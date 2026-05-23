Ở tuổi U40, khi nhiều mỹ nhân Kbiz dần thay đổi rõ rệt theo thời gian, Yoona lại là trường hợp hiếm hoi khiến công chúng phải thừa nhận rằng cô gần như "đóng băng nhan sắc". Từ thời mới debut cùng SNSD cho đến hiện tại, gương mặt của nữ thần tượng vẫn giữ nguyên nét thanh thuần đặc trưng với làn da trắng mịn, đường nét mềm mại và khí chất ngọc nữ khó thay thế.

Thậm chí, nhiều khoảnh khắc gần đây còn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì Yoona gần như không khác quá nhiều so với thời đôi mươi, chỉ là thêm phần sang trọng và trưởng thành hơn theo năm tháng. Từ sự kiện thảm đỏ cho tới những bức ảnh đời thường đăng trên mạng xã hội, Yoona vẫn dễ dàng tạo cảm giác như một nữ chính phim thanh xuân nhờ làn da căng mịn, khí chất dịu dàng.

Yoona qua các năm - vẫn xinh đẹp rạng ngời và đầy khí chất

Bên cạnh visual thì style của Yoona cũng luôn là chủ đề được công chúng, đặc biệt là phái nữa quan tâm. Ở tuổi 36, "nữ thần" khiến ai cũng phải trầm trồ với style thanh lịch và sành điệu. Sự khác biệt của Yoona so với showbiz đó là cô không chạy theo những xu hướng quá phô trương, thay vào đó ưu tiên các bản phối đơn giản, nữ tính nhưng cực kỳ tôn khí chất.

Nếu muốn học lỏm thời trang của Yoona, chị em có thể tham khảo ngay 1 vài set đồ đẹp dưới đây!

Ở set đồ đầu tiên, Yoona "cân đẹp" phong cách quyền lực khi xuất hiện với bộ suit màu kem tối giản. Thiết kế blazer ôm gọn kết hợp quần suông giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa hiện đại. Đây là kiểu outfit rất dễ khiến người mặc bị cộng tuổi, nhưng trên Yoona lại tạo cảm giác trẻ trung nhờ kiểu tóc thẳng dịu dàng cùng gương mặt tươi tắn gần như không có dấu hiệu thời gian.

Ở set đồ tiếp theo, nữ thần tượng quay về phong cách đời thường nhẹ nhàng với sơ mi trắng cách điệu kết hợp chân váy đen dáng ngắn. Tổng thể mang màu sắc tối giản nhưng vẫn toát lên cảm giác sang trọng nhờ cách phối phụ kiện đồng điệu. Chiếc túi trắng cỡ lớn kèm charm gấu cùng tất cao cổ thổi làn gió trẻ trung vào outfit.

Trong một khoảnh khắc khác, Yoona lại khiến mạng xã hội "tan chảy" với chiếc váy trễ vai màu vàng bơ họa tiết hoa nhí, xinh xắn như công chúa bước ra từ phim điện ảnh. Thiết kế bèo nhún mềm mại kết hợp chất liệu bay nhẹ nhàng giúp visual nữ idol càng thêm mong manh, thanh thuần.

Ở outfit tiếp theo, Yoona diện áo ren màu be phối cùng quần jeans xanh, tạo nên tổng thể vừa điệu đà vừa không kém phần trẻ trung, năng động. Thiết kế tay ren mềm mại giúp giao diện thêm nữ tính, trong khi quần jeans cạp cao lại khiến đôi chân trông dài hơn đáng kể. Đây cũng là công thức được Yoona áp dụng khá nhiều: ưu tiên các item có phần eo cao để tạo tỷ lệ cơ thể thanh thoát mà không cần diện đồ quá cầu kỳ.

Nếu hầu hết các outfit đều thiên về vẻ nữ tính trong trẻo, thì bộ đồ blazer oversized phối quần jeans ống rộng lại cho thấy hình ảnh thời thượng và cá tính hơn của Yoona. Cô kết hợp áo corset bên trong cùng blazer đen dáng rộng, tạo hiệu ứng vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Điểm đáng chú ý là Yoona rất biết cách cân bằng tỷ lệ cơ thể: quần jeans dài phủ giày giúp đôi chân trông dài hơn, trong khi phần thân trên được nhấn eo nhẹ để tổng thể không bị "nuốt dáng".

Điểm đặc biệt ở Yoona là dù theo đuổi phong cách nào, cô vẫn giữ được khí chất rất riêng: nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không nhạt nhòa. Từ "center huyền thoại" của SNSD đến biểu tượng visual Kbiz suốt gần 20 năm, Yoona không chỉ nổi tiếng nhờ gương mặt đẹp mà còn bởi khả năng duy trì hình ảnh gần như hoàn hảo theo thời gian. Giữa một thế hệ Kpop ngày càng cạnh tranh khốc liệt về visual lẫn thời trang, cô vẫn là tượng đài nhan sắc được công chúng công nhận.