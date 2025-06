Mỹ nhân đẹp nhất thế giới đau đớn xoá sạch quá khứ "bad girl", chừa lại 1 ấn tích ý nghĩa vì người này

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana từng sở hữu vô số hình xăm rải rác trên cơ thể. Tuy nhiên, theo như nguyện vọng của mẹ, người đẹp đã ra sức xoá sạch chúng trong thời gian qua. Nỗ lực của Nana được khiến giả công nhận qua những lần cô chia sẻ về hành trình xoá xăm đau đớn nhưng vô cùng mạnh mẽ, không than vãn. Đến nay, loạt hình xăm của Nana đã hoàn toàn được xử lý, tuy vậy mỹ nhân này vẫn quyết định giữ lại hình xăm dòng số 1968 ở vị trí cổ chân dễ nhìn thấy.

Mới đây, trong sự kiện họp báo ra mắt phim điện ảnh Toàn Trí Độc Giả: Tiên Tri. Nana khi xuất hiện với vai trò một thành viên của dàn cast đã khiến truyền thông Hàn phải để mắt, đặt câu hỏi cho hình xăm còn sót lại của mình. Con số 1968 được Nana tiết lộ là năm sinh của mẹ cô .

Nana trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh mới có diễn xuất của Jisoo, Lee Min Ho, Chae Soo Bin... (Nguồn Instagram).

Tại họp báo lần này, Nana tiếp tục khẳng định phong độ thời trang độc đáo khó nhầm lẫn. Nữ diễn viên có chiều cao 1m71 xuất hiện với visual sắc lạnh, mái tóc ướt vuốt ngắn cá tính, tạo hình như vừa bước từ sàn runway thay vì thảm đỏ điện ảnh truyền thống. Cô lựa chọn một bản phối layer đậm chất menswear, với sơ mi họa tiết lụa mang màu sắc vintage mix cùng blazer dáng rộng màu xanh olive, đi cùng với đó là chân váy dài phối màu trung tính tạo hiệu ứng layering thú vị. Dáng váy có đường xẻ giữa, để lộ đôi chân dài và hình xăm nhỏ tinh tế, tăng thêm phần phóng khoáng.

Không chạy theo lối ăn mặc nữ tính điệu đà như nhiều nữ diễn viên khác, Nana thường xuyên chọn phong cách hiện đại, táo bạo, mang hơi hướng high fashion.

Đôi chân dài như siêu mẫu của Nana khiến hình xăm này trở thành một điểm nhấn tôn lên hình tượng sexy, bí ẩn của cô.

Trong sự kiện trao giải điện ảnh Baeksang 2025 diễn ra hồi tháng 5, Nana cũng viral khắp MXH với hình ảnh vô cùng thời trang và "cặp kiếm Nhật" hút hồn trên sân khấu.

Nana là cái tên đã nhẵn mặt trong BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Trong đó có 2 lần cựu thành viên After School đạt vị trí thứ 1 vào năm 2014, 2015. Nana tự hào về danh hiệu này của mình, thậm chí còn in standee khổ lớn hình bản thân khi tham gia game show truyền hình nhưng trong mắt khán giả Hàn Quốc thì không. Hình tượng cá tính, nổi loạn, vẻ đẹp phóng khoáng khiến người đẹp này từng bị tẩy xanh, nhận nhiều lời tiêu cực từ công chúng nước nhà khi vượt mặt những quốc bảo nhan sắc đã trở thành biểu tượng như Song Hye Kyo, Son Ye Jin...

Quá khứ nổi loạn như một bad girl của Nana, cô từng xem xăm hình như một cách để giải tỏa tâm lý và thể hiện nội tâm.

Nana chia sẻ mẹ từng nói với cô, ước gì được nhìn thấy cơ thể của con sạch sẽ một lần nữa. Nữ diễn viên cũng đoán được rằng mẹ mình đã tinh tế đưa ra yêu cầu này khi thấy sức khỏe tinh thần của con gái dần ổn định. Cuối năm 2024, mỹ nhân sinh năm 1991 đăng tải video hành trình xoá xăm đầy cố gắng. Với những vết mực phủ kín từ vai, lưng, đến chân tay, Nana phải sử dụng biện pháp xoá xăm bằng laser không hề dễ chịu. Bằng phương pháp này, hình xăm sẽ mờ dần sau vài ngày và sẽ không để lại sẹo, nhưng Nana cũng phải kiên trì thực hiện đến 30 lần mới xử lý triệt để.