Vừa qua, Anne Hathaway chính thức được People Magazine xướng tên cho danh hiệu “World’s Most Beautiful 2026” (Người đẹp nhất thế giới năm 2026). Nghe thì rất “áp lực visual”, nhưng cách mà nữ diễn viên 44 tuổi xuất hiện trên bìa lại “nhẹ tựa lông hồng”: không concept, background cầu kì, chỉ đơn giản là một phiên bản thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết.

Anne Hathaway được bình chọn là "người đẹp nhất thế giới năm 2026" bởi tạp chí People.

Thậm chí, thay vì nói về chuyện làm thế nào để đẹp, nữ diễn viên lại dành nhiều thời gian để kể những câu chuyện rất đời: từ một hiểu lầm kéo dài hơn 20 năm bắt nguồn trong phim The Princess Diaries, cho đến cách cô học được việc sống chill hơn sau tuổi 40. Và có lẽ chính sự nhẹ nhàng đó mới là thứ khiến danh hiệu “người đẹp nhất thế giới” năm nay trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.

Màn lột xác huyền thoại của "Nhật ký công chúa": đẹp đó, nhưng cũng để lại một hiểu lầm lớn

Trong cuộc trò chuyện với People, Anne Hathaway lần đầu nói rõ hơn về cảnh “lột xác” huyền thoại trong The Princess Diaries (Nhật ký công chúa), thứ từng định hình tiêu chuẩn “tóc thẳng auto xinh” suốt cả một thế hệ.

Nữ diễn viên chia sẻ, ở thời điểm đó, ekip thực chất chỉ đang xử lý một bài toán rất cơ bản của điện ảnh: làm sao để khán giả nhìn phát hiểu ngay nhân vật đã thay đổi. Vì tóc thật của Anne vốn đã khá thẳng và gọn gàng, nên nếu giữ nguyên thì “before – after” sẽ không đủ ấn tượng trên màn ảnh. Kết quả là phiên bản nhân vật Mia “trước khi biến hình” được đẩy lên cực đoan hơn: tóc uốn xoăn xù, hơi rối, và thiếu kiểm soát – tất cả chỉ để tạo độ tương phản rõ rệt trong vài đoạn phim ngắn ngủi.

Tạo hình nhân vật công chúa Mia (Anne Hathaway thủ vai) trước khi được lột xác.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khán giả không nhìn câu chuyện theo logic hậu trường. Khi hình ảnh “tóc xoăn lôi thôi” xuất hiện ngay trước khi nhân vật trở nên xinh đẹp, thông điệp vô tình bị hiểu theo hướng rất khác. Mỹ nhân sinh năm 1982 thẳng thắn gọi đây là một “tác dụng phụ không mong muốn” – một chi tiết nhỏ về mặt kỹ thuật lại tạo ra ảnh hưởng lớn về mặt nhận thức.

Điều thú vị là nhiều trôi qua, câu chuyện này vẫn liên tục được đào lại, đặc biệt trong các cuộc thảo luận về tiêu chuẩn sắc đẹp. Nhiều người có tóc xoăn tự nhiên chia sẻ họ từng cảm thấy mình “ở phe before” khi xem phim, trong khi số khác lại nhìn thấy chính mình trong hành trình thay đổi của Mia.

Nói cách khác, một trong những màn make-over huyền thoại nhất lịch sử phim teen không chỉ đơn thuần là cú lột xác ngoạn mục, mà còn trở thành ví dụ điển hình cho cách Hollywood từng (vô tình) định nghĩa cái đẹp: gọn gàng hơn, chau chuốt hơn, và đôi khi là khác xa với phiên bản tự nhiên của chính bạn.

Dù có diện lay out tóc nào cũng không thể phủ nhận visual cực sáng của Anne Hathaway trong bộ phim.

