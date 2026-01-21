Mỹ nhân được trời ban khuôn mặt tỉ lệ kim cương, AI không sao chép nổi: Visual này mặc bao tải cũng vẫn cuốn!

Go Yoon Jung là cái tên hiếm hoi của showbiz Hàn khiến công chúng phải thốt lên vì nhan sắc đẹp như điêu khắc. Người đẹp sinh năm 1996 sở hữu gương mặt được giới chuyên môn đánh giá đạt chuẩn tỷ lệ kim cương - chuẩn mực nhan sắc cao cấp hơn cả tỷ lệ vàng với các đường nét hài hòa gần như tuyệt đối ở mọi góc nhìn. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao mềm mại, môi trái tim cùng cằm V-line thanh thoát của nữ diễn viên tạo nên vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa mềm mại, đẹp theo cách rất hiện đại nhưng không hề lạnh lùng.

Không chỉ trở thành nữ thần nhan sắc thế hệ mới, Go Yoon Jung còn ghi điểm nhờ gu thời trang tinh tế. Không chạy theo xu hướng quá phô trương, style ngày thường của cô chủ yếu là những set đồ đơn giản, thanh lịch, năng động nhưng dễ dàng gây thiện cảm và tôn lên thần thái của người đẹp.

Trong style ngày thường đi chơi hay xuống phố, Go Yoon Jung hay diện áo len dệt kim dáng rộng rãi, form suông thoải mái. Cô chọn gam màu trung tính như đen, be để tổng thể trông tối giản nhưng vẫn hiệu đại. Style "girl phố" này giúp người đẹp năng động hơn hẳn mà vẫn đủ để giữ ấm nếu trời se lạnh.

Tương tự, với áo khoác da, Go Yoon Jung cũng mang đến hình ảnh của một cô nàng cá tính và trẻ trung. Cô thường chọn những chiếc áo phom rộng rãi, dù mặc layer nhiều lớp hay mix với 1 chiếc áo bên trong thì vẫn thời thượng và "cool", mặc đi chơi là "over hợp".

Nói đến sự thanh lịch thì không thể thiếu item "bất bại" là áo khoác vải tweed. Nữ diễn viên ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, đen để vừa sang, vừa dễ mặc. Áo tweed khi được phối cùng áo thun hoặc áo dây bên trong tạo nên tổng thể gọn gàng mà không bị già dặn, giúp người đẹp ghi điểm với hình ảnh của một nàng tiểu thư hiện đại.

Ngay cả với item cơ bản như áo phông trắng, Go Yoon Jung mặc đơn giản nhưng vẫn sang và phát sáng. Sự tối giản trong màu sắc giúp vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng cũng nước da trắng của cô được tôn lên trọn vẹn, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái, gần gũi. Item này mix với quần jeans hay chân váy đều xinh mà không bao giờ lỗi thời.

Những chiếc áo khoác bomber nỉ cũng là item được Yoon Jung lăng xê nhiệt tình vì thoải mái mà vẫn giữ ấm tốt. Có thể thấy gu thời trang ngày thường của mỹ nhân "tỷ lệ kim cương" đa phần thiên về style cá tính, năng động, nhìn qua khó mà biết cô nàng đã chạm ngưỡng 30 tuổi.

Khi diện đồ nữ tính, cô nàng ưu tiên những chiếc áo hoặc váy hoa nhí cổ vuông tay phồng. Thiết kế này giúp người đẹp khéo léo khoe phần xương quai xanh, không cần kết mix match phức tạp vẫn đủ nhẹ nhàng, nữ tính và nổi bật.

Trong bộ sưu tập áo khoác của người đẹp còn có áo khoác jeans, diện lên đúng chất bụi bặm, phóng khoáng. Item này được Go Yoon Jung diện từ mùa hè sang đông, khoác ra ngoài áo thun đơn giản là đã đủ đẹp để ra ngoài.