫn còn nguyên, nhưng nay thêm phần nữ tính, đằm thắm. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn giữ vóc dáng thon gọn, visual tươi tắn, nhiều khoảnh khắc đời thường thậm chí còn trẻ trung chẳng khác thời hot girl.

Style của Mẫn Tiên cũng ngày càng có gu mà không cần quá cầu kỳ. Cô chuộng những món đồ đơn giản, tôn dáng và dễ dàng chuyển mood từ thanh lịch, nữ tính đến sexy vừa đủ. Một trong những outfit nổi bật nhất của Mẫn Tiên là chiếc váy hai dây chấm bi trên nền xanh navy. Phom váy ôm vừa vặn chạy dọc cơ thể giúp tôn vóc dáng thon gọn, trong khi phần cổ khoét sâu được viền ren trắng khiến thiết kế có thêm nét quyến rũ. Nếu chỉ có phom ôm và chất liệu mềm rủ, chiếc váy hoàn toàn có thể nghiêng về hướng sexy. Thế nhưng họa tiết polka dot, viền ren cùng kiểu tóc tết Jennie đang hot trend lại kéo tổng thể về đúng chất nữ tính pha chút retro. Đặc biệt, nụ cười tươi và đôi má hồng khiến Mẫn Tiên nhìn vẫn rất “kẹo”, tạo nên sự đối lập khá thú vị với thiết kế tôn đường cong.

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Ở một outfit khác, Mẫn Tiên gần như chẳng cần mix&match gì nhiều, chỉ diện một chiếc yếm đen dáng dài layer bên ngoài áo 2 dây trắng. Phom đồ rộng rãi, gam màu đối lập và thiết kế tối giản đem lại cảm giác thoải mái, năng động, khác hẳn vẻ điệu đà của outfit trước.

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Nếu phải chọn một outfit đúng chất Mẫn Tiên nhất, combo áo trắng và chân váy chấm bi này chắc chắn là ứng viên sáng giá. Chiếc áo dáng rộng với phần tay bồng nhẹ mang cảm giác mềm mại, phối cùng chân váy dài màu navy tạo nên tổng thể pha nét vintage đầy thú vị. Người đpẹ 9x còn không quên phối thêm chiếc túi vải màu hồng và băng đô đồng điệu, những chi tiết nhỏ nhưng khiến outfit lập tức trở nên trẻ trung hơn.

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Không chỉ hợp những món đồ casual, Mẫn Tiên còn khá sáng trong các thiết kế mang tinh thần lady. Set đồ màu kem gồm áo tay phồng nhấn eo và chân váy ôm là ví dụ rõ nhất. Phom áo được xử lý gọn ở eo rồi xòe nhẹ phía dưới giúp tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi chân váy đồng màu kéo tổng thể theo hướng thanh lịch hơn hẳn. Thay vì cố cộng thêm quá nhiều trang sức, cô chỉ chọn khuyên tai ngọc trai, búi tóc gọn và makeup nhẹ. Nhờ vậy, outfit dù khá nền nã vẫn không khiến Mẫn Tiên trông “dừ”. Trái lại, visual sáng cùng nụ cười quen thuộc giúp cô giữ được nét kẹo ngọt ngay cả khi diện một bộ đồ trưởng thành hơn thường ngày.

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Với những ngày muốn điệu đà hơn một chút, Mẫn Tiên lại rất biết tận dụng những thiết kế đơn giản nhưng tôn body. Chiếc váy midi màu tím berry có phom ôm nhẹ, phần cổ yếm để lộ vai và cánh tay, vừa đủ khoe vóc dáng mà không cần đến những khoảng hở quá táo bạo. Họa tiết hoa chìm khiến chiếc váy bớt đơn điệu, còn túi cói và kính râm lại mang đến cảm giác nghỉ dưỡng, phóng khoáng. Đặt giữa khung cảnh phố cổ, gam tím nổi bật nhưng không hề lạc quẻ.

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