Độ tuổi U50 của Anne Hathaway: không còn phải “gồng”, chỉ cần sống vui

Nếu trước đây Anne Hathaway từng thẳng thắn thừa nhận mình có một “thời lạc nhịp” kéo dài gần như suốt những năm đầu sự nghiệp. Lúc ấy, cô luôn cảm thấy phải gồng mình để vừa lòng công chúng lẫn chính bản thân. Và giờ đây, khi bước sang độ tuổi U50, nữ diễn viên lại có một cú chuyển mình 180 độ rất rõ rệt, cả về tâm lý lẫn cách cô nhìn cuộc sống.

Người đẹp sinh năm 1982 không còn bị cuốn vào những vòng xoáy cảm xúc quá mức, cũng không còn đặt áp lực phải đạt đến một phiên bản “đúng chuẩn” nào đó. Thay vào đó, cô chọn một cách tiếp cận đơn giản hơn nhưng cũng khó hơn nhiều: học cách tận hưởng mọi thứ như nó vốn có.

Sự "chill" mà cô nhắc đến không phải là buông xuôi, mà là trạng thái cân bằng, là khi bạn hiểu mình đủ rõ để không còn bị kéo đi bởi kỳ vọng bên ngoài.

Điều này thể hiện rất rõ trong đoạn phỏng vấn đang viral, Anne nói về chuyện tuổi tác với một thái độ gần như… rất chill: bạn có thể sợ già đi, hoặc sợ chết sớm – và cô thì chọn tập trung vào điều ở giữa. Đó là sống lâu, sống khỏe và thực sự có mặt và sống trọn cuộc sống của mình. Câu “inshallah” (nếu Chúa muốn) được Hathaway thốt ra một cách tự nhiên, không màu mè, lại chính là chi tiết khiến khoảnh khắc này lan truyền mạnh – vì nó vừa chân thành, vừa mang cảm giác bình yên hiếm thấy.

Câu nói “inshallah” của Anne Hathaway đã khiến rất nhiều người thích thú.

Đoạn video này thu hút hàng triệu lượt xem và trăm nghìn lượt thích, bình luận trên cả hai nền tảng Tiktok và Instagram.

Không có triết lý lớn lao hay thông điệp quá "đao to búa lớn", chỉ là góc nhìn của một người đã đi qua đủ áp lực của danh tiếng, kỳ vọng và cả những giai đoạn tự nghi ngờ bản thân. Và ở thời điểm hiện tại, điều cô chọn không phải là cố gắng trở nên hoàn hảo hơn – mà là nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Danh hiệu “đẹp nhất thế giới” giờ không còn là chuyện nhan sắc mà còn là cách sống

Một điểm khá thú vị là ngay cả People Magazine cũng đang dần “update” lại định nghĩa về cái đẹp. Nếu như trước danh hiệu “World’s Most Beautiful” thường gắn chặt với visual, kiểu đẹp phải hoàn hảo, không tì vết thì những năm gần đây, tiêu chí này đã có xu hướng dịch chuyển rõ rệt.

Cái đẹp giờ không chỉ nằm ở gương mặt hay vóc dáng, mà còn đến từ cách một người hiểu bản thân, cách họ đi qua những giai đoạn khó khăn và lựa chọn sống như thế nào. Đó là sự tự tin, là cá tính riêng, và cả hành trình trưởng thành mà mỗi người mang theo. Đây chính là những thứ người ta không thể “makeover” trong một cảnh phim, mà phải tích lũy theo thời gian.

Và Anne Hathaway gần như là ví dụ rất rõ cho sự thay đổi này ở thời điểm hiện tại. Cô vẫn là một ngôi sao hạng A với sự nghiệp ổn định, vẫn xuất hiện trong những dự án lớn và giữ được sức hút của mình trong ngành giải trí. Và song song với đó, nữ diễn viên của hiện tại cũng là một người phụ nữ hiểu rất rõ mình muốn gì, cần gì, và quan trọng là không còn cố ép bản thân phải vừa vặn với một hình mẫu hoàn hảo nào đó.