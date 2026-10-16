Từ thời điểm công khai xác nhận hẹn hò với TOP, Nana trở thành một trong những mỹ nhân Hàn Quốc được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn hiện nay. Mới đây, mỹ nhân từng nhiều lần được vinh danh là một trong những gương mặt đẹp nhất thế giới tiếp tục chiếm spotlight khi tham dự sự kiện của Onitsuka Tiger. Không chỉ gây ấn tượng với giao diện sành điệu, thời thượng, Nana còn khiến người hâm mộ chú ý bởi sự thay đổi trong kiểu tóc, mang đến cảm giác mới mẻ so với hình ảnh quen thuộc trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên Nana xuất hiện trước truyền thông kể từ khi công khai chuyện tình cảm, khiến màn tái xuất càng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nana với giao diện đầy cá tính tại sự kiện của Onitsuka Tiger. (Nguồn: eyesmag)

Vốn sở hữu chiều cao nổi bật, đường nét sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng, nữ diễn viên dễ dàng biến những lựa chọn thời trang cá tính thành tâm điểm chú ý. Lần này, sự thay đổi ở mái tóc càng giúp diện mạo của cô thêm phần khác biệt, đồng thời tạo nên nhiều chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Dù đang được chú ý bởi chuyện tình cảm, Nana vẫn cho thấy sức hút riêng trong lĩnh vực thời trang, nơi cô thường xuyên ghi điểm bằng phong cách biến hóa và khí chất nổi bật.

Mỹ nhân sinh năm 1992 xuất hiện với mái tóc đen tuyền, dài ngang vai, được tạo kiểu layer nhẹ nhàng, ôm lấy gương mặt sắc sảo. Phần mái thưa được tỉa khéo léo, buông lơi tự nhiên trước trán, tạo cảm giác trẻ trung, mềm mại nhưng vẫn đầy cuốn hút. So với kiểu tóc bob ngắn từng gắn liền suốt một thời gian dài, kiểu tóc mới làm rộ lên nghi vấn Nana đang muốn nuôi lại tóc dài.

Nhan sắc rạng rỡ của Nana qua ống kính truyền thông Hàn.

Visual của mỹ nhân đẹp nhất thế giới nổi bật với đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ. Làn da trắng mịn càng làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo cá tính, hiện đại với 1 set blazer xanh phối cùng áo trắng cách điệu.

Nữ diễn viên vẫn trung thành với style cá tính, phá cách.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Nana thu hút thêm sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh mới với mái tóc dài ngang vai. Vốn gắn liền với hình tượng cool ngầu cùng thần thái sắc lạnh, nữ diễn viên mang đến cảm giác mới mẻ khi chuyển sang kiểu tóc có độ dài mềm mại hơn. Thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại giúp diện mạo của Nana thêm phần nữ tính, dịu dàng mà không làm mất đi khí chất thời thượng vốn có. Những lọn tóc ôm nhẹ gương mặt cũng tôn lên đường nét thanh tú, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Giao diện có phần nữ tính hơn của Nana sau khi công khai hẹn hò.

Thời gian gần đây, những hình ảnh quá khứ của Nana với mái tóc dài, diện mạo được cho là tự nhiên hơn cũng thường xuyên được cư dân mạng chia sẻ lại. Nhiều người cho rằng đây chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Khi ấy, Nana gây ấn tượng với visual sắc nét cùng thần thái quyến rũ đầy cuốn hút.

Dù hiện tại, cô vẫn được xem là một trong những mỹ nhân để tóc bob ngắn đẹp và chất nhất showbiz Hàn, kiểu tóc giúp tôn lên đường nét gương mặt góc cạnh và khí chất thời trang của nữ diễn viên nhưng dân tình vẫn mê mẩn giao diện vừa kiêu kỳ, quyến rũ từng giúp nhan sắc Nana vươn tầm thế giới.

Nhan sắc thời để tóc dài, chưa tiêm môi của Nana viral trở lại trên MXH.

Ảnh: Instagram