Mới đây, Huỳnh Thị Thanh Thủy tiếp tục gây sốt MXH khi đăng tải bộ ảnh mới với outfit tối giản nhưng vẫn đẹp "phát sáng". Nàng hậu lựa chọn áo halter cổ yếm màu kem chất liệu rũ mềm kết hợp quần jeans be ống suông, phối cùng thắt lưng tông trung tính và chiếc túi vai màu olive. Không cần váy áo cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, tổng thể vẫn ghi điểm nhờ bảng màu thanh lịch và cách phối tinh tế, khiến nhiều người nhận xét Thanh Thủy chỉ cần đứng yên cũng toát lên "hào quang nữ chính". Bộ ảnh cũng một lần nữa chứng minh khả năng nâng tầm những item cơ bản của nàng hậu, đồng thời phản ánh rõ gu thời trang đời thường ngày càng sành điệu nhưng vẫn rất dễ ứng dụng.

- Nơi mua: Áo - Quần

Thực tế, đây không phải lần đầu Thanh Thủy khiến những outfit đơn giản trở nên cuốn hút. Dạo quanh trang cá nhân của nàng hậu, có thể thấy cô đặc biệt yêu thích các công thức phối đồ tối giản với áo sơ mi, crop top, quần jeans hay quần ống rộng, nhưng nhờ cách kết hợp khéo léo cùng vóc dáng nổi bật, mỗi set đồ đều mang cảm giác sang trọng hơn hẳn.

Cụ thể, trong đoạn clip TikTok mới đăng tải, Thanh Thủy diện full set từ local brand LSOUL với chiếc corset tông kem phối cùng quần jeans ống rộng tối màu. Thiết kế corset ôm sát giúp tôn vòng eo, trong khi quần denim form rộng cân bằng tỉ lệ cơ thể. Kính đen bản nhỏ cùng kiểu tóc buộc thấp càng tăng thêm vẻ hiện đại, cá tính.

- Nơi mua: LSOUL

Ở outfit tiếp theo, Thanh Thủy mang đến hình ảnh đậm chất Parisian chic với sơ mi trắng sơ vin cùng quần short đen cạp cao. Chiếc mũ baker boy, túi Chanel chần trám và đôi Mary Jane hai tông màu giúp tổng thể vừa cổ điển vừa thời thượng. Chỉ với hai gam màu trắng - đen kinh điển, nàng hậu vẫn tạo nên một outfit thanh lịch, sang trọng nhưng không hề già dặn.

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Outfit thứ ba lại là minh chứng cho việc chỉ cần vài item cơ bản cũng đủ hút mắt. Thanh Thủy diện áo thun trắng viền đen dáng ôm của Adidas kết hợp quần jeans xám cạp trễ, khéo léo phô bày lợi thế vóc dáng. Phần áo được cô nàng biến tấu từ dáng babytee thành croptop để khoe trọn vòng eo săn chắc. Nếu nàng cũng đang có những chiếc babytee trong tủ đồ thì có thể thử ngay tip này của Thanh Thủy nhé!

- Nơi mua: Áo thun - Quần jeans

Thanh Thủy biến tấu xu hướng boxer pants đang được nhiều fashionista yêu thích bằng cách phối áo crop top trắng ôm sát cùng quần sọc xanh oversized và khoác hờ chiếc sơ mi đồng điệu trên vai. Công thức layer đơn giản nhưng hiệu quả, kết hợp cùng kính mắt mèo, túi Chanel trắng và giày mũi nhọn giúp diện mạo vừa phóng khoáng vừa rất high fashion.

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Cuối cùng, người đẹp gen Z diện áo 2 dây phối ren đang được hội gái xinh từ Á sang Âu lăng xê rầm rộ mùa hè năm nay. Tuy nhiên, cô nàng không phối cùng các item nữ tính mà lại có lựa chọn khá thú vị khi kết hợp cùng vẻ đẹp năng động và bụi bặm của combo quần jeans - sneaker. Chính sự trung hòa này giúp phong cách của Thanh Thủy dễ ứng dụng trong nhiều style, nhiều dịp và rất đáng để các chị em tham khảo theo.

- Nơi mua: Áo - Quần jeans