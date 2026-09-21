Mỹ nhân đẹp nhất thế giới vướng tranh cãi vì tiêm filler lố

Là một trong 3 ngôi sao chính của The Scandal, Nana nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, từ diễn xuất cho đến ngoại hình. Vốn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thế giới, nữ diễn viên lại gây tranh luận khi xuất hiện với tạo hình cổ trang.

Nhiều khán giả nhận xét đường nét sắc và vẻ đẹp cá tính của Nana chưa thực sự hòa hợp với phong cách phục trang, trang điểm của nhân vật, khiến visual tổng thể có phần thiếu tự nhiên. Đặc biệt, 1 điểm trên gương mặt của người đẹp còn khiến nhiều người xem ko hài lòng, đó chính là đôi môi.

Tạo hình của Nana trong The Scandal gây tranh luận.

Nana sở hữu những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, gương mặt thon gọn và làn da trắng sáng, nhưng tổng thể lại tạo cảm giác bị lạnh và sắc quá so với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính của dòng phim cổ trang. Kiểu tóc búi gọn cùng trang phục hanbok vốn mang hơi hướng thanh nhã, song đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên lại quá hiện đại, đặc biệt là đôi môi tều đầy đặn.

Đáng chú ý, khi kết hợp với lớp trang điểm khá nhẹ, son màu nude, đôi môi của mỹ nhân sinh năm 1991 càng trở thành điểm nhấn, khiến biểu cảm gương mặt nữ diễn viên trông bị cứng và thiếu độ uyển chuyển. So với hình ảnh sắc sảo, cool đầy cuốn hút ngoài đời, diện mạo này của Nana mang đến cảm giác khá khác biệt. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng nữ diễn viên đang bị lạm dụng tiêm filler khiến vẻ đẹp không còn được như trước.

Đôi môi tều của Nana "lệch tông" so với 1 tạo hình cổ trang.

Gương mặt của nữ diễn viên bị nhận xét như "tiêm filler chưa tan", sưng và đơ không còn được thanh thoát như trước.

Netizen tiếc nuối cho nhan sắc của Nana.

Trước đó, đôi môi có phần đầy đặn và khác lạ của Nana cũng từng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn. Sự thay đổi này càng trở nên rầm rộ khi 1 Thạc sĩ - Bác sĩ Y khoa tại Australia, người sở hữu kênh chuyên phân tích các thủ thuật làm đẹp của người nổi tiếng đã đăng tải 1 video phân tích sự thay đổi nhan sắc của nữ diễn viên. Bác sĩ này cho rằng Nana vẫn sở hữu gương mặt ấn tượng của showbiz Hàn, nhưng cô đang có dấu hiệu "quá tay" với filler. Theo phân tích, lượng filler ở môi dường như được tăng lên đáng kể, khiến đôi môi trở nên đầy và thiếu tự nhiên hơn so với hình ảnh trước đây.

Giao diện sau khi tiêm môi của Nana.

Đi sâu vào góc nhìn chuyên môn, nữ bác sĩ cho rằng khi nhìn chính diện, Nana vẫn rất xinh đẹp và các đường nét tổng thể vẫn hài hòa. Tuy nhiên, cấu trúc môi bắt đầu tạo cảm giác gượng gạo khi môi trên và môi dưới không còn hòa quyện tự nhiên như trước. Đặc biệt, ở góc nghiêng, phần môi trên nhô ra phía trước rõ rệt, thậm chí theo nhận xét của nữ chuyên gia là vượt qua E-line - đường thẩm mỹ giả định nối từ đỉnh mũi đến điểm nhô nhất của cằm. Phân tích trên sau đó càng gây chú ý hơn khi Nana được cho là đã thả tim vào nội dung, ngầm xác nhận việc mới can thiệp thẩm mỹ để thay đổi nhan sắc.

Chuyên gia thẩm mỹ cho rằng môi trên và môi dưới của Nana không còn hòa quyện tự nhiên như trước.

Ảnh: Instagram.